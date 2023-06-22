Танк ВСУ после атаки БПЛА «Ланцет» буквально «запрыгнул» на бронеавтомобиль американского производства

Эффективность российских дронов-камикадзе «Ланцет», которые с ювелирной точностью уничтожают живую силу и технику противника, уже не единожды была доказана в ходе СВО.
Между тем недавно была открыта еще одна особенность беспилотника от концерна «Калашников». «Ланцет» способен вызывать панику у солдат ВСУ, в результате которой они сами начинают уничтожать свою же бронетехнику.
Так, в сети появились кадры, на которых запечатлено попадание российского «Ланцета» в танк Т-72БЗ (российский основной боевой танк), который ранее, вероятно, был затрофеен ВСУ.
После этого, видимо, пытаясь экстренно покинуть зону обстрела, экипаж боевой машины принял решение сдавать назад, но уперся в идущий следом MRAP MaxxPro. Какое-то время танк толкал броневик, а затем и вовсе буквально «запрыгнул» на него.
Сообщается, что бронекурьёз произошел во время боев на Времевском выступе.
Судя по опубликованным кадрам, американской бронемашине уже не помочь.
Стоит отметить, что потери ВСУ в ходе так называемого широкомасштабного контрнаступления уже серьезно настораживают даже США и их союзников. Ведь на полях сражения всё чаще горит западная техника, что, мягко говоря, не лучшим образом отразится на ее будущих продажах.