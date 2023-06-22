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Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО до полного выполнения ее обязательств по Мадридскому меморандуму

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Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО до полного выполнения ее обязательств по Мадридскому меморандуму

Швеция не получит одобрения от Турции на вступление в Североатлантический альянс, пока не выполнит условия Мадридского меморандума. Об этом заявил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала TRT.


Напомним, что обязательства в рамках Мадридского меморандума были подписаны еще в июне 2022 года на саммите НАТО. Без выполнения данных обязательств турецкие парламентарии не одобрят присоединение скандинавской страны к НАТО.

Обязательства Швеции, в первую очередь, относятся к так называемой «антитеррористической» деятельности. Под «террористами» турецкие власти подразумевают курдских активистов, многие из которых в свое время получили в Швеции политическое убежище. Шведские социалисты вообще длительное время довольно тесно сотрудничали с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана «террористической организацией».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что Швеция должна на практике подтвердить свою направленность «борьбе с терроризмом» в рамках вступившего в силу с 1 июня 2023 года шведского антитеррористического законодательства.

От Швеции Турция хочет выдачи обвиняемых в террористической деятельности курдских активистов, прекращения сотрудничества с Рабочей партией Курдистана и сирийскими курдами. В Стокгольме, в свою очередь, утверждают, что и так выполнили все условия Турции, а вопросы выдачи курдских активистов находятся в компетенции судебных органов и правительство Швеции никак на решение данных вопросов повлиять не может, поскольку суды в стране являются независимыми от исполнительной власти.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Yıldız Yazıcıoğlu. http://www.amerikaninsesi.com
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10 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:02
    +1
    Турции вряд ли нужна фактическая выдача тех, кого называют курдскими террористами. Но вот прекращение упоминания РПК и мягкое выдавливание курдов из Швеции - нужно.
    Хотя бы для демонстрации возможностей турецкой дипломатии.
    И большая свобода действий Турции в своих интересах.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:07
      +3
      Швеция не собирается выполнять Мадридский меморандум. laughing Шведы своего уже добились: затолкали в НАТО Финляндию. lol
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:14
        +1
        Теперь Шведам нечего опасаться. И тратиться не надо на нато. Случись чего отгребут сначала фины, или бриты, или....
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:03
    -1
    Думаю американцы все же наедут на турков ,чем попытаются договорится со шведами.При том турков обвинят во все что можно
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:33
      -1
      Если штаты наедут на турков то ещё вопрос как решится вопрос! Эрдоган уже испытал покушение на себя. Недавно испытал политическое покушение на выборах. Не думаю что он настроен испытывать судьбу в третий раз!
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 08:58
        0
        Цитата: северный кавказ
        Если штаты наедут на турков то ещё вопрос как решится вопрос!

        Я так понимаю в самой Швеции не все одобрили такой поспешный ход со вступлением и Эрдоган просто предлог ,откатить все на 0.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:19
    +3
    Эрдоган после победы на выборах опять жестко уперся - либо соблюдаете поставленные вам условия, дибо не видать членства в НАТО. А ведь перед выборами уже вроде, как был согласен со вступлением Швеции в блок и говорил, что проблема практически решена. С другой стороны не наблюдается и большое стремление Швеции к процессу вступления, а например на фоне украинского стремления и предпринимаемых действий, так это особенно заметно.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:32
    +1
    В НАТО Швеция или нет, это крайне враждебная нам держава. Статья 5-ть Устава НАТО действительна лишь в случае нападения на государство, члена НАТО, а мы нападать на них не собираемся, да и то текст там достаточно размыт. Неприятно лишь то, что в Швеции может появиться военная его инфраструктура.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:57
    0
    сегодня нет одобрения, завтра будет... дело времени... Турция перевертыш ещё тот....
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 09:51
    +1
    ...до полного выполнения ее обязательств...
    Вот так и надо поступать в современном мире, что бы потом, в какой уже раз, не рассказывать, что "нас обманули"...