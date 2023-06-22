Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО до полного выполнения ее обязательств по Мадридскому меморандуму

Швеция не получит одобрения от Турции на вступление в Североатлантический альянс, пока не выполнит условия Мадридского меморандума. Об этом заявил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала TRT.Напомним, что обязательства в рамках Мадридского меморандума были подписаны еще в июне 2022 года на саммите НАТО. Без выполнения данных обязательств турецкие парламентарии не одобрят присоединение скандинавской страны к НАТО.Обязательства Швеции, в первую очередь, относятся к так называемой «антитеррористической» деятельности. Под «террористами» турецкие власти подразумевают курдских активистов, многие из которых в свое время получили в Швеции политическое убежище. Шведские социалисты вообще длительное время довольно тесно сотрудничали с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана «террористической организацией».Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что Швеция должна на практике подтвердить свою направленность «борьбе с терроризмом» в рамках вступившего в силу с 1 июня 2023 года шведского антитеррористического законодательства.От Швеции Турция хочет выдачи обвиняемых в террористической деятельности курдских активистов, прекращения сотрудничества с Рабочей партией Курдистана и сирийскими курдами. В Стокгольме, в свою очередь, утверждают, что и так выполнили все условия Турции, а вопросы выдачи курдских активистов находятся в компетенции судебных органов и правительство Швеции никак на решение данных вопросов повлиять не может, поскольку суды в стране являются независимыми от исполнительной власти.