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Немецкая газета: украинское контрнаступление практически каждый день достигает успеха

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Немецкая газета: украинское контрнаступление практически каждый день достигает успеха

Западные издания разделились на те, которые пишут, что украинское контрнаступление не достигает поставленных целей, и на те, которые пытаются найти повод, чтобы заявить об украинских «успехах». Ко вторым относится, например, издание «Берлинер Цайтунг», где вышла статья за авторством Александра Дубового, называющего себя доктором, внештатным сотрудником упомянутого издания и экспертом по Восточной Европе, России и странам СНГ.

А.Дубовый в первых же строчках своего материала пишет о том, что «украинское контрнаступление практически каждый день достигает успеха». Видимо, основное внимание автор пытается привлечь к слову «успех», но не к слову «практически». А о том, что контрнаступление идёт уже как минимум 17 суток, в Berliner Zeitung предпочитают не писать.

Автор в немецком издании пишет, что «несмотря на успехи, Киев предостерегает от чрезмерного позитива».

Из статьи:

Об этом говорит и президент Зеленский. По его словам, контрнаступление идёт медленнее, чем хотелось бы. Он рассказывает об огромных заминированных российскими войсками территориях – не менее 200 тысяч квадратных километров. Это, по его словам, серьёзно затрудняет продвижение украинских войск.

Автор использует становящиеся уже традиционными для западных оценок фразы, в том числе фразу о том, что «российские войска создали несколько линий обороны, которые очень сложно преодолеть». С одной стороны, это попытка оправдать проблемы украинского контрнаступления, с другой же заявлениями о «практически ежедневных успехах» западная пресса пытается донести до своего читателя, что финансовая и военная поддержка Украины оказывалась и оказывается якобы не впустую.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:03
    +2
    Они бы хоть договорились что ли друг с другом.... Одна газета пишет что провал наступления, ВСу не продвигается нишиша, а эта газета - наоборот, все хорошо, есть успех да причем каждый день. С точностью до наоборот пишут. lol
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 09:09
      +1
      Это и есть свобода слова. Один журналист будет называть черное белым, другой -- синее зеленым. А читатель должен сам угадать, кто из них прав.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:10
        +6
        да какая это свобода слова.... Такера Карлсона вон выкинули и запрещают делать обзоры. а Вы говорите свобода слова.....
        1. solar
          solar Сегодня, 10:13
          0
          Такера Карлсона вон выкинули...

          ... потому что он телеканал (поддерживающий Трампа, кстати) подвел под судебный иск на 800 млн. Любого бы выкинули. А обзоры он как делал, так и делает.
    2. qqqq
      qqqq Сегодня, 09:12
      +2
      Цитата: Nexcom
      Они бы хоть договорились что ли друг с другом...

      Зачем? У каждой газеты своя аудитория, которую они окучивают. Всё по договорённости, никто не заходит на поляну другого.
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: Nexcom
      а эта газета - наоборот, все хорошо, есть успех да причем каждый день.

      Не ну. продвигаются же ежедневно, унося убитых и раненых
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:08
    +4
    А.Дубовый: «украинское контрнаступление практически каждый день достигает успеха»
    Очередной власовец, как и положено в немецкой газете воспевает украинские успехи. Показательно.
  3. Комментарий был удален.
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:09
    +1
    А.Дубовый в первых же строчках своего материала пишет о том, что «украинское контрнаступление практически каждый день достигает успеха».

    Фамилия говорит сама за себя
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:18
    +2
    Немецкая газета: украинское контрнаступление практически каждый день достигает успеха
    . Пишут, что хотят, а не то, что есть на самом деле...
    Ничего нового, ничего неожиданного, потом, по итогам, просто пожмут плечами и все. Никто с них не спросит за враньё.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:30
    +2
    Зеленский. По его словам, контрнаступление идёт медленнее, чем хотелось бы. Он рассказывает об огромных заминированных российскими войсками территориях – не менее 200 тысяч квадратных километров.

    Таким подсчётам удивляются даже сами окраинцы. В самом деле, площадь б/украины 603 тыс. кв. км, под контролем России около 20%, т.е. грубо 120 тыс. На окраинских форумах звучит вопрос - кто же заминировал ещё 80 тыс. кв. км? Инопланетяне? Байден? Или сам Зеленский? Как смогли русские минировать территории, подконтрольные украинцам? wassat
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:31
    +2
    У них всегда в чулане имеется писака из любой страны мира, и что удивительно-все как один, выдающиеся эксперты по своим странам и регионам. Правда там с роджения небыли никогда, ну кого это волнует, главное ведь имя подходящее подобрать под статью, про россию будет русский, про атр индонезиец, про китай гонконгец, про индию из бангладеш найдется, удобненько дурить головы хомячкам-в их же представлении если об россии пишет русский то он точно уж знает что пишет, а значит можно верить.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:35
    -2
    Как раз украинское наступление вполне достигает целей, возложенных на него - нанесение нам ущерба (а он есть, от этого никуда не деться) и утилизация лишнего, не адекватного населения в интересах Польши.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:52
      0
      Граждане минусующие "ура-патриоты" считаете, что Украине ставилась задача - разбить ВС России и победить военным путем?
  9. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 09:43
    +1
    Ну что ж. Немецкие газеты обычно с утра до ночи пишут величайшую чепуху. Это совершенно нормально. На Западе в это верят 70 процентов, в бывшей ГДР, наоборот, 70 процентов не верят.