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На Украине проводят учения с отработкой сценария аварии на Киевской ГЭС

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На Украине проводят учения с отработкой сценария аварии на Киевской ГЭС

В столице Украине Киеве проводятся учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС, за которой может последовать сильное наводнение. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на киевскую администрацию.


По утверждению СМИ, в учениях принимает участие около 250 работников различных спасательных и коммунальных служб. С начала 2023 года это уже вторые по счету подобные учения в украинской столице.

Как сообщает киевская мэрия, если произойдет авария на Киевской ГЭС, то в зоне подтопления окажутся пять районов украинской столицы. Еще пять районов Киева будут заниматься организацией помощи пострадавшим территориям. После подрыва плотины Каховской ГЭС вопросу противодействия наводнениям украинские власти демонстративно придают много внимания.


Во-первых, их задача убедить Запад в том, что они очень боятся повторения подобного сценария, а во-вторых, подготовить общественное мнение к высокой вероятности аварии на Киевской ГЭС. Это нужно украинскому режиму для дальнейшей демонизации России и проводимой ею специальной военной операции.


После событий на Каховской ГЭС, от украинских властей можно ожидать любых провокаций. Если потребуется, они смогут благополучно повторить диверсию и на Киевской ГЭС, главное, чтобы она соответствовала их текущим целям на определенный период.


Напомним, что 5 июня была подорвана плотина Каховской ГЭС, в результате чего произошло сильное наводнение. Под водой оказались целые села и небольшие города. Российское руководство официально назвало произошедшее спланированной диверсией киевского режима.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:59
    +2
    Похоже идёт репетиция взрыва всех гидроэлектростанций на Днепре, хозяин наверно приказал.Может стоит нам заранее воду спустить с водохранилищ,они же не успокоятся .
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:14
      0
      Цитата: tralflot1832
      Похоже идёт репетиция взрыва всех гидроэлектростанций на Днепре, хозяин наверно приказал.Может стоит нам заранее воду спустить с водохранилищ,они же не успокоятся .

      Если весь каскад взорвут, то Черному Морю тоже ****ец.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:19
        0
        А что такого случится с Чёрным морем?В пресное озеро оно точно не превратится,а вот Одессе не повезёт это да.
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 20:20
        0
        Ой, перестаньте, хoхлы новое выкопают...
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:53
      0
      Ничего страшного. Пусть топят себя. И тех кто скакал,и тех кто рядом стоял и помалкивал. Главное,чтобы наши солдаты,не пострадали. Пусть сожрут друг- друга. Хватит пускать сопли и кричать о " братском народе". Они нас- не пожалеют,если что.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 20:05
    +1
    В столице Украине Киеве проводятся учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС, за которой может последовать сильное наводнение. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на киевскую администрацию.
    Эх гулять так гулять. Даёшь привет украинскому народу чернобыльским илом fellow good bully
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:05
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Похоже идёт репетиция взрыва всех гидроэлектростанций на Днепре, хозяин наверно приказал.Может стоит нам заранее воду спустить с водохранилищ,они же не успокоятся .

    И где? Плотины на Днепре находятся под контролем укронацистов.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:06
    0
    Очередная "Воронья слободка". Классика. Отселение еще не проводят? Эвакуацию. Ну, а потом- " Она не могла не взорваться! "
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:06
    0
    Учиться нада в бою... пусть взорвут и пусть учаться. Мы и помочь можем в отместку
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 20:12
    -2
    Чем быстрее ликвидируют Зелепуку и его команду, тем меньше обьектов пострадает и больше спасётся громадян на украине, в противном случае они её(украину) уконтропупят до западных областей.