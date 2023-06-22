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Заявления Евгения Пригожина о «выходе ВСУ к Токмаку» вызвали удивление у российских военных, находящихся на фронте

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Заявления Евгения Пригожина о «выходе ВСУ к Токмаку» вызвали удивление у российских военных, находящихся на фронте

Вчерашние комментарии куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что украинские войска в ходе наступательных действий якобы вышли «не только к Токмаку, но и почти к Молочному лиману», вызвали недоумение даже в украинской блогосфере. Там бросились изучать публикации своих военных и искать фото с вывешенными «жовто-блакитными» флагами на указанных территориях.


Само упоминание «выхода ВСУ почти к Молочному лиману» вызвало настоящий ажиотаж в сети, ведь он относится к Азовскому морю и находится южнее Мелитополя.



Украинские медиа так и не нашли ни одного доказательства того, что украинские войска каким-то образом совершили такой рывок. Это дало повод говорить о том, что Евгений Пригожин сознательно троллит украинскую сторону, когда та заявляет о «существенных по площади взятых под контроль территориях». Сам Пригожин заявил, что это «никакой не троллинг»...

На обращения к российским военнослужащим, находящимся на Запорожском направлении, на фронте, по поводу слова о «прорыве ВСУ в Токмак и далее» были получены ответы, которые свидетельствую о том, что ничего подобного не произошло. Причём многие ответы российских военных, которые тоже были немало озадачены приведёнными выше заявлениями, сложно привести в оригинальном виде по причине «не вполне литературной» лексики. Если перекладывать на язык, который допускается к публикации, то российские военнослужащие, находящиеся на нескольких линиях обороны от Работино до Токмака «немало удивлены сказанным».

Отмечается, что ни о каком прорыве ВСУ речи не идёт, что на фронте громко – работает артиллерия, авиация - но при этом украинским войскам так и не удаётся хоть сколько-нибудь вклиниться в нашу оборону. По сути, они по-прежнему пытаются вести наступательные действия в так называемом предполье, несут потери, отходят, потом осуществляют перегруппировку и пытаются идти снова, но и после этого несут потери и отходят.

В украинских пабликах в свою очередь пишут, что у них нет никаких данных о том, чтобы украинские военные были в Токмаке Запорожской области. Учитывая то, что военнослужащие ВСУ поднимают флаги буквально над каждым сараем в случае его «взятия под контроль», вряд ли бы они отказали себе в «удовольствии» сделать соответствующее фото и в упомянутом российском городе.
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48 комментариев
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  1. Гражданский
    Гражданский Сегодня, 07:15
    0
    С одной стороны Пригожин... с другой стороны уж больно фантастическое заявление... хотя мы уже видели всякое
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:52
      +7
      Цитата: Гражданский
      С одной стороны Пригожин... с другой стороны уж больно фантастическое заявление... хотя мы уже видели всякое

      По моему, ВагнерА отдыхают до 5 августа. После у Пригожина времени не будет рассуждать на отвлечённые темы ( или гнать пургу).
      А, пока он в отпуске, и не является представителем власти, то может и проговорить... в рамках провового поля конечно winked
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 08:05
        +3
        Цитата: Теренин
        А, пока он в отпуске, и не является представителем власти, то может и проговорить...

        А не фейковый ли аккаунт разыграли?
        И где пруфы, Зин? Кто там статьи верстает на ВО, где ссылка на первоисточник?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 08:35
          0
          В Телеге масса аккаунтов, выдаваемых за Пригожинские.
          Сам Пригожин так подставляться не будет.
      2. Злой 55
        Злой 55 Сегодня, 09:38
        -1
        Как-то не похоже на Пригожина...непроверенную информацию он никогда не выкладывал и не комментировал..Может ЦИПСО в очередной раз способствует распространению негатива в отношении российских военных и политических лиц.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:56
      +4
      Плохо что он этим больше в нашу армию смуты внёс, чем потролил украинцев. Мог бы ведь реальную пользу принести высказываниями, если бы получше их продумал. Например, заявить что мы вынуждены перебросить резервы из-под Орехова, под Кременную. И пусть всу себе дальше лоб расшибают в Запорожье
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:00
        +1
        Я не знаю цели этого заявления.Только один вариант дезинформация всук.Но надо учесть,что у них отличная связь и данные разведки.Так что провести сложно
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:17
    +7
    ну не всё же им фейками баловаться.........
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:53
      +5
      Цитата: Mouse
      ну не всё же им фейками баловаться.........

