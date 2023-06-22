Военное обозрение
Войти Регистрация

Российская корпорация рассказала о способности новой торпеды УМТ уничтожать подводные беспилотные аппараты

18
Российская корпорация рассказала о способности новой торпеды УМТ уничтожать подводные беспилотные аппараты

Фото носит иллюстративный характер



Новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ российского производства способна уничтожать двигающиеся под водой беспилотные аппараты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

По утверждению представителя корпорации, в последнее время значительно возросла роль беспилотных аппаратов, в том числе и используемых для подводной борьбы. Для противодействия таким аппаратам и была разработана новая малогабаритная торпеда УМТ.

Несмотря на малые габариты и вес, торпеда обладает значительной мощью, имеет оптимальную дальность и скорость хода. Оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на ее поражение

- сообщает ТАСС со ссылкой на КТРВ.

В корпорации также подчеркнули, что новая торпеда осуществляет самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда в автономном режиме, что очень эффективно в условиях подводной борьбы с беспилотными аппаратами.

Известно, что торпеда УМТ была разработана АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор». Торпедой можно поражать надводные корабли, подводные лодки и беспилотные аппараты. Применяется торпеда с вертолетов, самолетов и беспилотных аппаратов. Калибр торпеды составляет 220 мм, вес – около 100 кг, длина – 2 метра. Торпеда имеет дальность хода до 7 километров, а масса используемого взрывчатого вещества составляет до 35 кг.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 08:15
    -8
    Торпеда имеет дальность хода до 7 километров, а масса используемого взрывчатого вещества составляет до 35 кг.
    И где уже успели её применить? Кто будет нести эти торпеды? Любое судно и корабль? Как это будет выглядеть в натуре? Есть торпеда, должен быть торпедный аппарат. У нас этих аппаратов завались?
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:22
      -4
      Точно. Как ни посмотришь - в России делают только неимеющееаналоговвмире оружие.
      Дальность торпеды до 7-ми км, ну пусть наврали, берем 14 км. Это называется стрелять в упор. Кто даст приблизится к кораблю на дистанцию пистолетного выстрела?
      Сделают 1 торпеду и хвастаются, а потом выясняется, что денег на закупку этих девайсов для флота нет.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 08:36
        +4
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Кто даст приблизится к кораблю на дистанцию пистолетного выстрела?

        На такие дистанции приближается не корабль, а беспилотник, который этот корабль хочет повредить. И вот как раз против таких мелких и гадких эта мелкая торпеда и сделана.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:46
        +1
        Кто даст приблизится к кораблю на дистанцию пистолетного выстрела?
        Сигизмунд Вольдемарович, куда вы читаете, когда смотрите? Пишут же, что эта мини-торпеда не против вооруженных кораблей, а для борьбы с беспилотниками, которым нечем отстреливаться.
        Тут другой вопрос, если применение этой торпеды предполагается с воздуха, то сначала нужно найти цель под водой и не далее чем в 7-ми километрах от её цели. И успеть перехватить, подняв вертолет или самолет на перехват. А если беспилотник надводный, как те что атаковали недавно, то и вовсе непонятно. Торпеда соизмеримая по скорости может и не догнать, если пущена не в лоб. Надежнее расстрелять из авиационной пушки. Жду, что скажут на это специалисты. Не считаю себя умнее разработчиков этой торпеды. request
        1. Оби Ван Кеноби
          Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:51
          +2
          Вот тута все написано:
          Торпедой можно поражать надводные корабли, подводные лодки и беспилотные аппараты. Применяется торпеда с вертолетов, самолетов и беспилотных аппаратов.

