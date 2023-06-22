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Азербайджан и Великобритания договорились о сотрудничестве «для обеспечения мира в регионе»

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Азербайджан и Великобритания договорились о сотрудничестве «для обеспечения мира в регионе»

В столице Великобритании Лондоне прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Соединенного королевства Джеймса Клеверли. Об этом в социальной сети сообщило азербайджанское дипломатическое ведомство.


Как подчеркивается в сообщении, переговоры двух главных дипломатов прошли в рамках конференции по «восстановлению Украины», которая прошла в британской столице. Руководители МИД Азербайджана и Великобритании подчеркнули наличие дружественных отношений между двумя государствами и обсудили дальнейшие действия по расширению и углублению этих отношений.

Клеверли и Байрамов решили развивать сотрудничество «для обеспечения мира в регионе». Интерес Великобритании к Азербайджану понятен – Лондон пытается увеличить свое влияние на бывшие советские республики, чтобы окружить Россию максимально недружественными к ней странами.

Пока Баку поддерживает с Москвой вполне приемлемые отношения, однако нет сомнений, что Запад постарается подтолкнуть Азербайджан к их дальнейшему ухудшению. Ради этого можно будет пожертвовать и национальной безопасностью Армении, ее интересами, хотя и с Ереваном западные страны заигрывают не в меньшей степени, чем с Баку.

России на фоне специальной военной операции все сложнее одновременно контролировать еще и ситуацию в Закавказском регионе, но нельзя забывать о стратегическом значении для нашей страны этого направления, хотя бы потому, что рядом - российские северокавказские республики, Каспийское море, южные транзитные маршруты.
Использованы фотографии:
Wikipedia / UK Government
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24 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 08:35
    +2
    С Британией о мире можно договориться, если ты собираешься воевать. Сколько таких договоров было.

    Китай помнит опиумные войны. Хотя и мы там руки погреть успели.
    1. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: Anarchist
      Хотя и мы там руки погреть успели.

      На фоне британцев и остальных русские даже выглядят, в тех событиях, гуманистами и защитниками. Если, конечно, не брать сам факт участия.
      Но Ваш пример показателен: бакинская нефть может превратиться в неазербайджанскую.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: Anarchist
      С Британией о мире можно договориться, если ты собираешься воевать. Сколько таких договоров было.

      Китай помнит опиумные войны. Хотя и мы там руки погреть успели.

      Вот не учит дураков жизнь. То что хорошо живут не устраивает, надо кровью залить. Ну-ну
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:36
    +10
    Великобритания и обеспечение мира?!!! laughing lol
    Единственное что может обеспечить Великобритания Азербайджану - это война, революция, смута, геноцид.
    Только Россия обеспечивает МИР. soldier
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:11
      0
      Разными способами бритты стараются подбираться ближе к России и влиять на бывшие республики.Давняя надежда оторвать территории для себя и разрушить . Сначала мечтали о разрушении РИ, потом о разрушении СССР, теперь о территориях РФ. Такие долговременные программы, от которых не отказываются. Параллельно с этим и под ЕС подкапываются, стараются.
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 08:36
    +8
    «для обеспечения мира в регионе»
    Если за обеспечение мира взялась Британия, жди войны и разрушений.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:38
    +2
    Руководители МИД Азербайджана и Великобритании подчеркнули наличие дружественных отношений между двумя государствами и обсудили дальнейшие действия по расширению и углублению этих отношений.

    Ага, и углу́бят и расширят. Вопрос только, у кого и что?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:58
      0
      Они же сказали что углубят и расширят
      . в рамках конференции по «восстановлению Украины»,

      wassat
  5. Комментарий был удален.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:41
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Азербайджан и Великобритания договорились о сотрудничестве «для обеспечения мира в регионе»