      Важны результаты фейков.

      Приветствую hi
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:18
    +3
    Не только у военных, глаза на лоб полезли. Однако до этого Пригожин не был замечен в фейкометстве
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 08:16
      0
      Однако до этого Пригожин не был замечен в фейкометстве
      Но надо же когда-нибудь начинать.
    2. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 08:52
      +1
      а как же его заявление, что контрнаступ будет 100% до 15 мая?
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:23
    0
    Заявления Евгения Пригожина о «выходе ВСУ к Токмаку» вызвали удивление у российских военных, находящихся на фронте

    ...и не нашли подтверждения в официальных источниках.
  5. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 07:26
    0
    Опыт командования ольгинскими троллями не пропьешь
  6. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 07:29
    -6
    Ну если Пригожин сказал, то так и есть. Опять Конашенков нас обманывает. Все как всегда. Один в Росии честно правду говорит - Пригожин.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:50
      +5
      laughing не все оценили Ваш сарказм...........
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:36
        -2
        Не всё сарказм. Относительно Коношенкова я разделяю мнение.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:59
      +4
      Цитата: Евгений Иванов_5
      Опять Конашенков нас обманывает.

      Вы, что Николай второй? Отвечайте за себя.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 08:17
        +4
        Цитата: Теренин
        Отвечайте за себя.

        Тогда получится
        Цитата: Евгений Иванов_5
        Опять Конашенков меня обманывает.
        а, это уже по другому воспринимается lol

        Привет, Гена hi плюсовать тебя не буду. Ругаются crying
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:29
    +1
    Настало очередь пудрить мозги украинскому нацисткому обществу... smile Пригожин с этим прекрасно справляется...хорошо бы если наше МО подтянулось с этим делом...это было бы великолепно.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 08:31
      +3
      Тогда мы же первые побежим обвинять МО в том, что оно врёт.
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:30
    +5
    Сам Пригожин заявил, что это «никакой не троллинг»...

    Троллинг тогда троллинг, когда утверждают, что это не троллинг. )))
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:33
    +12
    Пригожин заигрался во всёплохо в МО РФ. Иногда реально перегибает. what
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:21
      +2
      Цитата: Лешак
      Пригожин заигрался во всёплохо в МО РФ. Иногда реально перегибает. what

      Да, потому что заявления не по своему боевому функционалу, а в сторону политики всегда рядом с грязью и вонью. Сколько уже нормальных людей измазалось.
  10. Alien From
    Alien From Сегодня, 07:34
    +5
    Фантазер ты меня называла......... wassat
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:37
    +7
    Какие слова Пригожин использует в так называемом троллинге наводят на размышления.Это уже не троллинг,а что то большее .
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:45
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Какие слова Пригожин использует в так называемом троллинге наводят на размышления.Это уже не троллинг,а что то большее .

      Там в основном о жене, о дочке министра и министре ... Их материальном состоянии .бабле . .. И это факт . Сводят счёты так сказать . Вижу это так . О боевых действиях . Где правда , а где ложь ? Не могу понять ... Но очевидно , что основания для сведения счётов есть .
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:56
        0
        30 вис.Может зависть? За две недели сколько МО РФ на Запорожской фронте всук перелопатили ? Отсюда и пляжшем.Мой второй вариант - на грани фантастики ,озвучивать не буду,надо посмотреть что дальше будет. hi
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:38
    +2
    Заявления Евгения Пригожина о «выходе ВСУ к Токмаку» вызвали удивление у российских военных, находящихся на фронте
    . Медиа войны, медиа муть, это реальность современности. Ушки надо держать в остро и не давать на вешать на них лапшу.
  13. Погоны
    Погоны Сегодня, 07:41
    -1
    Цитата: kaufman
    Однако до этого Пригожин не был замечен в фейкометстве


    А, то есть, вы правда верите, что сына Пескова принимал участие в СВО, пока его машина по Москве каталась? lol
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:26
      +2
      Цитата: Погоны
      Цитата: kaufman
      Однако до этого Пригожин не был замечен в фейкометстве


      А, то есть, вы правда верите, что сына Пескова принимал участие в СВО, пока его машина по Москве каталась? lol

