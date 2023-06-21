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Украинская военная разведка признала удары ВС РФ по своей штаб-квартире в Киеве в конце мая

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Украинская военная разведка признала удары ВС РФ по своей штаб-квартире в Киеве в конце мая

Ракетные удары по штаб-квартире Главного управления разведки Министерства обороны Украины действительно имели место. Об этом заявил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов, слова которого приводит украинская пресса.


По утверждению представителя ГУР, удары якобы не достигли «желаемых» результатов. Юсов отметил, что подробности удара будут освещены уже после конфликта. Но примечательно другое – вплоть до последнего дня украинский режим, включая и гражданские власти, и военное командование, хранил молчание по поводу ударов по зданию ГУР.

О том, что штаб-квартира украинской военной разведки подверглась ракетной атаке, стало известно еще в конце мая. Тогда появились сообщения о серии взрывов рядом с Рыбальским островом, где находится штаб-квартира украинской спецслужбы.


Глава ГУР Буданов появился на видео спустя почти месяц после ударов по штабу разведки - подстриженный коротко, с довольно оплывшей физиономией


Затем российские СМИ распространили информацию о прилетах по зданию разведки. Наконец, удары по ГУР подтвердили и представители российского руководства. Но и тогда украинские власти хранили молчание. Не исключено, что возвращение к теме удара по штаб-квартире военной разведки связано с недавней публикацией фото и видео главы ГУР генерал-майора Кирилла Буданова, который ранее «исчез» еще в конце мая, как раз в день, когда был зафиксирован прилет по зданию разведки.

Вполне вероятно, что представители властей Украины могли ждать, «выкарабкается» ли Буданов, если он был ранен, и когда его состояние улучшилось, решили признать удары по штаб-квартире разведки, тем более, что о них уже стала писать западная пресса.
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7 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:46
    0
    Жалко что не по всем центрам принятия решений наши бахнули
    1. poquello
      poquello Сегодня, 20:51
      +1
      Цитата: Buyan
      Жалко что не по всем центрам принятия решений наши бахнули

      судя по намёкам Шойгу - остальные придержаны как аргумент
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:47
    +1
    А царь то не настоящий! (с) Месяц двойника искали laughing
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:49
    +1
    Представляю, что через какое-то время все официальные лица Украины будут появляться раз в месяц только на фотках с комментариями мол втрат немаэ
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:51
    +1
    Сложно судить, но на мой взгляд, на фото другой.
  5. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 20:51
    0
    Это вовсе не Буданов, а дипфейк. Там уже десятки отличий нашли. Он как мумия сидит и не очень качественно британцы смонтировали компьютерный ролик.
    Значит у бандеры или готовится к встречи. Там ещё натовских офицеров накрыло. Недаром просачивались данные что несколько вылетов было в Польшу транспортных самолётов с ранеными и погибшими.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:58
    0
    Так, что бы сомнений не было, необходимо такие удары по "центрам" наносить постоянно. Что бы каждую ночь бандеровцы ожидали с ужасом, как последнюю в своей жизни. Ну, и днем- это само собой.