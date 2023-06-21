Глава дипломатии Евросоюза обвинил власти России в «поддержке глобального потепления»

В своих обвинениях в адрес России власти Евросоюза явно переходят грани разумного. Так, верховный комиссар Еврокомиссии по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступил на конференции по климатическим вопросам в Брюсселе и обвинил российские власти в «поддержке глобального потепления».Как отметил главный европейский дипломат, пока продолжается украинский конфликт, возможность вести переговоры с РФ по вопросам климата отсутствует. Кроме того, Боррель обвинил Россию в том, что она не возражает против «глобального потепления». Якобы некие представители российских властей заявляли, что «глобальное потепление» пойдет России на пользу, улучшив ее климат.Естественно, еврокомиссар даже не привел более подробную информацию о том, какие именно и от кого заявления по вопросу о «глобальном потеплении» он слышал. Но сейчас властям Евросоюза важно представить нашу страну неким «глобальным злом», которое и за «глобальное потепление», и вообще «за все плохое».Интересно, что даже специальный представитель США по климату Джон Керри вступил в полемику с Боррелем и напомнил, что в 2021 году он вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам «глобального потепления», и они согласились заняться решением этой проблемы, но потом диалог прервался.За Россию вступился и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который напомнил о большом научном потенциале России в сфере климатологии, а также о том, что климатические изменения приносят проблемы и России, включая ее добывающую промышленность и сельское хозяйство.