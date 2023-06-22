Бельгия присоединилась к программе создания боевого самолёта 6-го поколения в качестве наблюдателя

К системе боевой авиации будущего или Future Combat Air System (FCAS) – программе развития военно-воздушных сил по разработке истребителя 6-го поколения, в которой участвуют три страны ЕС – Франция, Германия и Испания, проявило интерес ещё одно государство-партнёр на европейском континенте, передаёт Defense News. Речь идёт о Бельгии, которая официально присоединилась к разработке этой европейской боевой системы в качестве наблюдателя, о чём накануне сообщил глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню.
Так, отмечает издание, получение Брюсселем статуса наблюдателя в FCAS пойдёт на пользу всем участникам данного проекта, поскольку бельгийская оборонная промышленность может внести вклад в дальнейшее развитие технологий в рамках этой программы в будущем.
Данный процесс лишь ускорит военно-техническое сотрудничество между 4 странами
– следует из пресс-релиза вооружённых сил Франции.
Таким образом, в рамках вышеупомянутой программы будет вестись работа над внедрением авиакосмических технологий для производства истребителя 6-го поколения, который, как ожидается, появится не ранее 2040-го года. Именно он и должен прийти на смену многоцелевым истребителям 4-го поколения Eurofighter Typhoon, а также истребителям Dassault Rafale французского производства.
Ещё одно преимущество, которое получит Бельгия от участия в этой программе, заключается в налаживании более тесной кооперации между военно-промышленным комплексом (ВПК) этой страны и действующими поставщиками в рамках FCAS посредством французского Минобороны. В качестве подрядчиков выступают французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation, европейская Airbus Defense and Space, наряду с испанским оборонным концерном Indra Sistemas.
Как заявил в беседе с журналистами исполнительный вице-президент подразделения инжиниринга Airbus Жан-Брис Дюмон, все три военно-промышленные компании уже заключили контракты на разработку научно-исследовательского этапа 1B (фаза 1B) и фазы 2.
Для справки: программа Future Combat Air System была создана при совместных усилиях Франции и Германии, которая предусматривает и создание современных систем ПВО к 2040 году. Также Париж, Берлин и Мадрид будут вести работы по созданию новых двигателей для истребителей, новых беспилотников, информационно-разведывательных средств различной дальности действия, технологий малозаметности, а также внедрению искусственного интеллекта для моделирования воздушных боёв.
Что касается Испании, то она примкнула к проекту в 2020.