          А Вы где читаете?
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 09:42
            0
            надводные корабли
            ????
            35 кг взрывчатки????
          2. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:48
            -1
            Там и читаю, причем начиная с самого заголовка, где обозначено основное назначение этой мини-торпеды. А то, что ею в принципе можно пульнуть по любому судну или кораблю, не приравнивает её к обычным торпедам, которые существуют уже больше века. Попробуйте взглянуть наоборот, зачем "изобретать велосипед", если давно есть на вооружении торпеды различного класса? Так давайте начнем пулять ими по беспилотникам, особенно надводным. Это примерно как ракетой "Пэтриота" бить по "Гераньке" или из пушки по воробьям. Можно конечно, но не для этого они созданы. smile Плюсик вам от меня, за отзывчивость!
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 08:25
      +3
      Есть торпеда, должен быть торпедный аппарат. У нас этих аппаратов завались?

      В статье есть все ответы на Ваши вопросы:
      Применяется торпеда с вертолетов, самолетов и беспилотных аппаратов.

      Для этой торпеды ТА не нужен.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 08:56
        -1
        Применяется торпеда с вертолетов, самолетов и беспилотных аппаратов.
        А если глыбокая ночь и дождь? Как с самолётами и вертолётами?
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:27
      0
      М.б. над тем аппаратом, что над "Титаником" плавал? laughing
    4. lwxx
      lwxx Сегодня, 08:41
      +3
      Цитата: северный кавказ
      Кто будет нести эти торпеды? Любое судно и корабль? Как это будет выглядеть в натуре? Есть торпеда, должен быть торпедный аппарат. У нас этих аппаратов завались?
      То есть
      статью мы не читаем , а бегом посты писать. Для тех у кого глаза с утра высоко не поднимаются дублирую-Применяется торпеда с вертолетов, самолетов и беспилотных аппаратов.
    5. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: северный кавказ
      Торпеда имеет дальность хода до 7 километров, а масса используемого взрывчатого вещества составляет до 35 кг.
      И где уже успели её применить? Кто будет нести эти торпеды? Любое судно и корабль? Как это будет выглядеть в натуре? Есть торпеда, должен быть торпедный аппарат. У нас этих аппаратов завались?


      Там же написано.
      Применяется торпеда с вертолетов, самолетов и беспилотных аппаратов. Калибр торпеды составляет 220 мм, вес – около 100 кг, длина – 2 метра. Торпеда имеет дальность хода до 7 километров, а масса используемого взрывчатого вещества составляет до 35 кг.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 08:58
        -3
        Вот и расскажите о применении самолётов и вертолётов ночью, в дождь и ветер.
        1. Sergey39
          Sergey39 Сегодня, 09:52
          +1
          Корабельные вертолеты применяются, волнение моря до 6 баллов и ветре до 90 км/ч. Дождь для него не помеха. На вертолете есть собственная погружаемая ГАС и он естественно имеет связь с кораблем для получения ЦУ. Они 100% эффективны для нанесения ударов по ПЛ и штатными торпедами и новой маологобаритной торпедой. Лодки их не слышат. А, вот эффективность применения надводных брандеров при волнении моря, дело сомнительное.
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:32
    +2
    а если беспилотник имет небольшую противоторпедную торпеду или сам является носителем еще нескольких торпед? кажется фантастикой, но цена вопроса большой и дорогой корабль, а такой комбинированный подводный беспилотник может стоить в 100 и 1000 раз дешевле
  3. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:45
    0
    раскрывать ТТХ - это что за дела? - а как же государственная тайна?
    или главное - языком нашлепать?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:51
    0
    Цитата: северный кавказ
    Торпеда имеет дальность хода до 7 километров, а масса используемого взрывчатого вещества составляет до 35 кг.
    И где уже успели её применить? Кто будет нести эти торпеды? Любое судно и корабль? Как это будет выглядеть в натуре? Есть торпеда, должен быть торпедный аппарат. У нас этих аппаратов завались?

    "...Применяется торпеда с вертолётов, самолётов и беспилотных аппаратов..."
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:06
    -1
    То-то хорошо, в былые времена новые изделия засекречивали, а нынче их на выставки везут, раньше сами пользовали, теперь всё продать стараются, чтобы потом по самим же и прилетело.