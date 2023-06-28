Военная тайна приднестровской Колбасны

Пограничный расколбас
Речь пойдёт не о производственной аварии в колбасном цеху, а о дальнейших перспективах оружейных складов 14-й армии. Недавно в Кишиневе проходили переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Майей Санду. Переговоры были закрытыми, но всё тайное рано или поздно становится явным. Некая утечка информации произошла и тут.
В результате в прессе развернулась шумная кампания. Поводом стала странная идея политиков из Молдовы отдать Украине находящееся в Приднестровье пограничное село Колбасна в обмен на маленький кусочек Одесской области. Но это известие вряд ли получило бы такой резонанс, если бы не одно обстоятельство.
Дело в том, что именно в Колбасне находятся крупнейшие в Европе оружейные склады. При этом вопрос даже не в том, что Украина мечтает получить весь этот арсенал, а скорее в том, что она в итоге получит, и каковы могут быть последствия и для Украины, и для Приднестровья.
Предыстория вопроса
Когда в восьмидесятых начинался постепенный вывод Западной группы Советских войск из бывших стран Варшавского договора, все арсеналы складировали именно в Колбасне. Как только начался приднестровский конфликт, стволы с этих складов стали фигурировать в бандитских разборках далеко за пределами Приднестровья и даже Молдовы.
Они появлялись и из них стреляли и в Москве, и в Киеве, и в Одессе, есть данные, что и в Минске. Якобы из такого оружия убили криминального авторитета Щавлика приднестровские боевики, но доказательств нет. Труп самого Щавлика никто не видел, или искать не горели желанием.
Для тех лет не было ничего особенного в том, что как вышел человек из квартиры машину помыть, так и пропал бесследно. Но самое опасное не в этом. Гибель какого-то бандита не идёт ни в какое сравнение с потенциальными масштабами катастрофы в случае детонации хотя бы одного артиллерийского снаряда на складах Колбасны.
Вопрос этот ещё в 1995 году перед приднестровским парламентом поднимал генерал Лебедь. Уже тогда он и группа экспертов установили, что у артиллерийского арсенала в Колбасне истек срок годности, и снаряды могут сдетонировать в любой момент. По словам Лебедя,
«2 600 вагонов боеприпасов лежат на складе. Емкость склада превышена почти в 2 раза. Примерно 500 вагонов взрывчатки. Если это сыграет, это будет Сахара на всю оставшуюся жизнь».
Слушать Лебедя в Приднестровье тогда никто не стал. Борьба его с коррупцией в непризнанном государстве привела только к тому, что ему там в конечном итоге окончательно заткнули рот, перекрыли кислород и вынудили оттуда уехать.
Продолжение последует?
На исследование Молдавской академии наук тоже никто в Тирасполе внимания не обратил, а зря, поскольку там вырисовывалась картина полнейшего апокалипсиса, сопоставимая чуть ли не с Хиросимой. Сила взрыва при детонации составит около 10 килотонн, что вызовет разрушения в радиусе 50 км на территориях ПМР и Украины. Исчезнут около 10 сёл. Возможно, что разрушения будут и в райцентре Рыбница.
В грязной истории с переговорами Зеленского и Санду по поводу Колбасны хороши оказались все. Власти Приднестровья, по-видимому, возможные последствия проблемы Колбасны не волнуют: лишь бы была возможность дальше хватать то, что плохо лежит.
Россия в 2000–2004 гг. всё же утилизировала часть артиллерийских боеприпасов на складах. Но на этом дело было завершено. Учитывая то, что РФ претендует на влияние в Приднестровье, и то, что склад охраняет 14-я армия ВС РФ, что мешало не продолжить утилизацию дальше?
Этот вопрос, видимо, риторический. Или вообще в российском Минобороны никому не интересно, что может произойти в братском Приднестровье.
Оттуда исходит угроза миру?
Давайте предположим, что может произойти в случае реализации плана Санду и Зеленского. Контингент, охраняющий арсенал Колбасны, составляет около тысячи человек. Если вместе сложить два молдавских спецбатальона «Фулджер» (в переводе – «молния»), один армейский, второй – полицейский, усилить их карабинерами, как пушечным мясом, то численность получится примерно такая же.
Если прибавить к этому ВСУ – у 14-й армии не будет никаких шансов отстоять арсенал. Вопрос в том, что есть ещё маленькая, но гордая армия Приднестровья, а также части 14-й армии ВС РФ в других местах частично признанной республики: по ряду не очень проверенных данных, её численность составляет более 6 тыс. человек.
Потому так просто взять арсенал всё же не получится. И самое опасное не в этом. А в том, что любые бои вблизи него могут привести к детонации боеприпасов. Огнестрельное оружие оттуда, видимо, уже разворовали всё. Но то, что осталось, является для Приднестровья и соседних регионов Украины миной замедленного действия.
Сегодня ни Зеленский, ни Санду, в армии не служившие, ни спецы из российского Минобороны, видимо, не понимают всю опасность такого конфликта. В Приднестровье вообще, наверное, кроме интересов корпорации «Шериф», тоже ничего не понимают.
Впрочем, в МО РФ о чём-то, наверное, начали задумываться. Ещё в 2019 году министр обороны Шойгу провёл переговоры с тогдашним премьером Молдовы Майей Санду об утилизации арсенала. Переговоры эти ни к чему не привели по понятной причине: Кишинёв на Тирасполь практически никакого влияния не имеет.
Почему глава российского военного ведомства поехал решать вопросы не с командованием миротворцев и не с «официальными» властями ПМР? И причём тут Санду? Тем более никакого отношения к генштабу Молдовы и, не говоря уже об этом, Приднестровья она на тот момент не имела.
Да, мы из России поддерживаем Приднестровье – но пока, увы, в основном на словах. А на деле министр обороны почему-то решает вопросы утилизации арсенала не с министром обороны Приднестровья и даже не с министром обороны Молдовы, а с премьером, настроенным антироссийски.
Вариантов.net
Давайте рассмотрим ещё один вариант развития событий. Предположим, не получив возможность «отжать» Колбасну, Украина устроит на складах «для порядка» диверсию, чтобы оттуда не было ударов по соседним е` регионам, в первую очередь по Винницкой области.
Учитывая ограниченный контингент военнослужащих ВС РФ, охраняющих базу, это вполне возможно. Но Украина в этом случае будет напоминать ту унтер-офицерскую вдову, которая высекла сама себя. Будут разрушены села в Винницкой и Одесской областях, населённые преимущественно этническими украинцами.
Украинцы составляют и большинство населения в Колбасне, которая, вероятнее всего, при таком исходе будет просто стёрта с лица земли, в Рыбницком районе ПМР их доля равна примерно трети населения.
Остаётся отметить, что такой же национальный расклад почти везде в Приднестровье, кроме Тирасполя, где преобладают русские, и Паркан. Там абсолютно преобладают болгары, а также в непризнанной автономии есть несколько моноэтнических молдавских сёл.