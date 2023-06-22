Военное обозрение
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Ещё несколько добровольческих формирований подписали контракт с Минобороны России

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Ещё несколько добровольческих формирований подписали контракт с Минобороны России

Как сообщает Минобороны России, еще четырьмя добровольческими формированиями были подписаны контракты с представителем российского оборонного ведомства. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минобороны в соцсети «ВКонтакте».


В сообщении ведомства отмечается, что уже более двадцати добровольческих подразделений заключили контракты с Минобороны РФ. Эта работа ведётся в рамках приказа Минобороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций.

В контрактах оговаривается правовое регулирование этих формирований и их деятельность в зоне проведения СВО.

Благодаря подписанию контрактов, представители добровольческих корпусов, а также члены их семей смогут рассчитывать на установленные государством меры социальной защиты и поддержки для участников СВО.

Высоко оценил подписание контрактов с Минобороны РФ командир одной из добровольческих бригад с позывным «Патриот».

И Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины

– сказал «Патриот».

Как отметил другой командир добровольцев с позывным «Турок», так как они добровольцы государство могло им и не помогать льготами и финансовой помощью, но оно всё же решило приравнять их к другим участникам СВО.

Использованы фотографии:
Официальная страница Минобороны РФ «ВКонтакте»/скриншот видео
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6 комментариев
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  1. Elektric
    Elektric Сегодня, 10:58
    0
    Вполне возможно, в этом ничего плохого нет. Но, цеплят по осени считают
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:49
      -1
      От Лобаева Нам пишут:

      "В одной из волонтерских групп осветили ситуацию
      , командир полка приехал и расстрелял технику ребят, часть волонтерская, часть на свои кровные куплена на полученные деньги за ранение. И все произошло из-за гуманитарки которую доставляют ребята. Взяли под крыло пацанов, это все те кто на передке работает. Можете ли помочь в освещении ситуации. Он должен быть наказан, за такое."

      Мы бы не стали это публиковать, но реакция командиров ряда частей на гуманитарную помощь вызывает оторопь. Например, отказываются подписывать запросы на коптеры по инструкции Романова

      Отказываются подписывать запросы в Народный фронт (он пока без них не дает подразделениям помощи - нужно обязательно от командира части. Пока что).

      Вызывают на ковер тех, кто посмел записать видео с подтверждение сборов. Стращают чем угодно вплоть до переводов в штурма.

      Парадокс в том, что мы стараемся организовывать сборы только тем, кому это действительно нужно. Тем, кто в самом пекле.

      А сидящие в тылу командиры полков, чей личный состав прямо сейчас бьется с нацистами, больше боится выговора от начальства, чем того, что их личный состав угробят без нормального снабжения.
      https://t.me/lobaev_vlad/5979
      Нам сообщают, что на видео - 103 мотострелковый полк 150 дивизии. Может, хотя бы военной прокуратуре проверить, зачем "неустановленное лицо с использованием неизвестного огнестрельного оружия произвело выстрелы в технику военнослужащих ВС России в пункте временной дислокации"?

      Или богомерзких блогеров будем искать? Явно же из-за них война полтора года идет.

      Два майора
      1. Ярик
        Ярик Сегодня, 12:32
        -1
        Подонков везде хватает. Послушав последние интервью Пригожина о ситуации(бардаке) в некоторых частях, я понял, что после моей службы, когда министром был Паша Мерседес, в армии мало что поменялось.
  2. Саня терский
    Саня терский Сегодня, 12:01
    -1
    СВО длится почти полтора года, а рядом с регулярной армией, воюют десятки полупартизанских отрядов. Не понимаю.
    1. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 12:38
      0
      Это так африканский опыт перенимается. Или наш собственный, времён ополчений Смутного времени.
  3. Ярик
    Ярик Сегодня, 12:33
    0
    Интересны было бы почитать этот документ от МО