Власти Болгарии подготовили очередной пакет военной помощи для Украины. Об этом заявил болгарской прессе министр обороны страны Тодор Тагарев. Как отметил руководитель болгарского военного ведомства, помощь оказывается в соответствии с ратификацией соглашения между министерствами обороны Болгарии и Украины болгарским парламентом.Тагарев подчеркнул, что пакет военной помощи будет соответствовать потребностям Украины и возможностям Болгарии. По словам министра, пакет будет сопоставим по объему вооружений с первым пакетом военной помощи.В то же время, глава болгарского военного ведомства фактически признался, что передает Украине устаревшую военную технику и вооружения. По словам Тагарева, София выводит со складов болгарской армии вооружение, которое «еще имеет рабочий ресурс, но старше 30-40 лет».Конечно, глава болгарского военного ведомства вряд ли стал бы открыто говорить о том, что передаваемая военная техника может быть неисправна. Но если эти вооружения и виды техники находились десятилетиями на складах и практически не эксплуатировались, то возникает много вопросов к их технической пригодности. Ранее украинские власти сами жаловались на то, что со складов западных союзников им попадает неисправное устаревшее вооружение, некоторые образцы которого просто не работают.Впрочем, как показало контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении, все многочисленные пакеты военной помощи, передаваемые Киеву, не могут приблизить озвученные представителями киевского режима цели. Атаки ВСУ успешно отражаются ВС РФ, а личный состав и военная техника украинских формирований несут внушительные потери.