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Бельгия присоединилась к программе создания боевого самолёта 6-го поколения в качестве наблюдателя

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Бельгия присоединилась к программе создания боевого самолёта 6-го поколения в качестве наблюдателя

К системе боевой авиации будущего или Future Combat Air System (FCAS) – программе развития военно-воздушных сил по разработке истребителя 6-го поколения, в которой участвуют три страны ЕС – Франция, Германия и Испания, проявило интерес ещё одно государство-партнёр на европейском континенте, передаёт Defense News. Речь идёт о Бельгии, которая официально присоединилась к разработке этой европейской боевой системы в качестве наблюдателя, о чём накануне сообщил глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню.


Так, отмечает издание, получение Брюсселем статуса наблюдателя в FCAS пойдёт на пользу всем участникам данного проекта, поскольку бельгийская оборонная промышленность может внести вклад в дальнейшее развитие технологий в рамках этой программы в будущем.

Данный процесс лишь ускорит военно-техническое сотрудничество между 4 странами

– следует из пресс-релиза вооружённых сил Франции.

Таким образом, в рамках вышеупомянутой программы будет вестись работа над внедрением авиакосмических технологий для производства истребителя 6-го поколения, который, как ожидается, появится не ранее 2040-го года. Именно он и должен прийти на смену многоцелевым истребителям 4-го поколения Eurofighter Typhoon, а также истребителям Dassault Rafale французского производства.

Ещё одно преимущество, которое получит Бельгия от участия в этой программе, заключается в налаживании более тесной кооперации между военно-промышленным комплексом (ВПК) этой страны и действующими поставщиками в рамках FCAS посредством французского Минобороны. В качестве подрядчиков выступают французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation, европейская Airbus Defense and Space, наряду с испанским оборонным концерном Indra Sistemas.

Как заявил в беседе с журналистами исполнительный вице-президент подразделения инжиниринга Airbus Жан-Брис Дюмон, все три военно-промышленные компании уже заключили контракты на разработку научно-исследовательского этапа 1B (фаза 1B) и фазы 2.

Для справки: программа Future Combat Air System была создана при совместных усилиях Франции и Германии, которая предусматривает и создание современных систем ПВО к 2040 году. Также Париж, Берлин и Мадрид будут вести работы по созданию новых двигателей для истребителей, новых беспилотников, информационно-разведывательных средств различной дальности действия, технологий малозаметности, а также внедрению искусственного интеллекта для моделирования воздушных боёв.

Что касается Испании, то она примкнула к проекту в 2020.
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4 комментария
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  1. AVA77
    AVA77 Сегодня, 06:39
    +2
    Интересно, присоединение в качестве наблюдателя может расцениваться как шпионаж. laughing
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 06:41
    +3
    появится не ранее 2040-го года. Именно он и должен прийти на смену многоцелевым истребителям 4-го поколения

    Самолёт может и придёт на смену в это время, а вот кто из вас гендорно-однополых европейцев, на них не только летать, но и воевать будет - не понятно request
  3. Иван Ковалье
    Иван Ковалье Сегодня, 06:53
    +2
    Бельгия должна была полноценно участвовать в этом проекте . Но из-за того что покупает у США F-35 вместо французского Dassault Rafale получила статус наблюдателя и то скорее всего выпросила хоть что-то . Французы были очень обижены, но им не привыкать как США их нагибает. Похоже это начинает им нравиться.
  4. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 07:31
    -2
    1. Рафаль не самолёт 4 поколения, а самолёт последнего поколения.
    Как F-22, F-35, Су-57.

    2. Изображение взято из роликов Airbus, о FCAS, но судя по тому, что мы видели на различных выставках, презентациях, салонах самолёт будет выглядеть иначе.