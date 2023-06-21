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Американский телеканал: Украинские летчики опасаются российских Су-35 и просят США передать им F-16

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Американский телеканал: Украинские летчики опасаются российских Су-35 и просят США передать им F-16

Украинские военные летчики заявляют, что больше всего они опасаются российских систем ПВО и истребителей Су-35. По их мнению, ситуацию в воздухе может изменить передача ВСУ американских самолетов F-16.


Как сообщает американский телеканал CNN, один из украинских летчиков штурмовика Су-25 в интервью заявил, что ВСУ потеряли значительное число имевшихся у них самолетов из-за российских истребителей Су-35, которым Украина не может ничего противопоставить. По словам украинского летчика, имеющиеся на вооружении у Украины ракеты и радары бессильны против российской авиации.

Украинское командование рассчитывает, что поставки американских самолетов F-16 поспособствуют борьбе против российских ВКС в ходе наступления ВСУ. По мнению украинского летчика, появление на вооружении ВСУ американских истребителей стало бы настоящим переломом в наступлении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался называть сколько-нибудь определенные сроки поставок украинской армии F-16. По его словам, возможность поставок Украине западных истребителей будет зависеть от обучения летчиков и оценки союзниками ситуации на поле боя.

В свою очередь, западная пресса утверждает, что страны НАТО могут поставить Украине устаревшие модификации американских истребителей F-16, однако в этом случае на их содержание Киеву потребуются сотни миллионов долларов в год.

Кроме того, весьма сомнительно, что устаревшие американские истребители смогут заметно повлиять на соотношение сил в воздухе в то время, как по данным американского издания Military Watch, несколько украинских самолетов были уничтожены в воздухе на расстоянии около 200 километров от российской границы при помощи ракет большой дальности Р-37М класса "воздух - воздух".
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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12 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:43
    +3
    Даже нет сомнений, что наши летчики набьют мордочки этим нацикам
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 19:48
      +7
      Будто F-16 что-то решит. Они даже не долетят до линии фронта. ПВО - отрепетирует , а Су-35 лишь подстрахуют.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:54
        +3
        Как платформа для запуска англицких ракет, сойдёт, но издали... да и полет будет в один конец, скорее всего.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:49
    0
    Дайте, дайте и еще раз дайте. Искренне верят, что это поможет? Или в надежде, что пока будет переучивание и поставки самолетов, что то рассосется? Хотят переждать время и не летать в опасном небе бандеровской украины.
  3. ian
    ian Сегодня, 19:52
    +4
    Вера в вудервафлю у них неистребима. Так было со стрелковкой, с танками, с ПВО.... Теперь они хотят верить в f16. Но как говорил ВВП, результат от этого не изменится....
    По итогу это больше похоже на нытье "мы не можем, потому что у нас .... нет. (вставь любое из того, что им не дали).
    По итогам они скажут что не шмогли, потому как им ядерного оружия не дали. Хотя, если зайдет далеко, могут дать и его....
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:52
    +2
    Украинское командование рассчитывает, что поставки американских самолетов F-16 поспособствуют борьбе против российских ВКС в ходе наступления ВСУ. По мнению украинского летчика, появление на вооружении ВСУ американских истребителей стало бы настоящим переломом в наступлении.
    . Они все ещё надеятся на очередные вундервафли... страна конечных ид/Д/иЁтов fool
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:53
    +2
    западная пресса утверждает, что страны НАТО могут поставить Украине устаревшие модификации американских истребителей F-16, однако в этом случае на их содержание Киеву потребуются сотни миллионов долларов в год.

    Не потребуются. Даже без российской ПВО и истребительной авиации будет дикое кол-во аварий и крушений. Самолет ведь посложнее танка будет? И если уж танковые экипажи не смогли толком обучить, то летчиков тем более не смогут.
    1. kulinar
      kulinar Сегодня, 20:14
      0
      Цитата: михаилл
      западная пресса утверждает, что страны НАТО могут поставить Украине устаревшие модификации американских истребителей F-16, однако в этом случае на их содержание Киеву потребуются сотни миллионов долларов в год.

      Не потребуются. Даже без российской ПВО и истребительной авиации будет дикое кол-во аварий и крушений. Самолет ведь посложнее танка будет? И если уж танковые экипажи не смогли толком обучить, то летчиков тем более не смогут.

      Обучить то смогли только выезжать на передовую страшно...
      Жгут ведь,из всего чем достанут.
      Тоже будет и летаками,просто станут приоритетной целью.
      Крови попортить они смогут изрядно.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:57
    +1
    Для американских лётчиков это неприятный сюрприз - на 200км подходить к русским опасно.Тем более СУ 25 всу по земле стелятся ,а если подняться по выше ,по взрослому.
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:11
    0
    "По словам украинского летчика, имеющиеся на вооружении у Украины ракеты и радары бессильны против российской авиации".
    Ну, блин, специалист! ЛЮБЫЕ радары бессильны против самолётов! laughing
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:19
    +2
    Украинские лётчики такие идиЁты, что думают будто F-16 спасут их пятые точки? Вряд ли. Амеры пишут это, что бы создать иллюзию, что их аппаратам Су-35 не страшны. Вот они хитросделанные идиЁты.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 20:41
    -2
    Я поражаюсь некомпетентности что журналистов что мин обороны Украины.Если не будет подсвета из вне, то как можно на лёгком ф16 старых модификаций противостоять тяжёлым сушкам?я понимаю если последние блоки ещё что то можно сделать.А так это только запускать ракеты типо шторма из далека и дополнить патриоты и прочие зрк в тылу как средства пво.на линии соприкосновения им делать нечего против тяжей и зрк.Какой перелом они ждут?