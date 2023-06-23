Что там, под крылом у МиГ-29?

Наши соседи соорудили «новыну», да так, что даже западные издания, увидев снимок на официальном Твиттере ВВС Украины, начали задавать тот же вопрос: «А это зачем такое?».
Особенно оригинально это выглядит в исполнении наших коллег из The Drive и The National Interest. Уж там-то должны быть в курсе того, что идет Украине в пане военной помощи и что украинцы могут прицепить к своим самолетам.
А вот нет, тоже возникают вопросы.
Что же такого интересного показали украинцы? Свой (это видно по цвету носовой части, у самолетов, поставленных Польшей и Словакией носовой обтекатель чисто белый) МиГ-29, у которого установлен новый вид пилона для подвески вооружения.
Ни слова о том, что будет подвешено на этот пилон не было сказано, подпись под снимком «Новый день — новые вызовы!» ясности не вносит. Однако показано это все не просто так, особенно учитывая кучу предыдущих адаптаций, которые были сделаны для украинских самолетов МиГ-29 и Су-24 под новое оружие западного происхождения.
Понятно, что налицо некий отчет о проделанной работе, которую должны увидеть там, откуда пришло вооружение. Но, как видим, там тоже не все в курсе, потому и задаются вопросы такого плана.
Кому вызов… Кого вызывают… Непонятно. Надо подумать.
Новые пилоны установили на позиции рядом с мотогондолами. Это дает понимание того, что подвешиваться будет что-то тяжелое. Вообще у МиГ-29 на этой позиции обычно подвешиваются ракеты Р-27, которые в зависимости от модификации весят от 280 до 350 кг.
Как пример МиГ-29 в довоенной окраске и именно с ракетами Р-27 на пилонах
На той же позиции, но с помощью другого пилона осуществляется подвеска AGM-88 HARM, которую используют и украинские МиГ-29, и Су-27. Ракета тоже не из легких, вес более 360 кг. Используют ее уже около года, так что это отдельный вариант модернизации самолетов.
Как видите, пилон более короткий, чем тот, который приспособили украинцы
Независимо от происхождения этого конкретного МиГ-29, интригующим аспектом фотографии является появление двух удлиненных внутренних подкрыльевых пилонов, ближайших к мотогондолам.
Однако пилоны, показанные на этой фотографии, не похожи ни на один из этих вариантов. Ключевыми особенностями являются их длина и, в частности, то, насколько они выступают за переднюю кромку крыла. Судя по всему (не исключено, хотя качество снимка сильно так себе), на каждом пилоне имеются четыре захвата, которые обычно требуются для крепления более тяжелого боеприпаса.
Некоторые эксперты выразили мнение, что так возможно подвесить контейнеры с радиоэлектронным оборудованием, но об этом вообще стоит говорить отдельно, тема несколько более сложная, чем подвеска бомб или ракет. Интеграция средств радиоэлектронной борьбы и оборонительного противодействия на внешнюю подвеску самолета является довольно широко используемой концепцией, но она связана со значительной дополнительной работой по адаптации оборудования под самолет.
В общем, фотография показывает пилон, который связан с новым типом оружия воздушного базирования, который был представлен на украинском МиГ-29. Осталось только прикинуть, что можно подвесить на этот пилон.
Мы знаем, что Украина получила высокоточные управляемые бомбы повышенной дальности, JDAM-ERS, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км благодаря их комплектам с выдвижным крылом.
Пока мы не знаем, какие типы самолетов были адаптированы для запуска этого оружия, но МиГ-29 может быть одним из вариантов, потому что как таковых вариантов у ВВС Украины немного. В этом случае, возможно, был установлен новый тип пилона.
Сверхпрочные многочисленные крепления для бомб также могут указывать на более крупное оружие, такое как JDAM-ER, которое отделяется от самолета и падает за счет силы тяжести, а не выстреливается или выбрасывается.
Итак, два первых претендента уже есть. Корректируемая и свободнопадающая бомбы.
Далее у нас ракеты, и вот тут совсем интересно. Ракеты – это AIM-7 Sparrow с радиолокационным самонаведением (AAMS) и AIM-9 Sidewinder с инфракрасным наведением (ААМ). Они уже есть в распоряжении ВВС Украины.
AIM-7 Sparrow несколько не подходит, поскольку она короче и легче той же Р-27, 3,66 м длины и 232 кг весом.
