Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава офиса Зеленского: На ближайшем саммите НАТО ожидаем приглашения Украины на вступление в альянс с открытой датой

21
Глава офиса Зеленского: На ближайшем саммите НАТО ожидаем приглашения Украины на вступление в альянс с открытой датой

На Украине продолжают готовиться к натовскому саммиту, который пройдёт в Вильнюсе с 11 по 12 июля. Причём готовятся даже активнее, чем в самом НАТО. Количество заявлений по поводу предстоящего саммита со стороны украинских чиновников самого разного ранга, что называется, зашкаливает.


Своё заявление по этому поводу, сложно сказать – какое по счёту, сделал и глава офиса Зеленского Ермак. По его словам, он ожидает того, что по итогам саммита НАТО «Украина получит приглашение на вступление в альянс с открытой датой».

Ермак:

Это станет сильным сигналом, которого ждёт не только Украина, но и весь мир.

Очередная нелепая попытка выставить «хотелки» отдельно взятой группы лиц за желание не просто всех украинцев, но и аж «всего мира».
Далее Ермак, фактически переходя к традиционному шантажу, говорит о том, что если такого приглашения Украина от НАТО не получит, то это «деморализует украинцев при том, что Украина уже доказала на поле боя, что готова присоединиться к НАТО».

Таким образом, Ермак даёт понять, что в НАТО просто обязаны как минимум обозначить готовность принять Украину в своё состав. Даже если это обозначение будет таким, при котором совершенно не ясно, когда непосредственное принятие состоится.

Интересно, что скажет и предпримет офис Зеленского, тотально от Запада зависящий, если на саммите НАТО этого не сделают? Наиболее вероятный ответ – ничего. Именно потому, что решают не Зеленский и уж тем более не Ермак, и именно потому что их зависимость от западных спонсоров вооружённого конфликта тотальная.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:57
    +8
    ждуны........ wassat ........................................................................................................
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 07:54
      +2
      Дебилы………………………………………………………………………………………….
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:59
    +6
    «Украина получит приглашение на вступление в альянс с открытой датой»
    А на какое время Киев планирует "открытую дату", т.к. вечно "открытая дата" продолжаться не может. Но на удивление в НАТО еще не все совсем со съехавшей крышей и отвечают либо уклончиво, либо говорят, что после окончания конфликта и естественно украинской победы. Поэтому, судя по всему, эта бодяга будит еще тянуться до тех пор пока принимать в НАТО уже будет некого.
    Это станет сильным сигналом, которого ждёт не только Украина, но и весь мир.
    "Весь мир" это кто? Свели понятие "весь мир" к англосаксонским и европейским странам начисто забыв, что мир состоит не только из них. И пока успешно этим поль зуются на международной арене.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:48
      +1
      hi!
      Цитата: rotmistr60
      А на какое время Киев планирует "открытую дату", т.к. вечно "открытая дата" продолжаться не может.

      Тут дело совершенно непонятное.

      С одной стороны, турки прекрасно знают, что такое "открытая дата" на примере своего вступления в Евросоюз.
      С другой - финики (в основной своей массе, а не отдельные ... [клубные девушки]) сами не ожидали, что с НАТО всё так быстро произойдёт. Прям как в жизни - "одно неловкое движение - и ты отец в НАТО".

      У меня ощущение, что на Западе время движется не со скоростью "1 секунда в секунду", а так, как нужно США.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:01
    +4
    Очередное "Ну, возьмите меня! " от Зели и Ко. Надо на фронте еще придавить ВСУ до саммита НАТО, чтобы у НАТО и сомнений не было, что принимать нельзя.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 07:56
      0
      Егоза, я думаю и давить не надо, особо. В НАТО нищих не берут. Украине далеко даже до Зимбабве.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:01
    +5
    Ермак:

    Это станет сильным сигналом, которого ждёт не только Украина, но и весь мир.

    А ты Ерамк, давно в зеркало смотрелся ?
    Или рагулям не в домек, что их никто и нигде не ждет, кроме кладбища.
    Использованный презерватив, выбрасывают а не стирают для повторного использования.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:50
      0
      Цитата: carpenter
      выбрасывают а не стирают для повторного использования.

      На Украине ещё и штопают. А также подбирают чужие, нормальными людьми выброшенные после использования.
  5. AVA77
    AVA77 Сегодня, 07:12
    +5
    Я не ждал.
    Да Я вообщем-то и не весь мир laughing
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:16
      +6
      нас уже двое! wink hi .......................................... глядишь ещё народ подтянется.... winked
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 07:22
        +6
        Улыбнуло. winked ........... Продаю галактику.... НЕ ДОРОГО wassat
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 08:44
      +1
      Заявление "весь мир ждёт" довольно категорично, а потому его неверность легко доказывается. Хоть один не ждёт - и заявление уже ложное wink
  6. Дес
    Дес Сегодня, 07:17
    +3
    А чего тянуть. Украина уже по уши в НАТО.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:23
      +4
      или НАТО в ней...... yes ..................................................................
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 07:51
        +1
        Цитата: Дес
        А чего тянуть. Украина уже по уши в НАТО.

        Цитата: Mouse
        или НАТО в ней...... yes ..................................................................

        По уши? Или............................ feel
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 07:54
          +4
          да.... по они самые.... feel гланды...... winked
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:17
    +1
    К Буданову, с Залужным его отправьте; пусть со Стикса вещает.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:39
    0
    Глава офиса Зеленского: На ближайшем саммите НАТО ожидаем приглашения Украины на вступление в альянс с открытой датой
    . И что тут есть обсуждать?
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:56
    0
    Какой скромняжка этот ермак. А ведь мог сказать, что этот сигнал ждет галактика или вселенная. Бандерогеи обезьянничают и копируют хозяина - англосаксов.
  10. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 08:09
    0
    Блаженны верующие.
    На кой им она в нато? Только лишний гемор с ней. А вот так как сейчас самое то!
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:11
    0
    По Ермаку ,так НАТО еще и задолжало Украине и еще чего то выпендривается