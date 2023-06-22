Американская пресса: Обвиняемый в «утечке данных» Пентагона Тейшейра не стал признавать себя виновным

Джек Тейшейра, американский военнослужащий, проходивший службу в одном из подразделений ВВС Национальной гвардии, не признает себя виновным в «утечке данных» Министерства обороны США. Об этом сообщает американский телеканал CNN.Ранее Тейшейру обвинили в умышленном хранении секретной информации и передаче ее для публикации. В апреле 2023 года Тейшейра был арестован и с тех пор находится под стражей. Американские СМИ утверждают, что слитые молодым военнослужащим документы легли в основу целого ряда скандальных разоблачений, в том числе и по украинскому конфликту.Среди документов, которые попали в сеть якобы из-за действий Тейшейры, есть примечательные сведения о прослушивании украинского президента Владимира Зеленского американскими спецслужбами, о потерях ВСУ на фронте и о том, что командование ВС США выступало против длительной обороны Артемовска (Бахмута).В то же время, стоит признать, что ни к каким существенным изменениям в политике США или Украины, равно как и других государств, публикация якобы «секретной» информации не привела. Не были привлечены к ответственности и какие-либо высокопоставленные военные чиновники или деятели американской разведки.Джек Тейшейра, судя по всему, может быть превращен в типичного показного обвиняемого, на которого постараются повесить как можно больше «грехов» американских спецслужб и военного ведомства в плане «утечки информации». К тому же, есть точка зрения и о том, что «слив» якобы секретной информации был запланирован американскими спецслужбами.