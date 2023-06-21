В Париже прогремел сильный взрыв, из-за которого обрушилось здание

В пятом округе французской столицы прогремел очень сильный взрыв. Об этом сообщил телеканал BFM.Как утверждает французская пресса, не менее четырех человек находятся в тяжелом состоянии из-за полученных в результате взрыва травм. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже подтвердил информацию о взрыве.Здание, в котором произошел взрыв, полностью обрушилось. Ряд источников сообщает также об обрушении фасадов нескольких соседних домов. По предварительной версии, причиной произошедшего мог стать хлопок газа, который и привел к таким печальным последствиям.Французские СМИ сообщают, что на месте происшествия ощущается сильный запах газа. Сейчас в данном районе работают пожарные и спасатели, полиция никого туда не пропускает. Находившихся в соседних домах граждан эвакуировали.На кадрах французских СМИ мы видим столбы дыма, поднимающиеся над зданиями, и людей, которые с опаской наблюдают за происходящим. В пятый округ Парижа, напомним, входит знаменитый университетский Латинский квартал.С чем связан взрыв газа, является ли он результатом технической неисправности, халатности или целенаправленного действия неустановленных лиц, пока неизвестно. Спецслужбам еще предстоит выяснить этот вопрос.