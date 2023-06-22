Глава офиса Зеленского: На ближайшем саммите НАТО ожидаем приглашения Украины на вступление в альянс с открытой датой

Это станет сильным сигналом, которого ждёт не только Украина, но и весь мир.

На Украине продолжают готовиться к натовскому саммиту, который пройдёт в Вильнюсе с 11 по 12 июля. Причём готовятся даже активнее, чем в самом НАТО. Количество заявлений по поводу предстоящего саммита со стороны украинских чиновников самого разного ранга, что называется, зашкаливает.Своё заявление по этому поводу, сложно сказать – какое по счёту, сделал и глава офиса Зеленского Ермак. По его словам, он ожидает того, что по итогам саммита НАТО «Украина получит приглашение на вступление в альянс с открытой датой».Ермак:Очередная нелепая попытка выставить «хотелки» отдельно взятой группы лиц за желание не просто всех украинцев, но и аж «всего мира».Далее Ермак, фактически переходя к традиционному шантажу, говорит о том, что если такого приглашения Украина от НАТО не получит, то это «деморализует украинцев при том, что Украина уже доказала на поле боя, что готова присоединиться к НАТО».Таким образом, Ермак даёт понять, что в НАТО просто обязаны как минимум обозначить готовность принять Украину в своё состав. Даже если это обозначение будет таким, при котором совершенно не ясно, когда непосредственное принятие состоится.Интересно, что скажет и предпримет офис Зеленского, тотально от Запада зависящий, если на саммите НАТО этого не сделают? Наиболее вероятный ответ – ничего. Именно потому, что решают не Зеленский и уж тем более не Ермак, и именно потому что их зависимость от западных спонсоров вооружённого конфликта тотальная.