От разведки к ударам. Доработка БПЛА в интересах российской армии

Серийный БПЛА "Орлан-10" с устройствами для сброса гранат. Фото Минобороны РФ
В ходе текущей Специальной операции российская армия широко использует беспилотные летательные аппараты разных классов с ударными возможностями. Аналогичная техника, нередко тех же моделей, имеется и у противника. Любопытно, что основная масса применяемых ударных БПЛА изначально не могла нести боевую нагрузку и получила такие возможности только после переделки. В целом такой подход себя оправдал, благодаря чему ударные возможности армии улучшились.
Дополнительные возможности
В последние 10-12 лет российская армия уделяла большое внимание развитию беспилотной авиации. Разрабатывались и принимались на вооружение БПЛА разных типов. В основном речь шла о комплексах воздушной разведки тактического звена, таких как «Орлан-10». Кроме того, шла разработка новых разведывательно-ударных систем, а также осуществлялась аналогичная доработка готовых изделий.
Хорошим примером модернизации наличного БПЛА с расширением его возможностей является проект «Форпост-РУ», доведенный до испытаний в 2021 г. Аппараты семейства «Форпост» достаточно давно поступили на вооружение, но могли вести только разведку. Модификация «РУ» получила возможность несения и применения специально разработанных корректируемых авиабомб малого калибра КАБ20С.
Подготовка устройств сброса для "Орлана". Фото Минобороны РФ
К настоящему времени «Форпост-РУ» дошел до эксплуатации в войсках, и Минобороны неоднократно показывало боевую работу таких беспилотников. При помощи штатной оптики такие БПЛА засекают наземные цели и атакуют их бомбами. Полуактивное или спутниковое наведение обеспечивает высокую точность поражения при минимальном сопутствующем ущербе.
Весной 2022 г. впервые продемонстрировали ударный вариант БПЛА «Орлан-10». От базового разведчика он отличается наличием двух сбрасывающих устройств под крылом. Каждое вмещает по паре «бомб», выполненных на основе гранаты ВОГ-25. Для применения такого вооружения была доработана система управления.
Комплект устройств для одного БПЛА. Фото Минобороны РФ
На момент первой демонстрации изделия «Орлан-10» с гранатами уже присутствовали в зоне боевых действий и испытывались в реальных условиях. Отмечалась простота эксплуатации, полная унификация с массовым разведывательным БПЛА и другие преимущества.
Сверхлегкие бомбардировщики
Широчайшее распространение в зоне боевых действий получили малые БПЛА. В первую очередь, в войска попадают коптеры популярных коммерческих моделей. Поставками занимаются энтузиасты и общественные организации, а закупки обеспечиваются народными пожертвованиями. Сначала такая техника использовала только штатные функции и вела визуальную разведку, но практически сразу начались процессы расширения ее возможностей.
В зависимости от модели, малый беспилотник может нести полезную нагрузку в десятки или сотни граммов. Более крупные мультикоптеры способны поднять и нести килограммы. Этого достаточно, чтобы сделать из БПЛА своего рода сверхлегкий бомбардировщик. В такой конфигурации при помощи штатной видеокамеры можно осуществлять наблюдение, поиск цели и наведение на нее, а специальное устройство сброса обеспечивает ее поражение.
"Форпост-РУ" с бомбами КАБ20С. Фото Минобороны РФ
Для оснащения БПЛА популярных моделей предлагаются разные варианты устройств сброса. В зависимости от параметров аппарата, это одно- или многоместные держатели с дистанционным управлением. При этом малая масса нагрузки резко снижает требования к такому устройству.
С импровизированными бомбардировщиками используется широкий круг различных боеприпасов. Они могут нести и сбрасывать ручные или противотанковые гранаты, выстрелы для автоматических гранатометов и даже минометные мины. Такие боеприпасы могут применяться в исходном виде или после небольшой доработки. Так, для повышения точности мины или гранаты оснащают хвостовиком со стабилизатором. Эти устройства зачастую делают методом трехмерной печати, которая дает оптимальное соотношение технических характеристик, стоимости и объемов производства.