      Сын Пескова, как и сам Песков не Боги, чтобы в них верить или нет. Есть факт его участия в СВО, который доказывается на раз. Кстати, как и клевета.
  14. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:48
    0
    Такие заявления сеют смуту в рядах нашей армии и поднимают дух противника. Не заявления надо делать. А обеспечить всу реальный прорыв. Пусть они "прорвутся" к Токмаку. Это же их заветная цель. Пусть набьются туда как муравьи в бутыль самогона
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:55
    +1
    Из здесь, на ВО, присутствующих, вряд ли кто то из тех, кто обладает целостной картиной расположения и перемещения войск, расскажет.
    Есть ли прок от такого заявления Пригожина? Не знаю.
    Но поворошить украинских читателей новостей - нестандартный ход. Так, теоретически, можно и активность ВСУ программировать.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:08
      +1
      Да он больше нас понервничать заставил. Говорил ли он это вообще request
      Кошмар какой. Ничему верить уже нельзя. МО на этом фоне - ангел и нимб над ним
  16. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 07:56
    0
    "Охотники на фейки" приписали Пригожину слова, которые он не говорил про Токмак и Молочный Лиман. Там совершенно другие формулировки.

    п.с. Хотелось бы видеорепортаж от "всёобъяснителей" с берега Голой Пристани. Про этот рубеж Пригожин выразился более конкретно.
  17. Ирина Виноградова (Лагода)
    Ирина Виноградова (Лагода) Сегодня, 08:02
    -2
    Пригожин держит российских военнослужащих в тонусе, чтобы не расслаблялись. Всё время в СМИ пишут, что вроде СВО идёт по плану. Вот российское командование и решит, что можно "поспать, расслабиться, чайку попить". Правильно Пригожин делает.
  18. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:28
    -5
    Дождавшись, когда силы противника растянутся на несколько километров по направлению Андреевка – Сухой Ставок, с нескольких направлений по боевикам началось нанесение ударов. Использовались средства артиллерии и авиации ВС РФ. В конечном итоге в районе посёлка Сухой Ставок украинские силы оказались в огневом мешке. На этом направлении уничтожен личный состав противника суммарной численностью до трёх рот. Количество подбитых или полностью уничтоженных единиц бронетехники – более трёх десятков. В течение ночи шла зачистка территорий, на которые продвинулись украинские войска. Остатки украинских формирований уничтожались в лесопосадке, где те попытались укрыться. В итоге, как уже сообщалось, украинская армия в ходе так называемого контрнаступления на юге единовременно потеряла наибольшее число военнослужащих за 2 месяца.


    Вспомните про "огневые мешки" и где сейчас Сухой ставок. А как МО красиво говорило, а как комментировали в начале сентября 22-го года -Огневой «мешок» для ВСУ: Приводятся некоторые подробности итогов контратаки противника в районе посёлка Сухой Ставок
    https://topwar.ru/201014-ognevoj-meshok-dlja-vsu-privodjatsja-nekotorye-podrobnosti-itogov-kontrataki-protivnika-v-rajone-poselka-suhoj-stavok.html#comment-id-12805385

    Uprun -
    Да, это не "железные кулаки" Гудериана.... Три месяца анонсировали, и вот, чудо свершилось...., таки поперли..... Непонятно только, то ли в Пентагоне дураки, то ли они принимают за оных в ГШ МО РФ? Походу это так, кипиш для западных СМИ, типа смотрите херои уже наступают.... Нужно из всех утюгов СМИ России оперативно осветить итоги данной авантюры....

    rotmistr60
    Ну вот и долгожданное, много раз анонсированное "контрнаступление", а по сути в приказном порядке послали на ожидаемый убой свой л/с для отчета кураторам и получения новой партии оружия. Зеленский меняет жизни своих солдат на западное оружие и финансовую помощь. Бизнес и ничего более.

