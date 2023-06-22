WSJ: Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления

После контрнаступления ВСУ, особенно если оно окажется неудачным, Запад начнет давить на Украину с целью подталкивания ее к переговорам. Об этом пишет в издании The Wall Street Journal старший научный сотрудник Института Брукингса Уильям Галстон.По мнению эксперта, Запад может принудить Украину к компромиссу с Россией после контрнаступления. Но сейчас главная задача Запада – добиться того, чтобы Украина вернула под свой контроль как можно большее количество территорий, которые ранее были включены в состав Российской Федерации в результате референдумов.Но, считает эксперт, не обязательно, что Запад будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не восстановится в границах 1991 года, так как это не представляется возможным. Очень многие западные эксперты также считают, что киевским властям не удастся вернуть контроль над всеми территориями, на которые они претендуют.Галстон, в свою очередь, пишет, что к концу 2023 года на Западе значительно возрастет поддержка мирных переговоров. Даже если такие страны как Польша или государства Прибалтики будут против прекращения огня, основные члены НАТО будут подталкивать Украину к компромиссу с Российской Федерацией.Но если переговоры начнутся и за Россией признают освобожденные территории, для сторонников президента Владимира Зеленского это станет «горькой пилюлей», поскольку их с начала конфликта убеждали в достижимости целей освобождения всех территорий. Кстати, рассуждения членов НАТО о «гарантиях безопасности» для Украины эксперт рассматривает как своеобразную подготовку к компромиссу с Россией.