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Сегодня ночью ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область

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Сегодня ночью ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область

Сегодня ночью, когда на востоке России в День памяти и скорби люди уже вспоминали жертв Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года, киевский режим в очередной раз показал свою неприкрытую общность с немецко-фашистскими нацистами. Предположительно применив дальнобойные ракеты, поставленные Западом, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область.


О новой варварской атаке украинских неонацистов по территории РФ в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов:

Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа.




Советник главы Крыма Олег Крючков в своем паблике рассказал некоторые подробности по поводу последствий варварской атаки украинских боевиков. Он подчеркнул, что разрушение Чонгарского моста никак не повлияет на транспортное сообщение между двумя российскими регионами. Всего полуостров с Херсонской областью соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не нарушит сухопутную логистику.

Пока идет обследование конструкций Чонгарского моста просим выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через город Армянск

— призвал Крючков.

Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в телеграм-канале, что удар по мосту на административной границе между двумя российскими субъектами был нанесен, по предварительным данным, с использованием поставленных Киеву Британией ракет Storm Shadow. Варварская атака по гражданскому объекту была произведена с целью запугать херсонцев и крымчан, посеять панику среди населения, добавил Сальдо. Однако сделать это киевским террористам не удастся.

Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени

— пообещал врио главы Херсонской области, добавив, что на каждое преступление врага обязательно последует жесткий ответ.

Использованы фотографии:
Телеграм-канал врио главы Херсонской области
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65 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:05
    +12
    Ну вот, и ничего страшного, а нам по мостам нельзя, хозяева мостов не разрешают. Так и воюем.
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 09:15
      +5
      Из всех громко кричащих "экспертов" мало кто себе представляет реальные трудности решения такой задачи, как уничтожение мостов, по которым снабжают ВСУ. Нет, уничтожить мосты конечно же возможно. Их не так уж и много. Не более двух десятков. Но, как минимум четыре переправы проходят по дамбам и плотинам водохранилищ Днепра. Если их разрушить, то последствия окажутся непредсказуемыми. А если их оставить, разрушив все остальное, то это очень сильно снизит эффект от затраченных усилий. Хотя в любом случае потратиться придется изрядно.
      1. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 09:18
        +5
        Останется 4 дамбы, разве это не усложнит в разы логистику? А паровозы тоже по дамбам пойдут?
      2. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 09:47
        +5
        Замечательная отговорка!
        Всё разрушить не получится, поэтому даже пытаться не будем.
    2. qqqq
      qqqq Сегодня, 09:16
      -1
      Цитата: Вадим С
      Ну вот, и ничего страшного, а нам по мостам нельзя, хозяева мостов не разрешают. Так и воюем.

      Для нас все партнёры, а партнёров обижать нельзя, вдруг обидятся, губы надуют и разговаривать с нашей элиткой не будут. А это, знаете ли, нервы.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 09:53
      -1
      Цитата: Вадим С
      Ну вот, и ничего страшного, а нам по мостам нельзя, хозяева мостов не разрешают. Так и воюем.

      Глупость Вы сейчас сказали. С нашей стороны было много попыток поразить мосты, вот только результат почти нулевой, нет у нас надежных средств сейчас, что бы уничтожить мост советской постройки, просто нет.
      1. mann
        mann Сегодня, 10:04
        0
        нет у нас надежных средств сейчас, что бы уничтожить мост советской постройки, просто нет.
        Да,в СССР строили на века,особенно при Сталине,даже мой дед,не любивший Советскую власть,восхищался.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 09:06
    +7
    Тревожное событие ! В итоге этот мост может стать такой же мишенью, как в свое время стал мост через Днепр...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:10
      +4
      Главное ,что бы последствий разрушения моста не повторилось...
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 10:01
        0
        Этот мост в разы меньше моста через Днепр и навести рядом понтонный намного легче.
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 09:12
      +1
      В итоге этот мост может стать такой же мишенью,

