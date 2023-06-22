Немецкая газета: украинское контрнаступление практически каждый день достигает успеха

Об этом говорит и президент Зеленский. По его словам, контрнаступление идёт медленнее, чем хотелось бы. Он рассказывает об огромных заминированных российскими войсками территориях – не менее 200 тысяч квадратных километров. Это, по его словам, серьёзно затрудняет продвижение украинских войск.

Западные издания разделились на те, которые пишут, что украинское контрнаступление не достигает поставленных целей, и на те, которые пытаются найти повод, чтобы заявить об украинских «успехах». Ко вторым относится, например, издание «Берлинер Цайтунг», где вышла статья за авторством Александра Дубового, называющего себя доктором, внештатным сотрудником упомянутого издания и экспертом по Восточной Европе, России и странам СНГ.А.Дубовый в первых же строчках своего материала пишет о том, что «украинское контрнаступление практически каждый день достигает успеха». Видимо, основное внимание автор пытается привлечь к слову «успех», но не к слову «практически». А о том, что контрнаступление идёт уже как минимум 17 суток, в Berliner Zeitung предпочитают не писать.Автор в немецком издании пишет, что «несмотря на успехи, Киев предостерегает от чрезмерного позитива».Из статьи:Автор использует становящиеся уже традиционными для западных оценок фразы, в том числе фразу о том, что «российские войска создали несколько линий обороны, которые очень сложно преодолеть». С одной стороны, это попытка оправдать проблемы украинского контрнаступления, с другой же заявлениями о «практически ежедневных успехах» западная пресса пытается донести до своего читателя, что финансовая и военная поддержка Украины оказывалась и оказывается якобы не впустую.