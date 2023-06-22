Заявления Евгения Пригожина о «выходе ВСУ к Токмаку» вызвали удивление у российских военных, находящихся на фронте

Вчерашние комментарии куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что украинские войска в ходе наступательных действий якобы вышли «не только к Токмаку, но и почти к Молочному лиману», вызвали недоумение даже в украинской блогосфере. Там бросились изучать публикации своих военных и искать фото с вывешенными «жовто-блакитными» флагами на указанных территориях.
Само упоминание «выхода ВСУ почти к Молочному лиману» вызвало настоящий ажиотаж в сети, ведь он относится к Азовскому морю и находится южнее Мелитополя.
Украинские медиа так и не нашли ни одного доказательства того, что украинские войска каким-то образом совершили такой рывок. Это дало повод говорить о том, что Евгений Пригожин сознательно троллит украинскую сторону, когда та заявляет о «существенных по площади взятых под контроль территориях». Сам Пригожин заявил, что это «никакой не троллинг»...
На обращения к российским военнослужащим, находящимся на Запорожском направлении, на фронте, по поводу слова о «прорыве ВСУ в Токмак и далее» были получены ответы, которые свидетельствую о том, что ничего подобного не произошло. Причём многие ответы российских военных, которые тоже были немало озадачены приведёнными выше заявлениями, сложно привести в оригинальном виде по причине «не вполне литературной» лексики. Если перекладывать на язык, который допускается к публикации, то российские военнослужащие, находящиеся на нескольких линиях обороны от Работино до Токмака «немало удивлены сказанным».
Отмечается, что ни о каком прорыве ВСУ речи не идёт, что на фронте громко – работает артиллерия, авиация - но при этом украинским войскам так и не удаётся хоть сколько-нибудь вклиниться в нашу оборону. По сути, они по-прежнему пытаются вести наступательные действия в так называемом предполье, несут потери, отходят, потом осуществляют перегруппировку и пытаются идти снова, но и после этого несут потери и отходят.
В украинских пабликах в свою очередь пишут, что у них нет никаких данных о том, чтобы украинские военные были в Токмаке Запорожской области. Учитывая то, что военнослужащие ВСУ поднимают флаги буквально над каждым сараем в случае его «взятия под контроль», вряд ли бы они отказали себе в «удовольствии» сделать соответствующее фото и в упомянутом российском городе.