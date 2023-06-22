Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская пресса: Обвиняемый в «утечке данных» Пентагона Тейшейра не стал признавать себя виновным

9
Американская пресса: Обвиняемый в «утечке данных» Пентагона Тейшейра не стал признавать себя виновным

Джек Тейшейра, американский военнослужащий, проходивший службу в одном из подразделений ВВС Национальной гвардии, не признает себя виновным в «утечке данных» Министерства обороны США. Об этом сообщает американский телеканал CNN.


Ранее Тейшейру обвинили в умышленном хранении секретной информации и передаче ее для публикации. В апреле 2023 года Тейшейра был арестован и с тех пор находится под стражей. Американские СМИ утверждают, что слитые молодым военнослужащим документы легли в основу целого ряда скандальных разоблачений, в том числе и по украинскому конфликту.

Среди документов, которые попали в сеть якобы из-за действий Тейшейры, есть примечательные сведения о прослушивании украинского президента Владимира Зеленского американскими спецслужбами, о потерях ВСУ на фронте и о том, что командование ВС США выступало против длительной обороны Артемовска (Бахмута).

В то же время, стоит признать, что ни к каким существенным изменениям в политике США или Украины, равно как и других государств, публикация якобы «секретной» информации не привела. Не были привлечены к ответственности и какие-либо высокопоставленные военные чиновники или деятели американской разведки.

Джек Тейшейра, судя по всему, может быть превращен в типичного показного обвиняемого, на которого постараются повесить как можно больше «грехов» американских спецслужб и военного ведомства в плане «утечки информации». К тому же, есть точка зрения и о том, что «слив» якобы секретной информации был запланирован американскими спецслужбами.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. свой1970
    свой1970 Сегодня, 07:42
    +2
    И Кеннеди тоже он убил?????!!!!
    Вона че.........
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:08
      0
      Да, он!
      тттттттттттттттттттттттттт
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:02
    0
    эта «утечка данных» и ряд скандальных разоблачений на что-то повлияли? recourse воз и ныне там.....
    почто парня мурыжите? wassat
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:10
      0
      Нормально, что мурыжат. Чем больше своих военных штатовцы пересажают, тем нам лучше. Так что пусть продолжают.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 08:21
        +1
        а если пораскинуть? глядишь ещё что-нить нам слил..... winked
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:06
    0
    Утечка данных ? Что американцы слушают Зелибобу . Что у них проблемы в НАТО ,с поставками снарядов для ВСУ .
    Так это на всех заборах написано
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +1
    на которого постараются повесить как можно больше «грехов» американских спецслужб и военного ведомства в плане «утечки информации».
    Поэтому правильно делает, что не признает вину. Как у нас говорят: "Чистосердечное признание - прямой путь в тюрьму!" А "стрелочник" в руки ФБР попался удачный - молодой, еще не обремененный жизненным опытом, на которого действительно можно свалить все свои грехи.
  5. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:16
    0
    Парню обещали золотые горы. Но пока шло "следствие", он осознал, что его никто вытаскивать не будет, а скорее всего - убьют в тюрьме. Для придания истории красоты и законченности. Как когда то Освальда завалили. И он решил потрепыхаться сколько получится. Удачи ему...
  6. Седов
    Седов Сегодня, 08:30
    0
    Сейчас парня то и обвинят в провале укронаступа. Козёл отпущения найден.