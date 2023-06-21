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В Париже прогремел сильный взрыв, из-за которого обрушилось здание

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В Париже прогремел сильный взрыв, из-за которого обрушилось здание

В пятом округе французской столицы прогремел очень сильный взрыв. Об этом сообщил телеканал BFM.


Как утверждает французская пресса, не менее четырех человек находятся в тяжелом состоянии из-за полученных в результате взрыва травм. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже подтвердил информацию о взрыве.

Здание, в котором произошел взрыв, полностью обрушилось. Ряд источников сообщает также об обрушении фасадов нескольких соседних домов. По предварительной версии, причиной произошедшего мог стать хлопок газа, который и привел к таким печальным последствиям.

Французские СМИ сообщают, что на месте происшествия ощущается сильный запах газа. Сейчас в данном районе работают пожарные и спасатели, полиция никого туда не пропускает. Находившихся в соседних домах граждан эвакуировали.


На кадрах французских СМИ мы видим столбы дыма, поднимающиеся над зданиями, и людей, которые с опаской наблюдают за происходящим. В пятый округ Парижа, напомним, входит знаменитый университетский Латинский квартал.


С чем связан взрыв газа, является ли он результатом технической неисправности, халатности или целенаправленного действия неустановленных лиц, пока неизвестно. Спецслужбам еще предстоит выяснить этот вопрос.
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18 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:31
    +6
    . Французские СМИ сообщают, что на месте происшествия ощущается сильный запах газа.

    Стопудово газ был не правильный.... Российский............
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:40
      +3
      Конечно Российский, толтко он так сильно горит и взрывоопасен, особенно плохо реагирует на лгбт, так и наровит бахнуть. Что комунальщики не следили?, нет не может быть.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:51
        -1
        Не Шарле?
        Ну, значит, забудут про это завтра парижане.
        И тогда с какой стати мы про это знать должны?
        Можно было бы, конечно, посочувствовать погибшим "простым людям", или позлорадствовать погибшим натовцам ... Но мне на это ... всё равно. Живы они там или умерли.
        Не наши проблемы.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 20:09
          -1
          Цитата: Shurik70
          Ну, значит, забудут про это завтра парижане.

          Мы не забудем.
          ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву.

          Пусть в своих мигрантских кварталах спросят, что такое КАРМА...
          По-нашему - "Бог не фраер, он всё видит".
          По-французски - я не знаю. Наверное, "Путин виноват".
        2. SwR9
          SwR9 Сегодня, 20:29
          0
          "Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!.."
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 20:11
      0
      Цитата: Mouse
      газ был не правильный.... Российский.

      Может наоборот: демократический, с молекулой свободы?
      Вот она и того...
      Какая демократия - такой и газ
  2. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:33
    0
    Кинжал прилетел? Как прививка от русофобии? hi
  3. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 19:45
    +2
    Не опускайтесь до уровня отдельных моральных уродов из разных стран мира.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:05
      0
      Вы это к кому, извините, обращаетесь? К французам?
    2. Грац
      Грац Сегодня, 20:41
      0
      вот уж плакать не стану, наплевать на них. пожинают что заслужили , не жалко
  4. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 19:45
    +1
    Ну не умеют французы пользоваться газовы оборудованием. Пора прекратить поставки газа в целях их же безопасности!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:06
      0
      Прячьте спички от шаромыжников...
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 19:45
    0
    Если французы по запаху определят что этот газ был российским,
    то безусловно введут новый пакет санкций.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:53
      0
      Цитата: km-21
      Если французы по запаху определят что этот газ был российским,
      то безусловно введут новый пакет санкций.

      Наш газ не пахнет!
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 20:01
    +2
    Наверное хитрые мигранты из не менее хитрой страны стремящейся в евросоюз и НАТО, решили обойти газовый счётчик, что бы не платить за газ. Обошли.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:06
      0
      Цитата: Ныробский
      Наверное хитрые мигранты из не менее хитрой страны стремящейся в евросоюз и НАТО, решили обойти газовый счётчик, что бы не платить за газ. Обошли.

      Облетели.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:15
    0
    Бывает. Везде время от времени рвёт, если не следить. Газ он такой. И у нас тоже бывает рвёт. Злорадствовать нечего. У МакАрона с его бабушкой и других элитных не рванет. Если бы у них рвануло я бы даже порадовался.
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:48
    0
    Ждем санкций против России, тут все понятно и ясно.