      Там кроме этого моста есть место, куда если прилетит, то мало не покажется.
      Я по этому мосту постоянно на Крым езжу.
      ПыСы это даже хорошо что по мосту прилетело, это хох_лы протупили, если бы чутка дальше прилетело, то было бы, все печальнее.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:29
        0
        Вы имеете в виду железнодорожное сообщение?Да,стремятся всеми силами сорвать логистику с Крыма.Ракеты эти сложны для перехвата.Вообще я думал,что будут бить в первую очередь по Крымскому мосту
        1. termos
          termos Сегодня, 10:10
          0
          Не думаю, что они прям уж так сложны для перехвата - это достаточно древний хлам времен войны в Ираке. Нет, не спорю, смертоносные, но ведь старые. Скорее всего здесь важнее другой фактор - бриты планомерно выискивали дырки, откуда можно зайти - вон, кажется писали, что аккуратно с направления моря с запада заходили. В лоб скорее всего насыщение больше, значит и ракету боялись, что собьют. А там, где есть дырки - ракеты, по сути, и сбить-то нечем. Тут уж, как полагаю со своего бронедивана, следующий ход за нашими. Нужно ПВО в том месте укреплять, да и разведку развивть, чтобы лупить по аэродромам, если летели со своего. Хотя и за бугром на местах базирования никто не мешает диверсии аккуратно учинять, а потом с покерфейсом валить на повстанцев из Гваделупы или случайно заблудившихся тюленей, если нет прямых доказательств))) Уж советская разведка бы точно такое смогла провернуть. Впрочем, советская разведка бы и Майдан не проворонила, так что тут нет смысла фантазировать) В общем, будем посмотреть, как оно в итоге пойдет.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 09:06
    +2
    Работают по логистике. Ну это понятно. Вы им тоже каждую ночь склады и стпнции накрываете.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:19
      -6
      Вы им тоже каждую ночь склады и стпнции накрываете

      разница в том, что мы "накрываем склады" в отчетах, а они по реальным мостам бьют!
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 09:22
        0
        Цитата: Владимир80
        разница в том, что мы "накрываем склады" в отчетах, а они по реальным мостам бьют

        Договориться не боитесь, лет до нескольких? Интернет не обеспечивает анонимности, вопреки распространенному заблуждению. yes
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 09:42
          0
          Договориться не боитесь, лет до нескольких

          очень боюсь, поэтому всегда и во всем поддерживаю нашу армию (материально в том числе, в отличие от интернет-болтунов), а говорящие головы на тв и радио это не армия!!!
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 09:49
            -1
            Цитата: Владимир80
            говорящие головы на тв и радио это не армия!!!

            Тпру.

            Цитата: Владимир80
            мы "накрываем склады" в отчетах

            Склады накрывает - армия. И врете вы - про армию.

            Цитата: Владимир80
            в отличие от интернет-болтунов

            Я вот между вами и ними как-то отличия не наблюдаю. Дружище. wink laughing
            1. Владимир80
              Владимир80 Сегодня, 10:07
              -1
              Я про армию не вру, а пропагандисты, которые обманывают, помогают врагу! Сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной Войны, можно вспомнить и поучиться сводкам Советского информбюро - в них не было ни шапкозакидательства, ни мнимых побед, ни призывов к дружбе с врагами.
              П. С. Настоящий сотрудник ципсо успокаивает доверчивых россиян "сказками" в интернете
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 09:08
    +2
    Самое неприятное в том, что противник демонстрирует очень высокую точность попадания на большой дистанции стрельбы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:13
      +1
      Применяют высокоточное вооружение.ПВО сложно перехватывать такие цели ,как британский Srorm,или немецкий "Taurus".Против нас воюют,это все ожидаемо
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:23
        -2
        Оказывается, для преодоления ПВО гиперзвук вовсе даже и не обязателен?
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 09:35
          -2
          для преодоления ПВО гиперзвук вовсе даже и не обязателен

          я смотрю вы на "светое" покусились, нельзя так, "гиперзвук наше всё"! (ирония)
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 09:44
          +1
          Цитата: Аль Манах
          Оказывается, для преодоления ПВО гиперзвук вовсе даже и не обязателен?

