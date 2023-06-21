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Военкоры о ситуации под селом Пятихатки на Запорожском направлении: Армия России загнала ВСУ в «огневой мешок»

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Военкоры о ситуации под селом Пятихатки на Запорожском направлении: Армия России загнала ВСУ в «огневой мешок»

В настоящее время оперативная обстановка на Васильевском направлении Запорожского фронта складывается не лучшим образом для украинских формирований. Сейчас село Пятихатки, как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», находится в «серой зоне», но полностью простреливается огнем танков, артиллерии и авиации ВС РФ.


На данном направлении действует 128-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ, которая была вынуждена вывести основные силы и технику из села после массированного огня ВС РФ. Основные украинские формирования, задействованные на данном участке, сконцентрированы между Пятихатками и Лобковым.

Армия России загнала ВСУ в «огневой мешок»

- сообщают российские военкоры, ссылаясь на информацию от военнослужащих.


Оборону на данном направлении держит 19-я дивизия 58-й общевойсковой армии ВС РФ. Кроме того, здесь задействованы подразделения морской пехоты и Воздушно-десантных войск. Из-за очень сильного артиллерийского огня противник был вынужден начать перегруппировку сил и подтягивать свои резервы в район Каменского. Поскольку сил у противника для контрнаступления недостаточно, бои принимают позиционный характер.

Военкоры отмечают, что в обороне данного района принимают участие и бойцы сформированного в российской Запорожской области добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, которые действуют вместе с другими российскими подразделениями, успешно осуществляя уничтожение личного состава и военной техники противника.
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18 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 17:52
    +8
    Что ж, если весь "наступ" в итоге сведется к боданию у Пятихаток, так это просто замечательный вариант для того, что бы он протух, просто не дойдя до первой линии обороны !
    И хорошо, если боевое крещение получат бойцы из батальона им. Судоплатова. По-видимому, раньше их в боях и не было.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 17:55
      +7
      Цитата: monetam
      Что ж, если весь "наступ" в итоге сведется к боданию у Пятихаток, так это просто замечательный вариант

      Эйнштейн считал безумием повторение одного и того же действия в надежде получить совершенно иной результат.
      Складывается впечатление, что командование ВСУ нарочно посылают на убой свои подразделения без всякой надежды на успех.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:58
        +4
        А где там ум-то? У зеленюха??
        Тттттттть
        1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
        3. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 18:10
          +3
          Здоровья, удачи и ПОБЕДЫ нашим героическим войскам России над русофобскими ВС Укрорейха!
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:59
        +9
        Цитата: Anarchist
        Эйнштейн считал безумием повторение одного и того же действия в надежде получить совершенно иной результат.

        Это про нюхание кокса Зеленским.))))
      3. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 18:24
        +2
        Значит Эйнштейн был не прав - я когда учился в институте делал одни и те же опыты с громадной разницей в показаниях. Те же условия, всё то же самое, но результат разный. И что бы понять почему, нужно проводить опыты - по другому не как. Исследования проводились на микротвердость.
      4. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:31
        +1
        Огневой мешок во время нахрюка называется свинорезка. am
    2. Комментарий был удален.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:23
      -3
      Получается , что Пригожин просто врет и разводит зраду? request
      https://t.me/Separ13_13/15221
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 18:26
        +4
        Получается , что Пригожин просто врет и разводит зраду? request

        Он просто троллит, а слабоумные полушарии этого не понимают.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:28
          +1
          Цитата: bk316
          Получается , что Пригожин просто врет и разводит зраду? request

          Он просто троллит, а слабоумные полушарии этого не понимают.

          Может и так. request
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:56
    +4
    Судя по сообщениям с фронта укронаступ, на запорожском направлении, сдувается и это очень хорошо. Что будет дальше - будем посмотреть. Силы у укропа ещё есть и может ударить в другом месте.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:18
      +1
      Вот и надо чтобы враг ударил в заранее приготовленном для него месте. Он должен "прорвать" нашу оборону там где надо. Он должен поверить в успех
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 18:35
        0
        Зачем врагу прорывать нашу оборону да ещё и верить в успех? Пусть верит в то что он или сдохнет или попадёт в плен.
    2. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 18:34
      0
      Там Пригожин пишет что не все так хорошо. Да и проходили это все огневой мешок, огневая кишка, а потом отход на "выгодные" позиции
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:58
    +1
    Армия России загнала ВСУ в «огневой мешок»

    Нууууу! Самое время применить легендарную т.н. АВБПМ. Есть такая мечта это увидеть.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:22
      -2
      Автор про мешок где-то мешок углядел wassat
      А что за "монстр" на фото в статье? Я чего-то раньше такой фигни не видел
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 18:08
    +11
    Кто бы мог подумать, что жизнь такая круглоквадратная...

    Сорок пять с небольшим лет назад с родителями проезжал это село на машине. Название необычное запомнил. Местная жительница, тётя Муся, приютила на ночь молодую семейную пару автотуристов с двумя маленькими детьми. До сих пор помню запах ТЕХ яблок из её сада и белёсое от звёзд небо (мы с отцом спали во дворе, мама с сестрой в доме). И воду помню из колодца...

    А теперь там враг. И мальчик тот вырос и знает, что такое война. И уже сын его на войне врага глушит. Не в Пятихатках, но за них тоже.

    Хреново...
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:45
    0
    Пригожин: ВСУ идут в сторону Молочного Лимана, если они туда выйдут, то большинство территорий, которые были захвачены РФ во время «СВО», будут возвращены противнику

    ▫️Путина и российский народ обманывают про успехи РФ. ВСУ уже начинают форсировать Днепр.

    ▫️В Голой Пристани уже появляются первые ДРГ, а с сегодняшнего дня и регулярные войска.

    ▫️В какой-то день мы проснемся, а Крым уже передан украинцам.

    ▫️Мы проводим «СВО» ценой тотального уничтожения армии.

    А жена и дочь Шойгу организуют форум "Армия 23"
    Ура...