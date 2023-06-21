Российские войска успешно атаковали опорные пункты ВСУ на Красно-Лиманском направлении

На Красно-Лиманском направлении произошел прорыв опорных пунктов ВСУ сразу в нескольких участках фронта. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
Более подробной информации о том, где именно произошел прорыв позиций противника, источник не приводит. Но ранее о том, что ВС РФ перешли к масштабному наступлению на Красно-Лиманском направлении, сообщали не только российские военные корреспонденты, но и представители украинского военного ведомства.
Как утверждает Telegram-канал «Фронтовая птичка», российские войска смогли провести успешную атаку позиций противника благодаря двум главным факторам – быстрым действиям бронетехники и высокоточным артиллерийским ударам по позициям противника, в том числе с помощью снарядов «Краснополь».
Напомним, что уже несколько дней даже украинские СМИ сообщают об активных действиях ВС РФ на таких направлениях как Красно-Лиманское и Купянское, и это при том, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях наша армия успешно отражает попытки контрнаступления украинских формирований.
В традиционной вечерней сводке украинского генерального штаба утверждается, что ВС РФ сегодня предприняли атаки в сторону Дибровы и Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении, а также атаковали на Артемовском направлении – в окрестностях населенных пунктов Орехово-Василевка, Белая Гора и Ивановское (Красное). Ранее сообщалось об активных штурмовых действиях российской армии в Марьинке и в окрестностях Авдеевки.