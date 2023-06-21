Украинская военная разведка признала удары ВС РФ по своей штаб-квартире в Киеве в конце мая

Глава ГУР Буданов появился на видео спустя почти месяц после ударов по штабу разведки - подстриженный коротко, с довольно оплывшей физиономией

Ракетные удары по штаб-квартире Главного управления разведки Министерства обороны Украины действительно имели место. Об этом заявил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов, слова которого приводит украинская пресса.По утверждению представителя ГУР, удары якобы не достигли «желаемых» результатов. Юсов отметил, что подробности удара будут освещены уже после конфликта. Но примечательно другое – вплоть до последнего дня украинский режим, включая и гражданские власти, и военное командование, хранил молчание по поводу ударов по зданию ГУР.О том, что штаб-квартира украинской военной разведки подверглась ракетной атаке, стало известно еще в конце мая. Тогда появились сообщения о серии взрывов рядом с Рыбальским островом, где находится штаб-квартира украинской спецслужбы.Затем российские СМИ распространили информацию о прилетах по зданию разведки. Наконец, удары по ГУР подтвердили и представители российского руководства. Но и тогда украинские власти хранили молчание. Не исключено, что возвращение к теме удара по штаб-квартире военной разведки связано с недавней публикацией фото и видео главы ГУР генерал-майора Кирилла Буданова, который ранее «исчез» еще в конце мая, как раз в день, когда был зафиксирован прилет по зданию разведки.Вполне вероятно, что представители властей Украины могли ждать, «выкарабкается» ли Буданов, если он был ранен, и когда его состояние улучшилось, решили признать удары по штаб-квартире разведки, тем более, что о них уже стала писать западная пресса.