День памяти и скорби: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Восемьдесят два года назад, ранним утром 22 июня 1941 года, немецко-фашистские войска без объявления войны вторглись на территорию Советского Союза. Так началась Великая Отечественная война, ставшая частью самой кровопролитной за всю историю человечества Первой мировой войны. Для всех жителей нашего огромного многонационального государства этот день разделил жизнь на до и после.
Немецкая военная машина, до этого почти беспрепятственно прошедшая победным маршем по Европе, рассчитывала быстро сломить сопротивление Красной Армии и уже к осени занять Москву. Однако планам вермахта не было суждено сбыться. К 30 сентября блицкриг потерял свой наступательный порыв. Это позволило РККА стабилизировать линию фронта. В итоге провал операции «Барбаросса», разработанной под личным командованием Гитлера, явился поворотным моментом Второй мировой войны.
Первыми превосходящие силы противника встретили советские пограничники. Ни одна застава на западных рубежах СССР не сдалась и не отступила без приказа. Всем известен подвиг героических защитников Брестской крепости, более месяца сражавшихся с гитлеровцами, когда бастион уже находился в глубоком вражеском тылу. На Крайнем Севере немецкие и финские части так и не сумели вплоть до 1944 года, когда началось наступление нашей армии в Заполярье, пересечь государственную границу СССР в в районе хребта Мусту-Тунтури.
Все это время военнослужащие, пограничники и моряки-североморцы отражали атаки врага, пресекали десантные операции, обеспечивали конвоирование и разгрузку кораблей союзников, поставляющих помощь нашей стране в рамках ленд-лиза в Архангельск и Мурманск.
Определенная аналогия с тем, как гитлеровская Германия втайне готовилась к нападению на СССР, прослеживается и в создании Западом государства-антироссии из Украины. Те же обещания и даже подписанные для отвода глаз документы, вроде Минских соглашений (аналогично пакту о ненападении Молотова-Риббентропа), которые использовались странами НАТО для накачивания Украины оружием при полном попустительстве поднявшемуся в полный рост украинскому неонацизму.
Сейчас уже доподлинно известно, что киевский режим планировал при поддержке Запада и помощи НАТО захват Донбасса и как минимум вторжение в российский Крым. Однако этим коварным планам украинских неонацистов на этот раз не суждено было сбыться. Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина 24 февраля прошлого года была начата специальная военная операция по защите жителей ЛДНР и суверенитета нашего государства. Россия сработала на опережение, теперь нашей армии предстоит одержать новую победу в борьбе с мировым злом, как это сумели сделать наши героические предки в 1945 году.
В 1992 году Президиум Верховного Совета России объявил 22 июня Днем памяти защитников Отечества. Позже, в 1996 году, президент РФ Борис Ельцин изменил название этой даты на День памяти и скорби. Этот день считается самым печальным в истории России, сегодня принято вспоминать всех погибших в годы Великой Отечественной воинов и мирных жителей Советского Союза. Согласно опросу ВЦИОМ, в 2022-м почти 58% россиян собирались 22 июня почтить память жертв Великой Отечественной войны. Вспоминают эту скорбную дату и многие жители бывших республик СССР.
К вахте вечной памяти присоединяется и редакция «Военного обозрения». Мы прекрасно знаем и твердо уверены, что никто не может быть забыт, и ничто не должно исчезнуть из нашей памяти.