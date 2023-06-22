Российская корпорация рассказала о способности новой торпеды УМТ уничтожать подводные беспилотные аппараты

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Новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ российского производства способна уничтожать двигающиеся под водой беспилотные аппараты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
По утверждению представителя корпорации, в последнее время значительно возросла роль беспилотных аппаратов, в том числе и используемых для подводной борьбы. Для противодействия таким аппаратам и была разработана новая малогабаритная торпеда УМТ.
Несмотря на малые габариты и вес, торпеда обладает значительной мощью, имеет оптимальную дальность и скорость хода. Оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на ее поражение
- сообщает ТАСС со ссылкой на КТРВ.
В корпорации также подчеркнули, что новая торпеда осуществляет самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда в автономном режиме, что очень эффективно в условиях подводной борьбы с беспилотными аппаратами.
Известно, что торпеда УМТ была разработана АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор». Торпедой можно поражать надводные корабли, подводные лодки и беспилотные аппараты. Применяется торпеда с вертолетов, самолетов и беспилотных аппаратов. Калибр торпеды составляет 220 мм, вес – около 100 кг, длина – 2 метра. Торпеда имеет дальность хода до 7 километров, а масса используемого взрывчатого вещества составляет до 35 кг.