          Не обязателен, но тут надо брать во внимание несколько факторов, как то, какой процент сможет прорваться, поскольку у гиперзвука шансов больше и то, какую начинку этот гиперзвук тащит. Если он прорвёт ПВО с ядрён-батоном в голове, то для противника всё будет гораздо печальнее.
        3. Хорон
          Хорон Сегодня, 09:56
          0
          Мост скорее всего не прикрывался пво, а гиперзвук не плохо так само пво вынес, не говоря о поражении объектов под его прикрытием. Подбросить на вентилятор захотели? Так ля бестолочи и так всегда поводов хватает, а умных таким не проймёшь, а вот себя за слабоумного можно выдать запросто.
      2. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 09:51
        +1
        Против нас воюют,это все ожидаемо

        Как это ожидаемо?!
        Если против нас воюют, то это война, а у нас "операция".
        Не могут они воевать, права не имеют, г-н Путин им верит.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:14
      +1
      Цитата: km-21
      Самое неприятное в том, что противник демонстрирует очень высокую точность попадания на большой дистанции стрельбы.

      Помогает американская разведка с целеуказанием... request изменить это можно только взаимностью к американцам.
      Где нибудь в мире борцы за свободу и независимость какой нибудь страны с американскими базами в ней должны накрыть ракетами эти базы...каждый раз после обстрела Крыма.
      1. solar
        solar Сегодня, 10:07
        -1
        Помогает американская разведка с целеуказанием

        Какое целеуказание требуется по мосту, который на этом месте лет 50 или 70 стоит?
    3. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 09:14
      +2
      противник демонстрирует очень высокую точность попадания на большой дистанции стрельбы.
      Демонстрирует благодаря западному оружию и американским спутникам. И с этим к сожалению приходится считаться. Удар по мостам, т.е. прерывание логистики хотя бы на небольшой промежуток времени полностью вписывается в концепцию войны. И плохо для тех кто это не учитывает.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 10:01
        0
        Что ж вы так к спутникам этим привязались? Да нет в них необходимости! Мост эксплуатируется в том числе и для гражданских нужд, да и не секрет где он находится. Все координаты давно известны укропам, единственное для чего нужна разведка, это для фиксации временных или передвижных целей.
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:12
    +2
    Они могут наносить удары по мостам и для их ракет это не трудная цель, а мы нет почему то и для наших ракет, как тут пишут некоторые, это трудная цель. И смешно и страшно.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:26
      +4
      Цитата: AdAstra
      Они могут наносить удары по мостам и для их ракет это не трудная цель, а мы нет почему то и для наших ракет, как тут пишут некоторые, это трудная цель

      Если цель - разрушить мост, то мост - трудная цель.
      Если цель - сделать в мосту пару дырок и разогнать перемогу в медиа, то мост - легкая цель.

      Не умножайте сущности, порежетесь (с) Бритва Оккама. yes laughing
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:32
        -2
        "Не умножайте сущности, порежетесь (с) Бритва Оккама."
        Них фирштейн барин, ужо извини, мы токмо по простому понимаем. hi
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 09:45
          +1
          Цитата: AdAstra
          "Не умножайте сущности, порежетесь (с) Бритва Оккама."
          Них фирштейн барин, ужо извини, мы токмо по простому понимаем. hi

