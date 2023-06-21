Американский телеканал: Украинские летчики опасаются российских Су-35 и просят США передать им F-16

Украинские военные летчики заявляют, что больше всего они опасаются российских систем ПВО и истребителей Су-35. По их мнению, ситуацию в воздухе может изменить передача ВСУ американских самолетов F-16.
Как сообщает американский телеканал CNN, один из украинских летчиков штурмовика Су-25 в интервью заявил, что ВСУ потеряли значительное число имевшихся у них самолетов из-за российских истребителей Су-35, которым Украина не может ничего противопоставить. По словам украинского летчика, имеющиеся на вооружении у Украины ракеты и радары бессильны против российской авиации.
Украинское командование рассчитывает, что поставки американских самолетов F-16 поспособствуют борьбе против российских ВКС в ходе наступления ВСУ. По мнению украинского летчика, появление на вооружении ВСУ американских истребителей стало бы настоящим переломом в наступлении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался называть сколько-нибудь определенные сроки поставок украинской армии F-16. По его словам, возможность поставок Украине западных истребителей будет зависеть от обучения летчиков и оценки союзниками ситуации на поле боя.
В свою очередь, западная пресса утверждает, что страны НАТО могут поставить Украине устаревшие модификации американских истребителей F-16, однако в этом случае на их содержание Киеву потребуются сотни миллионов долларов в год.
Кроме того, весьма сомнительно, что устаревшие американские истребители смогут заметно повлиять на соотношение сил в воздухе в то время, как по данным американского издания Military Watch, несколько украинских самолетов были уничтожены в воздухе на расстоянии около 200 километров от российской границы при помощи ракет большой дальности Р-37М класса "воздух - воздух".