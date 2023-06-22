Сегодня ночью ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область

Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа.

Пока идет обследование конструкций Чонгарского моста просим выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через город Армянск

Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени

Сегодня ночью, когда на востоке России в День памяти и скорби люди уже вспоминали жертв Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года, киевский режим в очередной раз показал свою неприкрытую общность с немецко-фашистскими нацистами. Предположительно применив дальнобойные ракеты, поставленные Западом, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область.О новой варварской атаке украинских неонацистов по территории РФ в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов:Советник главы Крыма Олег Крючков в своем паблике рассказал некоторые подробности по поводу последствий варварской атаки украинских боевиков. Он подчеркнул, что разрушение Чонгарского моста никак не повлияет на транспортное сообщение между двумя российскими регионами. Всего полуостров с Херсонской областью соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не нарушит сухопутную логистику.— призвал Крючков.Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в телеграм-канале, что удар по мосту на административной границе между двумя российскими субъектами был нанесен, по предварительным данным, с использованием поставленных Киеву Британией ракет Storm Shadow. Варварская атака по гражданскому объекту была произведена с целью запугать херсонцев и крымчан, посеять панику среди населения, добавил Сальдо. Однако сделать это киевским террористам не удастся.— пообещал врио главы Херсонской области, добавив, что на каждое преступление врага обязательно последует жесткий ответ.