          По-простому, баешь? Ну, лови: не физдипели. Кадастра. yes laughing
      2. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 09:47
        +2
        А как же антоновский мост, хоть он и стоял, но уже был непригоден чтобы по нему гонять технику, и осложнил снабжения наших.
      3. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 09:50
        0
        Увы, мосты тоже разные бывают. Железнодорожные, те целиком из металла их разрушить сложно. Можно вспомнить мост через Затоку под Одессой. А есть мосты автомобильные, из железобетона, как из трухи. Их только и делают, что ремонтируют, даже в мирное время.
      4. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:50
        0
        Таа цель не только сделать пару дырок и разогнать в медиа.А главное-прервать движение по мосту.И это удалось,как и в случае с Антоновским.
  6. мазута
    мазута Сегодня, 09:13
    +5
    Сергей Кужегетович!Ваш выход!Вы вроде пару дней назад примерно об этом нам вещали.Пора ответить не только словом но и делом.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:21
      -2
      сейчас забудут про эти слова, пояснят что еще не начинали, что "мы не они", и прочую подобную чепуху... максимум - какой нибудь "сарай" уничтожат, и потом две недели будут мусолить это в эфире "пропагандистских шоу"
    2. егерь650
      егерь650 Сегодня, 09:28
      -2
      Как говорится, один раз не п.....с, а второй, как первый раз.
    3. мазута
      мазута Сегодня, 09:37
      -1
      И "вишенка"на торт событий:"В среду, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, в которой призывается американская администрация предоставить Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Голосование по данному вопросу транслировалось на официальном сайте комитета.В Конгрессе полагают, что оперативная передача ракетных комплексов ATACMS в Киев усилит боевой потенциал ВС Украины, позволив нанести удары по тылам российской армии."
    4. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 09:53
      0
      Так он же министр обороны!
      Вот когда на нас нападут, он и будет оборонять, а пока не считается.
      А помелом мести они все мастера.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:19
    0
    И ведь что интересно - хвастаемся, что бандерлохи не могут сбивать (?) гиперзвуковые Кинжалы, но стыдливо молчим о том, что Storm Shadow со скоростью меньше Маха почему-то проходит ПВО как горячий нож сквозь сливочное масло.

    Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени — пообещал врио главы Херсонской области, добавив, что на каждое преступление врага обязательно последует жесткий ответ.

    Та да, пилить бюджет на ремонтах чиновники наловчились, это будет знатный ответ супостату: мы восстановили - начинайте опять.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:08
      0
      Расфигачить любой киевский квартал или какую-нибудь деревню не прикрытую пво и не имеющую военного значения, не нужны не гиперзвук, ни стелс технологии, а вот вынести систему пво - увы. Но в ваш чистый, не замутнённый разумом мозг могут поместится лишь мысли о:
      Та да, пилить бюджет на ремонтах чиновники наловчились, это будет знатный ответ супостату: мы восстановили - начинайте опять.
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:24
    +3


    Пора или нет? Или это новая коричневая линия?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 10:08
      -1
      Ему некогда , там его доченька в Крыму военно-морской салон открывает)Не до мостов сейчас hi
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:24
    +1
    ПВО не панацея от таких угроз... только удары по инфраструктуре и системам обеспечения, по средствам, носителями, складам, дальнобойных систем вооружения, может нивелировать данную угрозу...
    В общем, не просто, а очень сложно, увы.
  10. KCA
    KCA Сегодня, 09:27
    +1
    Видно только повреждение дорожного полотна, проверят несущие балки и сваи, дефектомеры найти не проблема, и пустят транспорт по уцелевшей половине, дыру залатают
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:33
      -2
      ага... про мост в херсоне тоже так говорили в начале... а потом бац - и перегруппировка!
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:28
    +1
    Вроде же только вчера тесть блогера грозился и кого-то чем-то пугал. Или это другое?
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:29
    +4
    Г-н Шойгу, Ваше слово, Вы что-то обещали.
  13. Александр_TOZ
    Александр_TOZ Сегодня, 09:30
    +3
    Надо не плакать, что они плохие, а выстраивать систему защиты, понимая, что враг ударит туда, где больнее.
    А они - просто враги. Если и дальше относится как к партнёрам и "мутить ништяки" - будет больнее.
    1. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 09:55
      0
      Больнее - нам, "ништяки" - им.
      Так что ничего не поменяется.
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:34
    0
    О новой варварской атаке
    подобные стенания уже раздражают, идет война враг будет атаковать ЛЮБЫЕ объекты инфраструктуры, при чем здесь варварство?!!!
    у тех кто это пишет в мозгу не складывается что если атака шумеров на мост или объект энергоструктуры это преступление и варварство то значит и наши этаки на подобные объекты то же самое?!!!
  15. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 09:36
    -3
    что на каждое преступление врага обязательно последует жесткий ответ.
    am
    Полегче! А то напугаете, они и сдадутся.
  16. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:38
    +1
    Если снимки оттуда, то для "тени урогана" урон как-то слабовато. Имхо. recourse
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:39
    0
    Цитата: Владимир80

    разница в том, что мы "накрываем склады" в отчетах, а они по реальным мостам бьют!