Появление легких ударных БПЛА на основе коммерческих систем дало войскам ряд важных преимуществ. В первую очередь, появилась возможность увеличить количество ударных комплексов в войсках, причем без длительного ожидания или значительных затрат. Коптеры способны сбрасывать нагрузку с висения, что повышает точность и компенсирует малую массу «бомбы».
Сброс импровизированной авиабомбы (в правой части кадра) на бойцов противника. Фото Telegram / Dambiev
Барражирующие боеприпасы
Задолго до начала Спецоперации получило развитие направление барражирующих боеприпасов. К началу текущего десятилетия были представлены и испытаны первые образцы такого рода, разработанные оборонной промышленностью. Их успели испытать в Сирии, а с прошлого года такая техника активно применяется в рамках Спецоперации.
По известным данным, оборонная промышленность в лице крупных предприятий вышла на высокие темпы производства ББ. Выпуск изделий «Ланцет» и т.п. позволяет покрыть, как минимум, большую часть потребностей войск. Кроме того, имеет место «инициатива снизу». Силами мелких предприятий, различных мастерских и т.д. разрабатываются и собираются аналогичные БПЛА с другими особенностями и характеристиками.
В таких случаях ББ строятся путем оснащения доступного БПЛА боевой частью того или иного рода – без устройства для сброса. Поражение цели производится прямым попаданием. В этой роли могут использоваться любые доступные беспилотники с достаточной грузоподъемностью и летными характеристиками, как существующие, так и специально разработанные.
Беспилотник-камикадзе "Упырь" разработки энтузиастов из команды "Повернутые на войне". Фото Telegram / "Повернутые на войне"
В последнее время оформился своеобразный подкласс барражирующих боеприпасов – FPV-беспилотники. Это легкие коптеры с высокими летными и маневренными характеристиками, видеокамерой с видом от первого лица и боевой частью. Уступая «обычным» ББ в основных характеристиках, такие изделия отличаются улучшенной маневренностью и упрощают поиск и поражение мелких целей, вплоть до отдельных боевиков противника. Кроме того, они способны решать боевые задачи даже в замкнутых помещениях с минимумом свободного пространства для полетов и маневра.
Очевидные тенденции
Беспилотные летательные аппараты давно освоили ударную функцию и неоднократно демонстрировали свой потенциал такого рода. Развитие подобных идей продолжается и приводит к появлению новых концепций и множества образцов. Российская промышленность и энтузиасты стремятся следовать этим тенденциям, а также стараются работать на опережение.
К настоящему времени оборонная промышленность в лице крупных предприятий дала армии несколько типов «обычных» разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого класса. Также созданы проекты доработки наличных аппаратов с получением ударной возможности. Кроме того, промышленность наладила массовый выпуск барражирующих боеприпасов легкого класса.
Детали для "Упырей". Фото Telegram / "Повернутые на войне"
Параллельно свою роль играют мелкие организации и группы энтузиастов. Они помогают армии поставками необходимых коммерческих беспилотников, как в исходном виде, так и в ударной комплектации. Более того, малые коллективы разрабатывают новые образцы.
Во всех этих процессах большой интерес представляет доработка существующих образцов с расширением их функций. Такие проекты показывают потенциал разнообразных БПЛА в качестве платформ для решения разных задач. Кроме того, они демонстрируют способность крупных и небольших предприятий совершенствовать существующую технику или создавать новую.
По результатам всех этих процессов российская армия получила достаточно широкую номенклатуру разведывательно-ударных БПЛА разных классов и типов с теми или иными особенностями и преимуществами. При этом можно ожидать, что развитие этого направления продолжится – и в распоряжении операторов появятся новые образцы беспилотной техники. Какими они окажутся, чем будут отличаться от нынешней техники и как повлияют на проведение Спецоперации, покажет время.