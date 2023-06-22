Ещё несколько добровольческих формирований подписали контракт с Минобороны России

И Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины

Как сообщает Минобороны России, еще четырьмя добровольческими формированиями были подписаны контракты с представителем российского оборонного ведомства. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минобороны в соцсети «ВКонтакте».В сообщении ведомства отмечается, что уже более двадцати добровольческих подразделений заключили контракты с Минобороны РФ. Эта работа ведётся в рамках приказа Минобороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций.В контрактах оговаривается правовое регулирование этих формирований и их деятельность в зоне проведения СВО.Благодаря подписанию контрактов, представители добровольческих корпусов, а также члены их семей смогут рассчитывать на установленные государством меры социальной защиты и поддержки для участников СВО.Высоко оценил подписание контрактов с Минобороны РФ командир одной из добровольческих бригад с позывным «Патриот».– сказал «Патриот».Как отметил другой командир добровольцев с позывным «Турок», так как они добровольцы государство могло им и не помогать льготами и финансовой помощью, но оно всё же решило приравнять их к другим участникам СВО.