«Военное обозрение» на культурном фронте













«Нельзя оставаться безучастным к происходящему, мы все в долгу перед теми, кто сейчас на передовой, поэтому каждый, чем может, должен помогать фронту! Только вместе, всеобщими усилиями мы победим!»

«Он очень надежный человек, грамотный специалист, человек чести и совести, всегда выполняющий свои обещания. Человек, который никогда не предаст свою семью. Он ориентир и пример для всех нас!»