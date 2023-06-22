В ночное время суток уничтожен склад с боеприпасами противника в Одесской области и поражены объекты в Харькове, Кривом Роге и Полтаве

В ночное время суток взрывы гремели на тыловых объектах противника, причём в различных регионах.
Так, стало известно о серии взрывов, которые прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Туда в течение нескольких дней украинское командование перебрасывало резервные подразделения. Как минимум по одному из пунктов размещения личного состава и произошёл прилёт.
Также поражены несколько объектов противника в оккупированном им городе Запорожье, где ВСУ стараются накопить силы для новых попыток наступления в южном направлении.
Мощный прилёт зафиксирован по одному из объектов в Полтаве. Взрыв был слышен, как сообщают очевидцы, в различных частях города. Украинская сторона утверждает, что «чётко сработала противовоздушная оборона».
Также есть информация о взрывах в Харькове и Одессе. По последним данным, на территории Одесской области уничтожен склад с боеприпасами вооружённых сил Украины. Этот объект располагался в населённом пункте Беленькое – к югу от Одессы, на берегах лимана Шаболат. Детонация продолжалась не менее 20 минут.
Такая информация свидетельствует о том, что ночные удары по объектам врага, расположенным в тыловых районах, не прекращаются уже несколько недель подряд. Для этого используются как ракеты, так и ударные беспилотники.