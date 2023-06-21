Глава дипломатии Евросоюза обвинил власти России в «поддержке глобального потепления»

В своих обвинениях в адрес России власти Евросоюза явно переходят грани разумного. Так, верховный комиссар Еврокомиссии по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступил на конференции по климатическим вопросам в Брюсселе и обвинил российские власти в «поддержке глобального потепления».
Как отметил главный европейский дипломат, пока продолжается украинский конфликт, возможность вести переговоры с РФ по вопросам климата отсутствует. Кроме того, Боррель обвинил Россию в том, что она не возражает против «глобального потепления». Якобы некие представители российских властей заявляли, что «глобальное потепление» пойдет России на пользу, улучшив ее климат.
Естественно, еврокомиссар даже не привел более подробную информацию о том, какие именно и от кого заявления по вопросу о «глобальном потеплении» он слышал. Но сейчас властям Евросоюза важно представить нашу страну неким «глобальным злом», которое и за «глобальное потепление», и вообще «за все плохое».
Интересно, что даже специальный представитель США по климату Джон Керри вступил в полемику с Боррелем и напомнил, что в 2021 году он вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам «глобального потепления», и они согласились заняться решением этой проблемы, но потом диалог прервался.
За Россию вступился и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который напомнил о большом научном потенциале России в сфере климатологии, а также о том, что климатические изменения приносят проблемы и России, включая ее добывающую промышленность и сельское хозяйство.