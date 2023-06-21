Министр обороны Украины попросил помощь для борьбы с беспилотниками у военного ведомства Израиля

Состоялся первый разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с руководителем военного ведомства Израиля Иовом Галлантом. Об этом рассказал сам Резников.
По словам украинского военного министра, во время разговора обсуждалась текущая ситуация на фронте и перспективы разработки некоего проекта по защите Украины от угроз с воздуха. Как отметил Резников, главной угрозой безопасности двух государств – и Украины, и Израиля, - являются иранские беспилотные летательные аппараты.
Резников отметил, что Киев рассчитывает на помощь Израиля в борьбе с «иранскими беспилотниками». Напомним, что власти и России, и Ирана отрицают, что БПЛА иранского производства используются для атак против Украины. Но киевский режим упорно стоит на своей позиции.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил Израиль в слишком «нейтральной» политике. Он отметил, что Украина вправе рассчитывать на помощь Израиля в борьбе с дронами, которые якобы Иран передает России, и упрекнул израильские власти в том, что они недостаточно помогают Киеву.
Отметим, что Израиль является одним из немногих близких союзников США и НАТО, которые отказываются, по крайней мере, открыто передавать вооружение Украине. Это связано с «особыми» отношениями Израиля с Россией и с опасениями, что в ответ Москва может изменить свою политику на Ближнем Востоке, а это уже создаст дополнительные риски для еврейского государства.