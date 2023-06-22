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Глава МИД Украины утверждает, что «внешние» партнёры намерены уже в скором времени отправить Киеву истребители F-16

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Глава МИД Украины утверждает, что «внешние» партнёры намерены уже в скором времени отправить Киеву истребители F-16

Союзники Украины якобы заявили о своей готовности поставить Киеву в скором времени истребители F-16. С таким утверждением выступил накануне глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью британским журналистам.


Я уверен в том, что наша страна вскоре получит самолёты. Знаю не только те страны, которые готовы обучать наших пилотов, но и страны, которые готовятся к передаче этой боевой техники

– отметил Кулеба, не став, однако, раскрывать информацию о том, про какие страны он имел в виду.

Примечательно, что в тот же день глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью BBC назвал примерные сроки получения его страной первой партии таких истребителей. По словам украинского лидера, это может произойти уже в ближайшие 6-7 месяцев. Однако по заявлению, сделанному ранее министром обороны Украины Алексеем Резниковым, истребители для нужд ВСУ прибудут в страну не ранее следующего года.

Напомним, что, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G7, прошедшего в Хиросиме, президент США Джо Байден объявил о планах западных стран по обучению украинских лётчиков управлению истребителями 4-го поколения F-16. При этом, как заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон в ближайшие месяцы проведёт переговоры со своими партнёрами, чтобы определиться с тем какие государства намерены поставить киевскому режиму эти военно-воздушные суда.

Кстати говоря, в этом контексте заслуживает внимания и комментарий главы российского государства Владимира Путина, который на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заверил в том, что в случае появления таких самолётов у украинской армии, их постигнет та же участь, что и танки Leopard немецкого производства. В то же время, подчеркнул президент, в случае развёртывания этих истребителей на авиабазах, находящихся за пределами Украины и их задействования в боевых действиях, Россия будет прорабатывать различные способы поражения этих средств.

Как отмечало в тот же день агентство Bloomberg, страны НАТО прорабатывают вопрос о поставках на Украину б/у F-16. Вместе с тем руководство альянса уже предупредило о том, что на их содержание будут уходить не менее «сотни миллионов долларов ежегодно».
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5 комментариев
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  1. Бомба
    Бомба Сегодня, 09:38
    0
    Осталось авианосец передать, который тоже будет законной целью.....испанский стыд
  2. km-21
    km-21 Сегодня, 09:44
    0
    России следует поторопиться с Сарматами и Посейдонами.
    По-другому американцев не остановить.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:47
    +1
    Можно подумать кто- то сомневался... это так, ради приличия булки мяли.... всё уже предрешено на самом деле....
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:49
    -2
    Похоже, если Россия не придумает ответ, аналогичный ответу в Карибском кризисе, поставки будут идти по нарастающей
  5. Prapor
    Prapor Сегодня, 09:58
    0
    А летчики все не кончаются?... Их откуда наберут ? или летуны из компьютерных симуляторов будут за штурвалами.... Самолеты это одно, а вот уметь высокопрофессилнально на нем что-то изображать в воздухе совсем другое, тем более эффективно воевать, а не просто пулять ракетами куда ни попадя...
    Или я хотел сказать : взлететь - не значит вернуться...