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Минобороны Болгарии передаст Украине «новую военную помощь» в виде устаревшего вооружения

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Минобороны Болгарии передаст Украине «новую военную помощь» в виде устаревшего вооружения

Власти Болгарии подготовили очередной пакет военной помощи для Украины. Об этом заявил болгарской прессе министр обороны страны Тодор Тагарев. Как отметил руководитель болгарского военного ведомства, помощь оказывается в соответствии с ратификацией соглашения между министерствами обороны Болгарии и Украины болгарским парламентом.


Тагарев подчеркнул, что пакет военной помощи будет соответствовать потребностям Украины и возможностям Болгарии. По словам министра, пакет будет сопоставим по объему вооружений с первым пакетом военной помощи.

В то же время, глава болгарского военного ведомства фактически признался, что передает Украине устаревшую военную технику и вооружения. По словам Тагарева, София выводит со складов болгарской армии вооружение, которое «еще имеет рабочий ресурс, но старше 30-40 лет».

Конечно, глава болгарского военного ведомства вряд ли стал бы открыто говорить о том, что передаваемая военная техника может быть неисправна. Но если эти вооружения и виды техники находились десятилетиями на складах и практически не эксплуатировались, то возникает много вопросов к их технической пригодности. Ранее украинские власти сами жаловались на то, что со складов западных союзников им попадает неисправное устаревшее вооружение, некоторые образцы которого просто не работают.

Впрочем, как показало контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении, все многочисленные пакеты военной помощи, передаваемые Киеву, не могут приблизить озвученные представителями киевского режима цели. Атаки ВСУ успешно отражаются ВС РФ, а личный состав и военная техника украинских формирований несут внушительные потери.
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18 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 19:12
    +6
    Ох уж эти болгары. Хуже ляхов. Последние хоть в лицо не улыбаются. Полякам есть за что нас не любить. Империю, Речь Посполитую....
    А болгар то мы наоборот спасли от уничтожения Османской империей. От фашиков спасли, а они всё равно за фашистов...
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 19:19
      +5
      Зато болгары, в отличие от ляхов, наших послов красками не обливали и не сносили памятники, связанные с СССР и Россией. По крайней мере сейчас. Плюс болгары (в отличие от ляхов и чехов с прибалтами) повальной русофобией не занимаются. Или я что-то упустил?
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 19:34
        0
        Цитата: Kojote21
        Зато болгары, в отличие от ляхов, наших послов красками не обливали и не сносили памятники, связанные с СССР и Россией. По крайней мере сейчас. Плюс болгары (в отличие от ляхов и чехов с прибалтами) повальной русофобией не занимаются. Или я что-то упустил?

        Но, впрочем, это их ни коим образом не оправдывает, и за это они должны быть жёстко наказаны.
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 20:38
      0
      Вы слышали от ВВП обвинения ЕС, что они фашисты? а от Лаврова? а почему Вы так решили - если это не совпадает с официальной позицией нашей страны и руководства? я поддерживаю руководство, а они про фашистов ничего конкретного не сказали.. так откуда, конкретно, вывод?
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:14
    +5
    Простите, а вы не подскажете на чьей стороне воевали болгары в ВОВ?
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 19:22
      +3
      И в Первой Мировой, и во Второй Мировой -- на стороне наших врагов.
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 19:31
        +1
        Отличный ответ. Остальное всё не важно. Надо смотреть в корень. Я знаю, что мне сейчас напишут, что народ не хотел. Но есть простая вещь - на стороне наших врагов.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      Простите, а вы не подскажете на чьей стороне воевали болгары в ВОВ?

      Для человека, у которого нет исторической совести, неважно, на чьей стороне он воевал.
      Важно то, на чьей стороне он "победил".

      Мне тут перечислить всех "победителей" во Второй мировой войне?
      Думаю, что народ тут грамотный - и так всех знает.

      Хотелось бы только, чтобы в той войне, которую мы ведём сейчас, количество "победителей" не стало возрастать в геометрической прогрессии КАК ТОГДА. Когда ясно станет, что воевать больше не надо, 27 миллионов уже Победу заслужили, а теперь пора "победный пирог" делить.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 19:52
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        а теперь пора "победный пирог" делить.

        Пшeки спят и видят, как они себе "возвращают" восточные кресы. Да и пусть забирают Галицию вместе с упоротыми бандеровцами, и сами с ними разбираются, годами из схронов выковыривают. А на Волынь вроде как бацька Лукашенко глаз положил. Ну и венгры с румынами тоже свои интересы имеют.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 20:19
          0
          hi!
          Цитата: Наган
          Пшeки спят и видят, как они себе "возвращают" восточные кресы. Да и пусть забирают

          Вы правы. Нам они в пень не стучали.
          Одна беда.
          Там, в "восточных кресах", не будет Польша. Там будет шматок Украины, контролируемый Польшей. А для нас это - всё то же самое, что сейчас, с удесятерённой силой. Лет через пять плюс-минус.
          И потому, боюсь, на украинско-польской и белорусско-литовской границе для нас всё не закончится. Не хотелось бы быть хреновым пророком, но наши деды за нас и для нас всё сказали
          С боем взяли город Люблин, город весь прошли,
          И последней улицы название прочли,
          А название такое, право, слово боевое:
          Варшавская улица по городу идет —
          Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога,
          Варшавская улица на запад нас ведет.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 19:15
    +1
    А на тотализаторах (не буду перечислять, чтобы не рекламировать) ставки принимают - когда мы для Болгарии снова станем "братушками" и кто их на тот момент резать будет?
    Я бы поставил некоторое количество рублей на перспективу не столь отдалённую и, по второму пункту, на их друзей сегодняшних. Думаю, ставка сыграла бы.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:19
      +2
      Zoldat A hi, турки по их ливер гнилой придут, Осман-Паша ничего не забыл.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 19:26
        +3
        Александр, hi!
        Цитата: Ропот 55
        турки по их ливер гнилой придут,

        Предлагаю совместную ставку. Выигрыш пополам. laughing laughing
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:17
    +3
    Счас начнется, "братушки", "братушек" не БРАТУШКИ они России и уже оооооооочень давно такие же Иуды как и украинцы и прочие, так что давайте не будем больше их так называть.
  5. Комментарий был удален.
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:21
    +3
    Украина стала крупнейшей в мире свалкой! Это снова принесет много денег из ЕС для Болгарии! business as usual!
    Но будьте осторожны, даже старые ружья могут стрелять
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:24
    +2
    Цитата: Сергей Аверченков
    Простите, а вы не подскажете на чьей стороне воевали болгары в ВОВ?

    На стороне Гитлеровской Германии, а в I Мировую: Германии и Австро-Венгрии.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:55
    0
    Только первые три слова заголовка... wink
    "Тагарев подчеркнул, что пакет военной помощи будет соответствовать потребностям Украины и возможностям Болгарии"... А так вообще возможно? Поребности У = возможности Б? laughing
  9. podval57
    podval57 Сегодня, 20:25
    0
    "Минобороны Болгарии передаст Украине «новую военную помощь» в виде устаревшего вооружения"

    - передасты они и есть передасты