AIM-9 Sidewinder еще меньше: 2,85 м длины и 91 кг веса.
AIM-120. Киеву они достались в составе ЗРК NASAMS, но почему не попробовать адаптировать эти ракеты для пуска с самолета? Но AIM-120 длиной 3,66 метра и весит 161 кг.
IRIS-T. Тоже самое, ракеты в составе комплекса IRIS-T SLM, и они вообще практически не требуют адаптации. НО немецкая ракета тоже не отличается размерами: 3 метра длиной и 87 кг весом. Хотя, надо отметить, пилон похож.
То есть, для этих ракет нет нужды городить такую подвеску. Но есть еще один момент. Рискну вызвать на себя град критики, но версия такая: «Гарпун».
Версия, конечно, так себе, но для нее есть предпосылки. Черноморский флот, который намертво застыл на базах – очень хорошая цель. Любой потопленный катер, пусть это даже будет артиллерийский катер советских времен, это просто шикарная «перемога».
Учитывая, что ЧФ не осуществляет никаких действий, в ходе которых по кораблям можно было бы применить противокорабельное оружие, а морские дроны себя не показали заменителем торпед, есть смысл попробовать доставить «Гарпуны», которые США любезно предоставили Украине поближе к целям. И для этого не нужно много самолетов, хватит пары. Особого урона ЧФ они не нанесут, но вот раздуть такую операцию можно очень даже существенно, выбрав целью корабль типа «Приазовья», выполняющий работу на удалении от баз.
Вот, что, собственно, можно рассмотреть из ударного вооружения. Бомбы и противокорабельная ракета. Остальное, увы, не смотрится весомо.
Теперь поговорим об электронных модулях.
Четыре захвата и длинный пилон могут быть нужны для подвески приличного по размерам контейнера с радиоэлектронной начинкой. Современные высокочувствительные электронные средства поддержки (ESM) и радиолокационные приемники самонаведения и предупреждения (RWR), размещенные в контейнерах, могли бы оказаться весьма полезны при проведении разведки тех же систем ПВО.
По сути, это набор пассивных датчиков, который может собирать разведывательные данные путем обнаружения определенных типов электромагнитного излучения. Например, данные о работе РЛС в системах противовоздушной обороны. Полет с двумя датчиками, расположенными на равном расстоянии друг от друга, позволил бы обеспечить некоторый уровень триангуляции и определения координат радаров противника.
Таким образом, ESM/RWR были бы особенно актуальны для миссии по подавлению ПВО, которую уже выполняют украинские МиГ-29, вооруженные ракетами HARMS. Электронные модули, способствующие обнаружению радаров ПВО и противорадиолокационные ракеты вместе представляют весьма серьезную угрозу для комплексов ПВО и систем наблюдения.
И, наконец, на пилоны можно подвесить контейнеры с оборудованием для постановки помех.
Модули РЭБ могут оказаться весьма полезны для МиГ-29, которые работают и без того в более чем опасной полосе, насыщенной как комплексами ПВО, там и весьма эффективными (кстати, по мнению украинских летчиков) перехватчиками Су-35.
Учитывая, что российские комплексы ПВО могут поражать цели далеко за линией фронта на украинской территории, особенно на средних и больших высотах, иметь дополнительную защиту в плане радиоэлектронной борьбы было бы очень кстати, и использование систем РЭБ имеет большой полезный смысл.
На самом деле, усилия украинских авиационных инженеров и техников понятны. До прибытия (если таковое вообще случится) обещанных F-16 еще как минимум месяцы, а воевать чем-то надо. Потому вопреки всему украинцы изо всех сил стараются сделать конфету из известной субстанции, насколько это в их силах.
Вообще стоит отдать должное авиационным специалистам противника, они прилагают максимум усилий для поддержания своих ВВС в относительно работоспособном и конкурентоспособном состоянии. Настоящий случай может стать просто очередным примером того, как украинские специалисты пытаются своими силами обеспечить возможность применения относительно нового вооружения, поступающего из стран НАТО Украине.
Но, подчеркиваю, это всего лишь догадки. Настоящее положение дел и ответ на вопрос «Зачем им такой пилон» могут отличаться весьма кардинально. Особенно, если в распоряжении ВСУ оказалось что-то не заявленное в пакетах помощи, что, кстати, тоже вполне жизненный вариант.
Время все покажет.