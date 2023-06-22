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ВМФ России уже в этом году примет на вооружение атомную подлодку «Белгород» - носитель аппаратов «Посейдон»

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ВМФ России уже в этом году примет на вооружение атомную подлодку «Белгород» - носитель аппаратов «Посейдон»

Несмотря на антироссийские санкции и нелёгкое экономическое положение, в стране продолжается совершенствование и усиление как сухопутных, так и морских сил.


Как стало известно, уже в этом году Военно-морской флот России пополнится ещё одной атомной подводной лодкой. Это АПЛ «Белгород». Об этом заявил на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте адмирал Николай Евменов в интервью РИА Новости.

Адмирал отметил, что лодка будет взята на вооружение ВМФ в этом году, как об этом ранее заявлял российский президент.

Характеристики АПЛ «Белгород» по понятным причинам засекречены, но сообщается, что это экспериментальная подлодка для использования беспилотного подводного аппарата «Посейдон» - носителя ядерного заряда.

История этой подводной лодки тянется уже с 1992 года. С этого времени проект то замораживали, то возобновляли. В 2019 году АПЛ «Белгород» наконец была спущена на воду.

Помимо этой подлодки, в России строится ещё одна подобная субмарина «Хабаровск», которая также станет носителем ядерных торпед «Посейдон».

Что касается «Посейдонов», то впервые о них сказал президент России в послании Федеральному собранию в 2018 году. Эти морские беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами. Их удар способен вызвать невероятных масштабов цунами у берегов противника - способное смывать целые военные базы.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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14 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:41
    +4
    АПЛ «Белгород», субмарина «Хабаровск» и АПЛ «Красноярск» пополнит строй!!! drinks
    1. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 09:48
      -1
      А спишут сразу штук шесть..Смотрю завод в Чажме не загружен, пора ещё что-либо пустить "на иголки".
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 09:52
        +2
        Вы бы помалкивали.. кто и что видел..)
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 10:06
      0
      Хабаровск еще строится. Вы, наверное хотели сказать о ПЛАРБ 995М Император Александр 3?
  2. km-21
    km-21 Сегодня, 09:42
    0
    На сегодняшний день имеются только теоретические обоснования эффективности Посейдона. На практике его никто никогда не испытывал. Его эффективность против береговой инфраструктуры противника не доказана. Скорее всего атомные торпеды могут быть нацелены на вражеские АУГ. А для этого необходимо обеспечить высокую скрытность и скорость носителя. А также информационную осведомленность.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:49
    +2
    Цитата: km-21
    На сегодняшний день имеются только теоретические обоснования эффективности Посейдона. На практике его никто никогда не испытывал. Его эффективность против береговой инфраструктуры противника не доказана. Скорее всего атомные торпеды могут быть нацелены на вражеские АУГ. А для этого необходимо обеспечить высокую скрытность и скорость носителя. А также информационную осведомленность.

    Радиус разрушений от 2 мт боеголовки можете себе представить? Вот это и есть его эффективность, если он рванёт скажем в Пёрл -Харбор.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:11
      0
      Действительно, пока много вопросов по "Посейдону". Ну, ладно, изобрели ядерный мини-двигатель без ограничения по дальности хода, с этим все понятно. Решили пристроить его к мощному заряду в большой торпеде-болванке. Как наводить и управлять этой штуковиной на глубине с учетом изменчивых морских течений? Получается, что на "Посейдоне" д.б.очень точный гирокомпас, способный по магнитному склонению Земли вывести его на цель с достаточной точностью в сотню метров. Или "Посейдон" по ходу будет всплывать на поверхность для получения коррекции хода со спутника и будет ли к тому времени хоть один рабочий спутник на орбите?
  4. astepanov
    astepanov Сегодня, 09:49
    +2
    Несмотря на антироссийские санкции и нелёгкое экономическое положение

    Любопытная закономерность: живу на свете восьмой десяток лет - и сроду у нас, сначала в СССР, а теперь в России - в экономике невиданные успехи на фоне нелегкого экономического положения.
    Их удар способен вызвать невероятных масштабов цунами у берегов противника - способное смывать целые военные базы.
    Помнится, впервые такую штуковину предложил А.Д. Сахаров. И была на ВО статья, где со ссылкой на якобы проводившиеся исследования (правда, с помощью обычной взрывчатки - но законов гидродинамики никто не отменял!) утверждалось, что разрушительный эффект от такого оружия невелик. Выходит, врал "эксперт"?
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:51
    +3
    Говорят про Белгород...а на фото проект Ясень-М. Нехорошо. Вот Белгород




    К-329 Белгород (проекта 09852 Посейдон) построен на базе АПЛ проекта 949 Антей-А то есть приплюснутый корпус Антея (Батона) округлили и удлиннили...рубку взяли от проекта Борей.

    Белгород несет 6 Посейдонов по три штуки с обеих сторон в носовой части в барабанных установках. На фото хорошо видны огромные задвижки пусковых установок по обеим сторонам в носовой части корпуса ....
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 10:10
      0
      Не удивляйтесь, не первый раз, местные редакторы и модераторы искажают истину по своему усмотрению.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:56
    +1
    По крайней мере с подводными беспилотниками мы не отстали и даже можем сказать мы имеем неимейщийаналоговвмире подводный беспилотник " полный ядерный электропакет". bully
  7. spirit
    spirit Сегодня, 10:01
    0
    В отличие от того же гипер-звука.Уверен что ни одна ядерная держава, особенно морские как Китай и США подобных лоханей не построят и не потому что не могут hi
  8. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:08
    0
    АПЛ Белгород, уже находится в Вилюченске( Осиное гнездо). Возможно, сейчас она находится в опытной эксплуатации. Когда, сдадут Хабаровск, его планируют отправить на ТОФ.
  9. stankow
    stankow Сегодня, 10:15
    0
    Посейдон на обьiчном БП ?? Правда ?
    .................