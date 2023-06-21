Врио главы Федеральной таможенной службы заявил о прорыве экономической блокады России

России удалось прорвать организованную странами Запада экономическую блокаду. Об этом заявил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.В сообщении пресс-службы ведомства утверждается, что на пункте пограничного пропуска Верхний Ларс в настоящее время осуществляется прорыв устроенной странами Евросоюза экономической блокады. По таможенному коридору "Север-Юг" российская сторона способна пропустить более 15 миллионов тонн грузов до конца текущего года.Давыдов подчеркнул, что в течение прошлого года за 5,5 месяцев в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления сотрудниками российской таможни было обработано 5,6 миллионов тонн разнообразных грузов, которые следовали в обе стороны, тогда как за аналогичный период текущего года объем перевезенных грузов составил уже 7,8 миллионов тонн.Согласно прогнозу врио главы ведомства, уже в этом году на Северо-кавказском направлении предполагается превысить объемы оборота в 15 миллионов тонн. В частности, только прирост товарооборота через Верхний Ларс превысит 20 процентов.В таможенной службе также отметили, что после состоявшегося 15 июня запуска дополнительных линий контроля грузового автотранспорта пограничный переход начал ежесуточно пропускать в среднем по 1,2 тысячи грузовиков, в то время как до реконструкции он был способен пропустить менее тысячи единиц грузового автотранспорта в сутки.