«Военное обозрение» на культурном фронте

16 июня в Государственном музее обороны Москвы состоялось открытие Выставки военно-патриотических плакатов России «На защите Отечества».
Напоминаем, что это совместный проект сайта «Военное обозрение» и ростовского художника Виталия Щербака, цель которого – мобилизация патриотического чувства и моральная поддержка участников СВО.
Москва – третья остановка передвижной экспозиции. Она уже прошла путь из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и теперь на месяц обосновалась в одном из залов музея обороны Москвы в Олимпийской деревне.
Кроме уже известных читателям картин-плакатов, были представлены полотна памяти Владлена Татарского и летчиков Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина, совершивших «огненный таран».
Командир экипажа Су-24М «Вагнера» Александр Антонов и его напарник – штурман Владимир Никишин героически погибли в декабре прошлого года под Бахмутом. Их самолёт был подбит из ПЗРК, загорелся и начал снижение. Экипаж направил свою машину по скоплению вражеской бронетехники, тем самым повторив подвиг экипажа Николая Гастелло. Последняя фраза, которая прозвучала в радиоэфире, была – «Встречайте, суки, Папу!»
На открытие выставки были приглашены кадеты и юнармейцы.
Выступили: замдиректора Алексей Вячеславович Лучкин,
сотрудник фондов Юлия Сергеевна Пунанова,
организатор экскурсий и супруга бойца СВО Алия Куралбековна Салгородская.
Примечательно, что в музее находятся уникальные плакаты Великой Отечественной войны, а также личные вещи летчика Виктора Талалихина, совершившего ночной воздушный таран немецкого самолёта-бомбардировщика.
Автор выставки рассказал об истории создания экспозиции, героях, изображенных на плакатах, и их подвигах, а также о значимости открытия культурного фронта в целях моральной поддержки бойцов на передовой. Как пел Владимир Семенович Высоцкий, чьи военные песни слушает художник во время работы: «...Ведь у нас такой народ: если Родина в опасности, значит всем идти на фронт».
Виталий отметил:
«Нельзя оставаться безучастным к происходящему, мы все в долгу перед теми, кто сейчас на передовой, поэтому каждый, чем может, должен помогать фронту! Только вместе, всеобщими усилиями мы победим!»
Художник наглядно, используя свои картины-плакаты, рассказал, как проводил уроки мужества в ростовской школе, объяснял детям, что настоящие супергерои не Бэтмен, супермен и капитан Америка, а Павка Корчагин, доктор Лиза, политрук Еременко. О том, что когда на Земле творится несправедливость, унижают и обижают русских людей, разрушают памятники русским писателям и полководцам, уничтожают русскую культуру и язык – на помощь приходит русский воин-освободитель!
На мероприятии присутствовала дочь летчика-героя Ирина Никишина. Она рассказала, каким был её отец, для которого небо стало вторым домом. Боевой летчик всегда говорил: «Кто, если не мы?», хотел защищать свою Родину и жителей Донбасса. В Луганске живет родная сестра и племянники Владимира Николаевича.
«Он очень надежный человек, грамотный специалист, человек чести и совести, всегда выполняющий свои обещания. Человек, который никогда не предаст свою семью. Он ориентир и пример для всех нас!»
– сказала дочь Ирина.
Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Владимиру Никишину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Школа в Подмосковье, где учился Герой, с сентября будет носить его имя.
«Быть воином – жить вечно!»