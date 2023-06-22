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Танк ВСУ после атаки БПЛА «Ланцет» буквально «запрыгнул» на бронеавтомобиль американского производства

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Танк ВСУ после атаки БПЛА «Ланцет» буквально «запрыгнул» на бронеавтомобиль американского производства

Эффективность российских дронов-камикадзе «Ланцет», которые с ювелирной точностью уничтожают живую силу и технику противника, уже не единожды была доказана в ходе СВО.


Между тем недавно была открыта еще одна особенность беспилотника от концерна «Калашников». «Ланцет» способен вызывать панику у солдат ВСУ, в результате которой они сами начинают уничтожать свою же бронетехнику.

Так, в сети появились кадры, на которых запечатлено попадание российского «Ланцета» в танк Т-72БЗ (российский основной боевой танк), который ранее, вероятно, был затрофеен ВСУ.

После этого, видимо, пытаясь экстренно покинуть зону обстрела, экипаж боевой машины принял решение сдавать назад, но уперся в идущий следом MRAP MaxxPro. Какое-то время танк толкал броневик, а затем и вовсе буквально «запрыгнул» на него.





Сообщается, что бронекурьёз произошел во время боев на Времевском выступе.

Судя по опубликованным кадрам, американской бронемашине уже не помочь.




Стоит отметить, что потери ВСУ в ходе так называемого широкомасштабного контрнаступления уже серьезно настораживают даже США и их союзников. Ведь на полях сражения всё чаще горит западная техника, что, мягко говоря, не лучшим образом отразится на ее будущих продажах.

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23 комментария
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:40
    +5
    Наша техника даже в руках врага продолжает его уничтожать :)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:42
      +10
      Было бы лучше,если эта техника оставалась в наших руках yes
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 09:54
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Было бы лучше,если эта техника оставалась в наших руках

        Было бы... но история конфликтов показывает, что конфликтующие стороны активно применяют трофеи в ходе конфликта. Как немцы воевали на "тридцатьчетверках", так и наши воевали на "пантерах".
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:45
      +1
      Цитата: parabyd
      Наша техника даже в руках врага продолжает его уничтожать :)


      А точно наша,может поляки подкинули им Т-72?
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:58
        +1
        Написано же, что там российский Т-72Б3. А даже если и поляки подкинули бы Т-72 - так всё равно ж наш, только немного подревнее.
  2. Комментарий был удален.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:41
    +5
    Это просто сексуальная драма,какая то fellow
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 09:49
      +5
      Это просто сексуальная драма,какая то fellow


      Жёсткая порнография.
    2. Отшельница
      Отшельница Сегодня, 10:11
      +1
      Самоходка танк любила
      На свиданку в лес водила
      От такого рОмана
      Вся роща переломана
      1. Комментарий был удален.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:41
    -1
    Надо было добить контрольными выстрелами обе колесницы.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:41
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    бронекурьёз произошел во время боев на Времевском выступе.

    я бы сказал :"бронесекс" laughing
  6. monetam
    monetam Сегодня, 09:42
    +1
    ну вот отличная же мишень, что для наших вертолетов, что для артиллерии ! ну блин почему бы в хлам не размести эту гору железа ?
    Танк - так совсем не поврежден, броневик - так тоже повреждения не ахти какие, ремонтники шустро подлатают, и - снова в бой... Можно же сделать их этого сего одну большую воронку, что бы не разобрать была, к какой машине какая железка относится !
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:42
    +5
    Так вот как выглядит то, что пели в песне: "самоходку танк любил".
  8. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 09:44
    -1
    Это не курьёз, а позор..."Затрофееная" техника в рядах ВСУ. Сколько ещё такой, брошенной в лесах при " передислокациях" и успешно поставленной на службу Укровермахту..
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 09:53
      +3
      Это не курьёз, а позор..."Затрофееная" техника в рядах ВСУ. Сколько ещё такой, брошенной в лесах при " передислокациях"


      Так ведь СВО это не в шашки играть.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:03
      +1
      Ну уж не позор прям. Дураков-то в танкистах нет. Сломалась железяка, заглохла ли в бою. Нафиг её. Нет возможности подорвать, значит надо делать ноги
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:46
    0
    Жить захочешь, еще не так раскорячишься.
  10. мазута
    мазута Сегодня, 09:50
    +2
    В принципе ситуация штатная.Паника,прилёт,обзорность нулевая,связь так себе...Вот и надавил мех.-вод.на педальку.Но то что "амера"раздавил замечательно.
  11. _просто
    _просто Сегодня, 09:54
    0
    Экий танк шалун... Решил гибрида заделать.
  12. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:55
    +1
    Вот видео с ютуба попадания Ланцета и наезда танка...


    видео не грузится на сайт
    ..вот название ролика
    Удар дрона Ланцет в танк Т-72 толкающий бронемашину МаххPro Украины
    ( https://www.youtube.com/watch?v=y-_dfLowRE8&t=1s )
  13. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 10:06
    -1
    Получается, после удара "Ланцета" танк подвижность не потерял?
    А броневичок-то крепкий, даже не сильно расплющился.
  14. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 10:07
    -1
    "Ведь на полях сражения всё чаще горит западная техника, что, мягко говоря, не лучшим образом отразится на ее будущих продажах."
    вот вообще пофиг на их продажи, главное что горит.. да и не уменьшатся они, если будет все как есть сегодня-просто не дадут покупать нашу технику - никому и останется выбор "западная техника или китайская техника", от чего нам никак не лучше.. а вот если опять конкурентный рынок, это состояние "до СВО"-а будет ли оно? поэтому их продажи оценивать будущие-не получится..
  15. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 10:14
    0
    Вот до чего американцев довело их "гендерное" разнообразие. Даже ихние MRAPы готовы "подставляться". Эх. Нет предела российской агрессии)))
  16. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:18
    0
    Какое-то противоречивое соседство материалов на страницах ВО.
    Две цитаты, за сегодняшний день:
    потери ВСУ в ходе так называемого широкомасштабного контрнаступления уже серьезно настораживают даже США и их союзников

    и (выдержка из немецких СМИ):
    украинское контрнаступление практически каждый день достигает успеха


    Уважаемые составители новостного отдела, контролируйте подачу материала, что ли...