    Какой осведомлённый. Но сдается, это другое. Скорее непреодолимая тяга к набросам.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:47
      +1
      если вы реальный человек, то включите голову - всё прошлое лето перемалывали, говорили про превосходство и прочее- а осенью мобилизация и перегруппировки... сейчас ситуация похожая... послушаешь К. по тв - всё хорошо, накрыли, уничтожили, сорвали - а в реальности тяжелейшие бои, при том что хох.лы бросают в бой неподготовленных мобилизантов, приберегая резервы для чего-то серьезного!
  18. aleks.29ru
    aleks.29ru Сегодня, 09:40
    0
    Хорошо устроились бриты, сами ракеты поставляют, сами цели выбирают, сами удары наносят. А мы ещё не начинали.Тормозим...
  19. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:45
    +2
    Сначала мы написали это:
    В ночное время суток уничтожен склад с боеприпасами противника в Одесской области и поражены объекты в Харькове, Кривом Роге и Полтаве

    Потом пишем такое:
    Сегодня ночью, когда на востоке России в День памяти и скорби люди уже вспоминали жертв Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года, киевский режим в очередной раз показал свою неприкрытую общность с немецко-фашистскими нацистами.

    Иногда лучше жевать, чем такое писать! am
  20. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 09:53
    +1
    Ну да, боюсь начнутся знакомые старые песни о главном по известному шаблону. п.1 разъяснят народу правду о человеконенавистнической сущности, ставлю галочку, ВЫПОЛНЕНО, п.2. выступит, кто-то, от кого решения не зависят в том ключе, что, "А НАМ ВСЁ РАВНО...", но возмездие неотвратимо, ВЫПОЛНЕНО. п.3. М. Захарова саркастически и риторически удивится почему запад не замечает преступления своих марионеток. п. 4. "мудрецы" на всевозможных ток-шоу примутся судить-рядить , ЧТО БЫ ЭТО ОЗНАЧАЛО, и в общий хор вступят БАСЫ. ДОКОЛЕ!!!. п.5. антракт. п.6. приближенные к ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ спросят, а почему, собственно, мы не отвечаем. На что его величество ответит, ЧТО ОТВЕЧАЕМ, только этого никто в России не замечает, потому что у нас государство, а на Украине режим. Это Бог с ним. Меня другое волнует. Близится парад ВМФ. Это засада. Боюсь, что лучшие умы в МО вместо того чтобы заниматься скучными вопросами снабжения и транспортировки Б начнут думать, а чем бы ещё удивить его величество.
  21. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 09:58
    +1
    Когда один разговорчивый персонаж говорил, что мы ещё и не начинали, некоторые почему-то решили, что мы когда-нибудь начнём. Как будто никогда с юристами дела не имели!
  22. solar
    solar Сегодня, 09:59
    -1
    по предварительным данным, с использованием поставленных Киеву Британией ракет Storm Shadow

    Для 450 кг боевой части Storm Shadow воронка выглядит маловатой. Такие были от гораздо более слабых химарсов (но они по расстоянию не проходят).
  23. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:05
    0
    Цитата: Владимир80
    если вы реальный человек, то включите голову - всё прошлое лето перемалывали, говорили про превосходство и прочее- а осенью мобилизация и перегруппировки... сейчас ситуация похожая... послушаешь К. по тв - всё хорошо, накрыли, уничтожили, сорвали - а в реальности тяжелейшие бои, при том что хох.лы бросают в бой неподготовленных мобилизантов, приберегая резервы для чего-то серьезного!

    Включите свою. А лучше поменяйте. Потому как старая версия практически потеряла способность к анализу. Сопоставляете причинный орган с пальцем и предлагаете окружающим поступать точно так же. Очнитесь уже!
  24. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 10:05
    0
    Удивило отсутствие видеокамер на снимке. У нас и на менее значимых мостах все опоры освещения видеокамерами утыканы. Стоит это не так дорого, а искать виновных в случае диверсии проще.