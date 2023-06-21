На Украине проводят учения с отработкой сценария аварии на Киевской ГЭС

В столице Украине Киеве проводятся учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС, за которой может последовать сильное наводнение. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на киевскую администрацию.По утверждению СМИ, в учениях принимает участие около 250 работников различных спасательных и коммунальных служб. С начала 2023 года это уже вторые по счету подобные учения в украинской столице.Как сообщает киевская мэрия, если произойдет авария на Киевской ГЭС, то в зоне подтопления окажутся пять районов украинской столицы. Еще пять районов Киева будут заниматься организацией помощи пострадавшим территориям. После подрыва плотины Каховской ГЭС вопросу противодействия наводнениям украинские власти демонстративно придают много внимания.Во-первых, их задача убедить Запад в том, что они очень боятся повторения подобного сценария, а во-вторых, подготовить общественное мнение к высокой вероятности аварии на Киевской ГЭС. Это нужно украинскому режиму для дальнейшей демонизации России и проводимой ею специальной военной операции.После событий на Каховской ГЭС, от украинских властей можно ожидать любых провокаций. Если потребуется, они смогут благополучно повторить диверсию и на Киевской ГЭС, главное, чтобы она соответствовала их текущим целям на определенный период.Напомним, что 5 июня была подорвана плотина Каховской ГЭС, в результате чего произошло сильное наводнение. Под водой оказались целые села и небольшие города. Российское руководство официально назвало произошедшее спланированной диверсией киевского режима.