В Париже прогремел сильный взрыв, из-за которого обрушилось здание

В пятом округе французской столицы прогремел очень сильный взрыв. Об этом сообщил телеканал BFM.
Как утверждает французская пресса, не менее четырех человек находятся в тяжелом состоянии из-за полученных в результате взрыва травм. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже подтвердил информацию о взрыве.
Здание, в котором произошел взрыв, полностью обрушилось. Ряд источников сообщает также об обрушении фасадов нескольких соседних домов. По предварительной версии, причиной произошедшего мог стать хлопок газа, который и привел к таким печальным последствиям.
Французские СМИ сообщают, что на месте происшествия ощущается сильный запах газа. Сейчас в данном районе работают пожарные и спасатели, полиция никого туда не пропускает. Находившихся в соседних домах граждан эвакуировали.
На кадрах французских СМИ мы видим столбы дыма, поднимающиеся над зданиями, и людей, которые с опаской наблюдают за происходящим. В пятый округ Парижа, напомним, входит знаменитый университетский Латинский квартал.
С чем связан взрыв газа, является ли он результатом технической неисправности, халатности или целенаправленного действия неустановленных лиц, пока неизвестно. Спецслужбам еще предстоит выяснить этот вопрос.