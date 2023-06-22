ВМФ России уже в этом году примет на вооружение атомную подлодку «Белгород» - носитель аппаратов «Посейдон»

Несмотря на антироссийские санкции и нелёгкое экономическое положение, в стране продолжается совершенствование и усиление как сухопутных, так и морских сил.
Как стало известно, уже в этом году Военно-морской флот России пополнится ещё одной атомной подводной лодкой. Это АПЛ «Белгород». Об этом заявил на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте адмирал Николай Евменов в интервью РИА Новости.
Адмирал отметил, что лодка будет взята на вооружение ВМФ в этом году, как об этом ранее заявлял российский президент.
Характеристики АПЛ «Белгород» по понятным причинам засекречены, но сообщается, что это экспериментальная подлодка для использования беспилотного подводного аппарата «Посейдон» - носителя ядерного заряда.
История этой подводной лодки тянется уже с 1992 года. С этого времени проект то замораживали, то возобновляли. В 2019 году АПЛ «Белгород» наконец была спущена на воду.
Помимо этой подлодки, в России строится ещё одна подобная субмарина «Хабаровск», которая также станет носителем ядерных торпед «Посейдон».
Что касается «Посейдонов», то впервые о них сказал президент России в послании Федеральному собранию в 2018 году. Эти морские беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами. Их удар способен вызвать невероятных масштабов цунами у берегов противника - способное смывать целые военные базы.