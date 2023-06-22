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В ночное время суток уничтожен склад с боеприпасами противника в Одесской области и поражены объекты в Харькове, Кривом Роге и Полтаве

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В ночное время суток уничтожен склад с боеприпасами противника в Одесской области и поражены объекты в Харькове, Кривом Роге и Полтаве

В ночное время суток взрывы гремели на тыловых объектах противника, причём в различных регионах.


Так, стало известно о серии взрывов, которые прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Туда в течение нескольких дней украинское командование перебрасывало резервные подразделения. Как минимум по одному из пунктов размещения личного состава и произошёл прилёт.

Также поражены несколько объектов противника в оккупированном им городе Запорожье, где ВСУ стараются накопить силы для новых попыток наступления в южном направлении.

Мощный прилёт зафиксирован по одному из объектов в Полтаве. Взрыв был слышен, как сообщают очевидцы, в различных частях города. Украинская сторона утверждает, что «чётко сработала противовоздушная оборона».

Также есть информация о взрывах в Харькове и Одессе. По последним данным, на территории Одесской области уничтожен склад с боеприпасами вооружённых сил Украины. Этот объект располагался в населённом пункте Беленькое – к югу от Одессы, на берегах лимана Шаболат. Детонация продолжалась не менее 20 минут.

Такая информация свидетельствует о том, что ночные удары по объектам врага, расположенным в тыловых районах, не прекращаются уже несколько недель подряд. Для этого используются как ракеты, так и ударные беспилотники.
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21 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 08:06
    +2
    Еще железнодорожные эшелоны бы побомбардировать
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:22
      -8
      Ага! Так удачно бомбим противника что Леопарды и Бредли доходят до фронта! wassat Вопрос знатокам! Если мы так удачно бомбим, то! Как всё оружие так удачно доходит до фронта? Кто то кому то врёт? hi
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:34
        +1
        Тем временем всуки ударили по мосту в районе Чонгара.Повреждено дорожное покрытип по словам Сальдо..
      2. KCA
        KCA Сегодня, 08:34
        +5
        Уничтожаются склады боеприпасов, какой смысл пускать Калибр по скоплению танков? Может один и будет уничтожен, остальные просто повреждены, а вот подорвать сотни тонн боеприпасов или склад ГСМ это гораздо выгоднее
      3. мазута
        мазута Сегодня, 09:06
        +1
        Несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области (в том числе Чонгарский мост) повреждены в результате обстрела со стороны Украины. По предварительным данным для атаки использовались ракеты Storm Shadow, однако, некоторые источники сообщают о том, что удары наносились с применением систем HIMARS
        1. мазута
          мазута Сегодня, 09:08
          0
          «Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени. По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие», - заявил Владимир Сальдо.
          Подробнее на: https://avia.pro/news/vsu-popytalis-unichtozhit-mosty-soedinyayushchie-krym-i-hersonskuyu-oblast
  3. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:13
    +3
    Стратегия подрезания корней в действии! Нужно планомерно выносить городскую инфраструктуру с целью вызвать исход населения на запад.
    С Уважением
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:24
      -1
      А если бомбить пути доставки? Не а? wassat Не прокатит? Партизаны в ВОВ зря пускали эшелоны под откос?
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 08:31
        +2
        Цитата: северный кавказ
        Партизаны в ВОВ зря пускали эшелоны под откос?

        Не зря. Но в ВОВ было больше партизан, и меньше cредств разведки и наблюдения.

        Цитата: северный кавказ
        Не а? wassat Не прокатит?

        Северный ол... кавказ, блин. laughing
      2. nobody75
        nobody75 Сегодня, 08:35
        +1
        Вы хотите воевать в белых перчатках? Основной наш противник - население украины, которое безропотно идет на убой...
        С Уважением
    2. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 09:02
      0
      Цитата: nobody75
      Стратегия подрезания корней в действии! Нужно планомерно выносить городскую инфраструктуру с целью вызвать исход населения на запад.
      С Уважением

      Доброго дня, спасибо за размышления.
      Вы затронули важную тему. Боевые действия, безусловно, отражаются на населении. Уничтожение инфраструктуры, безусловно, вызывает отток населения.
      Но:
      1. При создании для населения невыносимых условий, оставаться будут непримиримые.
      2. При запрете на выезд из страны мужчин, это может дать обратный эффект. Мужики пойдут в армию вместо дезертирства.
      3. Вспомним опыт американских бомбежек Берлина. Ничего они не дезорганизовали. Просто немцы стали меньше есть и хуже спать.

      Поэтому, уничтожать нужно военную инфраструктуру.
      Крупные города лучше оставить в покое, по типу анклавов Дамаска в Сирии.
      А после раздела остатков окраины непримиримых вывести в Польшу. В польский город Львов, например.
      Любые войны заканчиваются.
      Нужно думать и о будущем мире.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 09:14
        0
        Добрый день! С точки зрения Большой Стратегии следует считать ПМВ и ВМВ одной войной, так как работа Российского - Советского ГШ не останавливалась ни на минуту. Удары союзников по германии просто запоздали. Если посмотреть на Японию, то там стратегия непрямых действий показала свою эффективность.
        Что касается того, что останутся вна украине только непремеримые и они пойдут в армию, то туда им и дорога. На подготовленных к обороне рубежах их уничтожать сподручней, а после развала украинской армии по образцу 1918 года идти им будет некуда.
        С Уважением
    3. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 10:14
      0
      Цитата: nobody75
      Нужно планомерно выносить городскую инфраструктуру с целью вызвать исход населения на запад.

      "Освободитель"...
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 08:13
    -1
    Эх... Одесса, Кривой рог, Харьков, Полтава... как мы так про срали это всё? Как так? Если дело в предательстве украинцев, то это не оправдание.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:28
      0
      А украинцы одни были? Сколько было сепаратистов в позднем СССР! Одни орали что кормят весь Союз! Другие орали что хватит кормить полмира! И? После 90-х Россия стала тупо кормить полмира оплачивая их продукцию поставляемую в Россию!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:23
    +2
    В ночное время суток взрывы гремели на тыловых объектах противника, причём в различных регионах.
    Которые повторяются каждую ночь и прореживают украинские запасы б/п, вооружения и л/с до попадания их на ЛБС. Вот тут точно все по плану.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:29
      +2
      Точность наших ударов по складам и скоплениям укро нацистов повысилась ,после запуска наших спутников ,по мониторингу метеорологической обстановки в России и в Мире.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:33
    +2
    Цитата: северный кавказ
    Если мы так удачно бомбим, то! Как всё оружие так удачно доходит до фронта? Кто то кому то врёт? hi

    Откуда такая уверенность, что ВСЁ?
  7. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 09:00
    -1
    А чё про прилёт по мостами в Крыму молчим скромно? Там очень оперативно местные уже выкладывают видео последствий этих ударов, укропа даже не надо со спутников рассматривать, наши сами все показывают - "мол ещё не до конца, завтра восстановим, так что лупите ещё! "Страна дегенератов-чиновникоа.
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:01
    0
    Опять по всей Укре шальвары полные фекалий, надо продолжать в подобном духе.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:10
    +1
    Планомерное уничтожение техники и ушлепков в тылах очень важное дело. Долбать дорогостоящими изделиями "по площадям" и по всему что шевелится, как того требуют диванные стратеги и адмиралы - будет настоящей глупостью. Мы не получаем халявную технику чтобы лупить как тупые шаровары из пэтриота.
  10. Комментарий был удален.