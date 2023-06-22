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WSJ: Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления

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WSJ: Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления

После контрнаступления ВСУ, особенно если оно окажется неудачным, Запад начнет давить на Украину с целью подталкивания ее к переговорам. Об этом пишет в издании The Wall Street Journal старший научный сотрудник Института Брукингса Уильям Галстон.


По мнению эксперта, Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления. Но сейчас главная задача Запада – добиться того, чтобы Украина вернула под свой контроль как можно большее количество территорий, которые ранее были включены в состав Российской Федерации в результате референдумов.

Но, считает эксперт, не обязательно, что Запад будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не восстановится в границах 1991 года, так как это не представляется возможным. Очень многие западные эксперты также считают, что киевским властям не удастся вернуть контроль над всеми территориями, на которые они претендуют.

Галстон, в свою очередь, пишет, что к концу 2023 года на Западе значительно возрастет поддержка мирных переговоров. Даже если такие страны как Польша или государства Прибалтики будут против прекращения огня, основные члены НАТО будут подталкивать Украину к компромиссу с Российской Федерацией.

Но если переговоры начнутся и за Россией признают освобожденные территории, для сторонников президента Владимира Зеленского это станет «горькой пилюлей», поскольку их с начала конфликта убеждали в достижимости целей освобождения всех территорий. Кстати, рассуждения членов НАТО о «гарантиях безопасности» для Украины эксперт рассматривает как своеобразную подготовку к компромиссу с Россией.
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22 комментария
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  1. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 09:14
    +2
    Интересно, а Россия опять поверит?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:24
      +2
      Судя по сообщениям с верхов-стремятся к этому.Ну хотя бы на полтуловища,но вновь стать "своими"для Запада
      1. Злой 55
        Злой 55 Сегодня, 09:50
        0
        Поверят...И передислоцируются с Белгородской в Воронежскую область..
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: Ил-18
      Интересно, а Россия опять поверит?

      Вот не хотелось бы. Диктовать условия в любом случае должна Россия.
  2. Fluoride11
    Fluoride11 Сегодня, 09:16
    +8
    Компромиссом будет полная капитуляция, иначе все будет как с Минскими и Стамбульскими договоренностями. Подотрут и выбросят в мусорку. Через десять лет уже нашим детям придется с ними воевать, только вот у Украины будут и F-16 и подготовленные экипажи на абрамс и апачи, и много другого вооружения.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:16
    +3
    Кстати, рассуждения членов НАТО о «гарантиях безопасности» для Украины эксперт рассматривает как своеобразную подготовку к компромиссу с Россией

    с лета прошлого года псевдо-эксперты однодневки рассуждают на эту тему, успокаивают народ, придумывают новые лживые объяснения и прогнозы... а победить дьявола (отца лжи) ложью невозможно... начать надо с малого, прекратить враньё, или хотя бы просто промолчать!
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:19
    +3
    Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления

    Не получится...в Украину уже вложены и будут вкладываться десятки миллиардов долларов и евро...кто будет расплачиваться за них?
    Запад увяз в этом конфликте конкретно и ему надо отбить вложенные ресурсы.
    Так что все решается на поле боя... разгромим ВСУ... Победа будет за нами.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:00
      0
      Как раз очень даже может - "компромисс" будет временным, пока не подрастет новое поколение на Украине и не накачают новым вооружением.
  5. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:20
    +3
    Может конечно но не хочет и не станет не для того всё затевалось.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:20
    -1
    Писал не раз,что бы принять Украину в НАТО,Европе придется признать границы,существующие на дату принятия.Но тогда летят все соглашения.Болгария, в этом случае может попросить у Румынии Добруджу,а Венгрия у той же Румынии попросить Трансильванию и т.д.,но это предположительно...но всё может быть...Соглашения в Хельсинки,подтверждали существующие границы в Европе.А принимая Украину в НАТО,создаётся прецедент.
    1. stankow
      stankow Сегодня, 09:51
      0
      Да, всплеск реваншизма возможен. Только отмечу, что у Болгарии никогда никаких претензий к Сев.Добруджи не бьiло. А болгарская част вернули еще в 1940-м году.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:21
    +4
    Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления.
    Но, как можно понять в надежде на то, что Киев добьется успехов и сможет диктовать свои условия России. При полном провале "контрнаступления" Москве вообще нет смысла о чем-то разговаривать с Киевом, т.к. необходимо будет добивать его пока не очухался. Промедление или заморозка конфликта в результате переговоров обернется нам еще большей кровью в последующем.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:24
    +1
    Да пофиг чего там вещают и какие планы придумывают для своих свинок с трезубом кукловоды с запада. Нашим надо продолжать денацифицировать контрнаступ - бить гадину. В этот раз желательно бандеровцев не в лагеря а к бандере.
  9. Русь
    Русь Сегодня, 09:24
    +3
    Мочь, то он может... приказал и делов... факт в том, что не хочет и даже не рассматривает.... продлжают пичкать краину....
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:27
    0
    К какому компромиссу: а Россию спросили? Минимум, что нам надо сейчас, это граница по Дунаю в составе Украины можно оставить три усечённых области на западе и это после того, как Польша, Румыния и Венгрия возьмут свое. А в идеале никакой Украины: хватит!
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:29
    0
    Желаю и верю... на провокации не купимся! Только до победного!
  12. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:42
    +2
    Помнится после херсонский событий осенью тоже были подобные статьи и мнения, но как видим ничего не было.
  13. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:44
    0
    Это все пустышка и клоунада. Сначала надо раде принять закон об отмене указа перзидента о запрете переговоров с Путиным. Остальное это пустота.
  14. isv000
    isv000 Сегодня, 09:59
    0
    Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления

    В случае каких либо "компромиссов" вопросы возникнут уже к руководству России! Спросить, к тому времени, найдётся немало желающих, не одна сотня тысяч фронтовиков...
  15. termos
    termos Сегодня, 09:59
    0
    Блин, они так говорят, как будто контрнаступ уже произошел, и всё закончилось однозначной победой) Пропаганда - она такая пропаганда, вечно рисует однозначный сценарий будущего, а не рассматривает варианты, вероятности и т.п.)
  16. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:08
    0
    "L'occident" n'a pas à "forcer" Zelinsky a accepter un compromis puisque que c'est "l'occident" ( enfin plus précisément les USA) qui décident.
    Ils ont juste à faire bouger la marionnette comme bon leur semble ...

    «Западу» не надо «заставлять» Зелинского идти на компромисс, так как решает именно «Запад» (ну, точнее США). Им просто нужно двигать марионетку так, как они считают нужным...
  17. solar
    solar Сегодня, 10:17
    0
    По мнению эксперта, Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления.

    ох уж это лукавое слово "может"! Может принудить, а может и не принудить, получается. Хотите верьте, хотите нет.