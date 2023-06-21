Военкоры о ситуации под селом Пятихатки на Запорожском направлении: Армия России загнала ВСУ в «огневой мешок»

В настоящее время оперативная обстановка на Васильевском направлении Запорожского фронта складывается не лучшим образом для украинских формирований. Сейчас село Пятихатки, как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», находится в «серой зоне», но полностью простреливается огнем танков, артиллерии и авиации ВС РФ.
На данном направлении действует 128-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ, которая была вынуждена вывести основные силы и технику из села после массированного огня ВС РФ. Основные украинские формирования, задействованные на данном участке, сконцентрированы между Пятихатками и Лобковым.
Армия России загнала ВСУ в «огневой мешок»
- сообщают российские военкоры, ссылаясь на информацию от военнослужащих.
Оборону на данном направлении держит 19-я дивизия 58-й общевойсковой армии ВС РФ. Кроме того, здесь задействованы подразделения морской пехоты и Воздушно-десантных войск. Из-за очень сильного артиллерийского огня противник был вынужден начать перегруппировку сил и подтягивать свои резервы в район Каменского. Поскольку сил у противника для контрнаступления недостаточно, бои принимают позиционный характер.
Военкоры отмечают, что в обороне данного района принимают участие и бойцы сформированного в российской Запорожской области добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, которые действуют вместе с другими российскими подразделениями, успешно осуществляя уничтожение личного состава и военной техники противника.