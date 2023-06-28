Военная тайна приднестровской Колбасны

Пограничный расколбас

Предыстория вопроса

«2 600 вагонов боеприпасов лежат на складе. Емкость склада превышена почти в 2 раза. Примерно 500 вагонов взрывчатки. Если это сыграет, это будет Сахара на всю оставшуюся жизнь».

Продолжение последует?

Оттуда исходит угроза миру?

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