    Петр Колдунов
    Да ясно было сразу, что вчерашний дневной прорыв небольшого подразделения ВСУ в Сухой Ставок - не перемога, а сознательный пропуск их туда со стороны наших войск. А когда украинцы там организовали плацдарм, то в наступление сразу потянулось более серьезная поддержка, с техникой и литаками - и уже тогда их всех вместе наши раскатали в степи.
    В итоге вместо минимальных потерь, сбродные силы Украины потеряли пехотный батальон плюс танкобат, плюс самолеты...
    Нашим - респект за хорошую работу!

    svp67
    Уже далеко не весь, та же дорога от Брускинского на Давыдов Брод вернулась под наш контроль, а для нас это довольно важная дорога, и авиация этому здорово помогла
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 08:53
      +1
      Под Сухим Ставки всуки бились головой об стену три месяца,а вот после наши вывели войска на левый берег не попричине атак всук,а из-за боязни подрыва дамбы каховской ГЭС.а вот чтобы произошло мы могли наблюдать совсем недавно,затопление.и как прикажете снабжать,было бы эту группировку?
  19. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:36
    +1
    Пригожин по ходу слишком перетроллил...всех.....обе стороны от его супрсарказма офигели.
  20. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:54
    -1
    Цитата: Землекоп
    Пригожин по ходу слишком перетроллил...всех.....обе стороны от его супрсарказма офигели.

    С такими вещами не шутят. И Пригожин знает фактическую обстановку.
  21. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:00
    -2
    Цитата: ГГВ
    Под Сухим Ставки всуки бились головой об стену три месяца,а вот после наши вывели войска на левый берег не попричине атак всук,а из-за боязни подрыва дамбы каховской ГЭС.а вот чтобы произошло мы могли наблюдать совсем недавно,затопление.и как прикажете снабжать,было бы эту группировку?

    А как они снабжают? Что Вы мне заявлениями Конашенкова отвечаете, своей головы нет? За два дня вывели, а снабжать было нельзя...очуметь
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:16
      0
      Всу же не левый берег же снабжают. Мало просто форсировать Днепр и закрепиться на его берегу.
      И вообще фиг знает. Я думаю ключ к Херсону и Приднестровью лежит через Запорожье. И всуки так думают. Им путь к Мелитополю лежит через Токмак. Форсирование лишь вспомогательная операция. Тут они и будут биться.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 09:20
        0
        Всу же не левый берег же снабжают. Мало просто форсировать Днепр и закрепиться на его берегу.

        А какой берег? Правый? Направление с Пятихатки вдоль левого берега Днепра.
  22. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:04
    0
    Цитата: Тарелка
    Тогда мы же первые побежим обвинять МО в том, что оно врёт.

    Не побежим... smile если МО будет правильно интерпретировать сказанное.
    Помните как МО назвало отступление наших войск их Изюма, Бучи, Херсона...прямо сказать что потерпели поражение духа не хватило...назвали доброй волей, выпрямлением фронта и т. д.
    Пригожин бы сказал прямо что нам накостыляли...по мне лучше горькая правда чем сладкая ложь.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:20
      -1
      Пригожин бы обвинил во всём МО, если бы он побежал и дело с концом. Либо снаряды зажали, либо фланги сбежали. Кто угодно, но не он
      Или ещё хуже оставил бы вагнеров в Херсоне, где их бы и похоронили. Лучше уж пусть мы утремся лишний раз, чем такие потери
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: Леха с Андроида.

      Пригожин бы сказал прямо что нам накостыляли...по мне лучше горькая правда чем сладкая ложь.

      Твой Пригожин тя сильно вдохновляет? ...Типа - "лучше горькая ложь, чем правда?" Во - - до чего доходят!

      Горькую ложь насчёт ВОВ у нас производят тоннами уже больше полвека. Чтобы упились вдрызг. Извращенцам нравится.....
      Но наших солдат это не вдохновляет. . Так полагаю.

      Другого за подобные фейки уже отправили бы в штурмовые отряды,... Ему там судя по прыткости самое место, не смотря на возраст.
  23. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:39
    +1
    А не пора ли Пригожину заткнуться и делать свою работу молча?
  24. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 09:53
    -1
    Цитата: Гражданский
    С одной стороны Пригожин... с другой стороны уж больно фантастическое заявление... хотя мы уже видели всякое

    Не первий раз он ето делает.
    К примеру то что говорил о потерях тоже фантастическое. 50 тисяч он принял в ЧВК, 20 тисяч погибли и 32 тисяч уже уволил?
    Кроме того на 20 тисяч погибших у него должно бить не менее 60 тисяч ранених и больних и кто то остался на сегодня или нет?
    Сказочник он.