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Российские войска успешно атаковали опорные пункты ВСУ на Красно-Лиманском направлении

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Российские войска успешно атаковали опорные пункты ВСУ на Красно-Лиманском направлении

На Красно-Лиманском направлении произошел прорыв опорных пунктов ВСУ сразу в нескольких участках фронта. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».


Более подробной информации о том, где именно произошел прорыв позиций противника, источник не приводит. Но ранее о том, что ВС РФ перешли к масштабному наступлению на Красно-Лиманском направлении, сообщали не только российские военные корреспонденты, но и представители украинского военного ведомства.

Как утверждает Telegram-канал «Фронтовая птичка», российские войска смогли провести успешную атаку позиций противника благодаря двум главным факторам – быстрым действиям бронетехники и высокоточным артиллерийским ударам по позициям противника, в том числе с помощью снарядов «Краснополь».


Напомним, что уже несколько дней даже украинские СМИ сообщают об активных действиях ВС РФ на таких направлениях как Красно-Лиманское и Купянское, и это при том, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях наша армия успешно отражает попытки контрнаступления украинских формирований.

В традиционной вечерней сводке украинского генерального штаба утверждается, что ВС РФ сегодня предприняли атаки в сторону Дибровы и Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении, а также атаковали на Артемовском направлении – в окрестностях населенных пунктов Орехово-Василевка, Белая Гора и Ивановское (Красное). Ранее сообщалось об активных штурмовых действиях российской армии в Марьинке и в окрестностях Авдеевки.
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3 комментария
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:26
    0
    Мне кажется, что не стоит применять такие выражения как (...ВС РФ перешли к масштабному наступлению...). Наступления ротных и батальонных групп - это не тянет на операцию Багратион. Вот она была масштабным наступлением. Хотя, как сказал классик - "у каждой губернии, свой размер). Ну, а если серьезно- это конечно хорошо. Главное- людей беречь .
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 20:26
    +3
    Спасибо за хорошие вести, дай бог ребятам здоровья и удачи...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:37
    +2
    Пока всуки топчутся под Запорожьем,удар на Славянск самое то.