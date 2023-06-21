Военное обозрение
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Российский историк выступил за введение высшей меры наказания для украинских нацистов

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Российский историк выступил за введение высшей меры наказания для украинских нацистов

В настоящее время было бы целесообразно ввести высшую меру наказания для украинских нацистских преступников. С таким предложением выступил российский историк, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков.


Ученый считает, что такая мера отбила бы у боевиков ВСУ желание осуществлять геноцид мирного населения. Михаил Мягков озвучил свою позицию, выступая в медиацентре МИА «Россия сегодня» на пресс-конференции «Геноцид советского населения и народа Донбасса».

Не стоит ли подумать нашей Государственной думе в настоящий момент, чтобы действительно принять закон, который характеризовал эти военные преступления, которые применяют (совершают) сегодня неонацисты и меры наказания?

- задался вопросом историк.

Высшая мера наказания, считает Мягков, может стать серьезным средством давления даже на самых закоренелых нацистских преступников. Несмотря на наличие моратория в Российской Федерации на смертную казнь, можно принять закон, в котором будет допускаться высшая мера наказания за исключительные преступления.

Сейчас многие украинские нацисты совершают жестокие военные преступления против мирного населения, причем не только российского, но и украинского. В этом они даже превзошли своих идейных предшественников – гитлеровцев, подчеркнул на том же мероприятии член Общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
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14 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 18:28
    +4
    Смерть - слишком лёгкое наказание для них. Им нужно создать такие условия, чтобы они каждый день помышляли о суициде.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:35
      +1
      Цитата: Anarchist
      чтобы они каждый день помышляли о суициде.

      а после придет какой-нить хрущ и амнистирует, резать к чертовой матери и не ждать перитонита
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:41
      +2
      Цитата: Anarchist
      Смерть - слишком лёгкое наказание для них. Им нужно создать такие условия, чтобы они каждый день помышляли о суициде.

      Исключительная мера наказания может состоять в виде исключительно негуманной казни. am
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 18:49
        0
        Цитата: Бородач
        Исключительная мера наказания может состоять в виде исключительно негуманной казни.

        Соглашусь только в том случае, если Вы собственноручно будете приводить приговор к исполнению.
  2. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 18:29
    +2
    Лучше для нашей т.н. "не системной оппозиции".
  3. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 18:33
    0
    Дело то оно, конечно нужное. Только очень не хочется судебных ошибок
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:33
    +3
    Эти ушлёпки тоже думали что они уйдут от справедливого наказания.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:34
    +2
    Предложение которому не суждено быть принятым. Руководство России не пойдёт на такой шаг.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:37
    +1
    Вот! В свое время не искоренили эту заразу, теперь имеем, что имеем.... расплодилась, расползлась... на корню уничтожать!
  7. НСВ
    НСВ Сегодня, 18:37
    0
    Очень своевременно!!!Но краснополосочники могут принимать законы только во вред своим гражданам....
  8. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 18:37
    +1
    Российский историк выступил за введение высшей меры наказания для украинских нацистов
    Для укронацистов, для педофилов, для людоедов, для бюджетных суперхапуг, для маньяков-серийников, для подрывников-террористов....
    Список на страницу мелким шрифтом.

    А не проще признать, что наш щенячий восторг перед "европейскими ценностями" был фальшивым? Вернее, не наш. ИХ. Мы к тому времени с войны пришли и цену жизни и смерти знали. ИХ, тех, которые очень хотели стать частью "цивилизованного мирового сообщества". Во главе с "самым цивилизованным", который вешает, травит в газовых камерах, ширяет ядовитой жижей, жарит электричеством...

    Может, просто сказать, что есть преступления, за которые индивидуумы, их совершившие, не имеют права дальше поганить воздух, по крайней мере, нашей страны. И объявить, что есть закон, и есть высшая и необратимая мера наказания.

    Один пример.
    Знакомые менты-пенсионеры, соседи по даче, рассказывали, что в 70-х в них, например, столько не стреляли, сколько в 90-х. Потому что - "вышка". Без вариантов.

    Вот и нечего в "кошки-мышки" с терминологией играть. Ввести взад "вышку" и стрелять нечисть по закону.
    1. Джексон
      Джексон Сегодня, 18:41
      +3
      Полностью поддерживаю. С одной только оговоркой- с отсрочкой приведения в исполнение хотя бы на годик... А в это время проводить перепроверку всех фактов... Дабы исключить возможность попадания невиновного ..
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 18:54
        0
        Дабы исключить возможность попадания невиновного ..
        По укронацистам, ни каких отсрочек не нужно. Там все виновные так или иначе. А степень вины не такой уж определяющий фактор что б затягивать с исполнением приговора. Какая разница, 1, 10 или 100 человек он убил. И одного вполне достаточно.
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:42
    -1
    Лучше бы предложил ввести смертную казнь в РФ для : коррупционеров , друзей коррупционеров , президента не соответствующего своей должности.
    И тогда небудет нацистких престуступников в Украине и в России.