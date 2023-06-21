Российский историк выступил за введение высшей меры наказания для украинских нацистов

Не стоит ли подумать нашей Государственной думе в настоящий момент, чтобы действительно принять закон, который характеризовал эти военные преступления, которые применяют (совершают) сегодня неонацисты и меры наказания?

В настоящее время было бы целесообразно ввести высшую меру наказания для украинских нацистских преступников. С таким предложением выступил российский историк, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков.Ученый считает, что такая мера отбила бы у боевиков ВСУ желание осуществлять геноцид мирного населения. Михаил Мягков озвучил свою позицию, выступая в медиацентре МИА «Россия сегодня» на пресс-конференции «Геноцид советского населения и народа Донбасса».- задался вопросом историк.Высшая мера наказания, считает Мягков, может стать серьезным средством давления даже на самых закоренелых нацистских преступников. Несмотря на наличие моратория в Российской Федерации на смертную казнь, можно принять закон, в котором будет допускаться высшая мера наказания за исключительные преступления.Сейчас многие украинские нацисты совершают жестокие военные преступления против мирного населения, причем не только российского, но и украинского. В этом они даже превзошли своих идейных предшественников – гитлеровцев, подчеркнул на том же мероприятии член Общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.