Военное обозрение
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Российские войска за 2-3 дня освободили более 30 кв.км территории в северной зоне СВО и подошли на расстояние 2 км к Купянску

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Российские войска за 2-3 дня освободили более 30 кв.км территории в северной зоне СВО и подошли на расстояние 2 км к Купянску

Пока внимание мировой общественности приковано к украинскому контрнаступлению на южном направлении (Запорожская область и так называемый Времевский выступ), важные события происходят под Купянском и к западу от линии Кременная-Сватово.


В Харьковской области и на стыке ЛНР и ДНР (северный участок) российские войска за последние 2-3 дня взяли под свой контроль территории, площадь которых превышает 30 кв. км. Это северная зона СВО.

Если рассуждать чисто математически, то территории, бесспорно, небольшие. Однако есть здесь куда более важный фактор. Российское продвижение идёт в тот самый момент, когда как бы в самом разгаре широко анонсированное украинское контрнаступление. То есть, западные советники и инструкторы ожидали «стремительных прорывов» от своих украинских подопечных, а в реальности оказалось так, что вперёд двигается российская армия, причём там, где, как признаёт сама украинского сторона, «этого не ожидалось».

Важно и то, что на указанных освобождённых площадях есть несколько высот, которые теперь может использовать российская армия.

К настоящему моменту передовые подразделения российских войск находятся всего в 2 км от одного из важнейших транспортно-логистических узлов на востоке Харьковской области – от Купянска.

Южнее этого направления подразделения ВС РФ взяли несколько опорных пунктов и других позиций противника в направлении Красного Лимана. К нашим бойцам одного из армейских корпусов там перешли трофеи в виде американского стрелкового и противотанкового оружия.

В то же время недоумение вызывают заявления украинского командования о том, будто бы украинские войска «приостанавливают боевые действия» под Бахмутом якобы из-за «ухудшения погоды». Но в районе Артёмовска достаточно солнечно, переменная облачность. Если и выпадают осадки, то совсем небольшие. Эксперты считают, что снижение активности ВСУ может быть кратковременным именно по причине хорошей погоды, так как такая погода даёт дополнительные возможности российской авиации. А под огнём ВКС РФ к западу от Артёмовска и пытающиеся наступать, и резервные подразделения ВСУ в течение последних нескольких суток несли значительные потери.
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:03
    +3
    Если не бегут впереди паровоза, то добрые вести.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:11
      +6
      Под Артёмовском идёт Град и Ураган. soldier
      Под Пятихаткой Солнцепёк. am
      И так далее.
      Почему блогеры или авторы Военного Обозрения не могут подготовить короткую сводку с фронтов в виде прогноза погоды? what
      Ещё и музыку из Прогноза Погоды поставить в качестве фона. good laughing
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 20:17
        0
        Хоть что-то хорошее за неделю... Молодцы.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:06
    +3
    Взятие Купянска устроит ещё тот головняк НАТОвскому командованию.Да и что то там происходит с санитарной зоной.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:11
    +1
    Очень бы хотелось, что бы не было лобовых штурмов и выдавливаний. Уничтожать бандеровцев огнем, всеми доступными способами, подчистую. Надеюсь, командиры овладели оперативно- тактически искусством. Время было. Практики- полно.
  4. Александр75
    Александр75 Сегодня, 20:44
    0
    Думаю вагнерам поручат взятие Купянска-конец июля-начало августа.
  5. пешик
    пешик Сегодня, 20:53
    0
    Отлично, 15 марта это было 10-15 км:

    На Купянском направлении передовые отряды «Западной» группировки ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации продвигаются все ближе к городу. Вчера сообщалось, что российские войска приблизились к Купянску на расстояние в 15 километров, сегодня (15 марта) поступает информация, что дистанция сократилась до 10-11 километров. - https://topwar.ru/212871-vagnerovcy-sozdajut-operativnyj-prostor-v-rajone-artemovska-atakuja-v-neskolkih-napravlenijah.html