    Все равно, что волк договорился с овцой о сотрудничестве "для обеспечения мира в кошаре"
  7. Million
    Million Сегодня, 08:42
    +3
    Да уж,где Лондон-там мир?
    Танцы на граблях продолжаются.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:45
    +2
    подчеркнули наличие дружественных отношений между двумя государствами и обсудили дальнейшие действия по расширению и углублению этих отношений.
    Сегодня у англичан нет возможности воевать с Россией используя Турцию, но есть большой друг Турции Азербайджан (две страны - один народ), через который можно попытаться что-то замутить на Кавказе. Азербайджан сегодня окрылен победой над Арменией и судя по всему готов к новым "подвигам".
  9. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:45
    +7
    Айзеры наивные идиоты! Бритты рады что смогли этих лохов обдурить и закрепиться в регионе....конечная цель как всегда - гадить России из под брюха. А айзеры пожалеют потом...когда будет поздно. Бритты номер один в мире по гнилым интригам \ подставам \ убийствам и т.п. ну и развязыванию войн. Нашли кого обеспечивать мир в регионе. Это надо так ополоумить что бы самых ярых сторонников войн назначить в обеспечении мира под брюхом у России.
  10. ReTeplov
    ReTeplov Сегодня, 08:46
    +4
    Британцы и мир в регионе? Легче представить еврея оленевода. Это было бы даже смешно, если бы не понимание к каким жертвам это всё приведёт
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:46
    +3
    Пока Баку поддерживает с Москвой вполне приемлемые отношения, однако нет сомнений, что Запад постарается подтолкнуть Азербайджан к их дальнейшему ухудшению. Ради этого можно будет пожертвовать и национальной безопасностью Армении,

    А Армения причем? Она при пашиняне выбрала антироссийский курс. Общей границы межу Арменией и Россией нет. Что там делают российские войска непонятно. Их надо срочно вывести и отправить охранять российскую границу в Курской и Белгородской областях. А армяно-турецкую и армяно-азербайджанскую границу пусть охраняют высланная из России армянская диаспора.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:02
      0
      Если армянскую не охранять, то придётся охранять другую, но уже большей численностью
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 09:10
      0
      А армяно-турецкую и армяно-азербайджанскую границу пусть охраняют высланная из России армянская диаспора.

      Им некогда. Дороги в России ремонтируют. sad
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:47
    +1
    У султана разрешение спросили? (комментарий может и короткий, но зато толстый)
  13. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 08:47
    +4
    Азербайджан и Великобритания договорились о сотрудничестве «для обеспечения мира в регионе»
    "Отличная новость" для граничащих с Азербайджаном стран. Что-то не припоминаю, чтобы Англия за время своего существования где-то на Земле обеспечивала мир. laughing
  14. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:51
    +1
    Начали нудеть. Если кто забыл, на днях был заключено соглашение по ж/д Россия-Иран, если что, часть пути идёт по Азербайджану, а значит он заинтересован.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:52
    +3
    Баку собственными руками построил для себя виселицу ,в надежде что Лондон не воспользуется ?
    Как то сильно доверяют азербайджанцы англичанам ,история не научила обходить Лондон стороной
  16. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:00
    +3
    Ну конечно, уж что касается обеспечения мира в регионах, тут с Британией трудно соревноваться, начиная с массовых казней в Индии, потом отравления опиумом Китая и опиумные войны, унесшие бесчисленное количестов жизней, Англо-Бурская война в Южной Африке, Афганистан 19 век, пиратство в Атлантике, Шотландия, Ирландия, торговля "черным деревом" для плантаций в Новом Свете, да перечислять их подвиги просто устанешь, молодцы азе-ры, хорошего союзника себе подобрали, клейма ставить некуда!
  17. ГИС
    ГИС Сегодня, 09:06
    0
    Клеверли и Байрамов решили развивать сотрудничество «для обеспечения мира в регионе».

    особенно это умозрительно выглядит если глянуть на карту- где бриты, а где Азербайджан...
    азербайджанцы потом будут спрашивать "а их за что?"
  18. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:07
    0
    Что за страна такая Британия sad Везде сует свой нос. Ведь уже вроде утихомирились азербайджанецы с армянами, нет надо встрять и опять разворошить и стравить. sad
  19. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 09:36
    0
    для обеспечения мира в регионе

    Да насмешили англосаксы, твари не уймутся пока остров не станет скалой, кого хотят обмануть, если у них принцип "разделяй и властвуй". Вот и здесь хотят столкнуть Азербайджан и Армению, или посеят смуту в самом Азербайджане..