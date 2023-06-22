Военное обозрение
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ВС РФ наиболее активно атакуют позиции украинских формирований в районе Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении

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ВС РФ наиболее активно атакуют позиции украинских формирований в районе Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении

По состоянию на утро 22 июня украинские формирования пытались продолжать контрнаступление в районе Работина, Вербового и Жеребянок, но особого успеха не имели. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.


В ответ российские войска продолжают обстрелы из артиллерии позиций ВСУ в Лобковом, Каменском, Пятихатках, Степном, а также в Гуляйполе, Новоандреевке и ряде других населенных пунктов.

Не было особых успехов у ВСУ и на Угледарском направлении. Здесь они пытались атаковать российские позиции в районе Ровнополя, Старомайорского и Урожайного, но продвижение тоже не наблюдается.

Российские войска тем временем продолжают попытки продвижения к Авдеевке, Новомихайловке, обстреливают украинские позиции в Марьинке, Победе, Георгиевке, Красногоровке, Невельском и других населенных пунктах. Были предприняты контратаки в районе Орехово-Василевки. Но особого продвижения не было и здесь. Наконец, ВС РФ нанесли ряд ударов по украинским военным объектам в Белой Горе, Константиновке, Ивановском (Красном), Часовом Яре, Богдановке, Раздоловке и ряде других населенных пунктов.


На Красно-Лиманском направлении позиции ВСУ под обстрелом российской артиллерии. Нашим военным удалось продвинуться в Серебрянском лесном массиве. Бои продолжаются в районе Ямполевки.

Представитель генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщает, что в районах северо-западнее Дибровы, у Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки продолжаются очень серьезные бои, российские войска предпринимают здесь масштабное наступление. Командование ВСУ признает и активизацию ВС РФ в Марьинке и под Авдеевкой.
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5 комментариев
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  1. DenD
    DenD Сегодня, 10:01
    +1
    Марьинка, Авдеевка наверное самые проблемные места для ВС РФ, укрепы похлеще Бахмута. Да и основные прилёты по Донецку оттуда.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:08
      0
      Трудно нашим сейчас ,но держаться ..Укросаксы сегодня в день памяти и скорби 22 июня пошли особенного оголтело ,потомки полицаев. и власовцев .
      Храни бог Русские дружины ,с нами Бог и правда !
      Наше преимущество в авиации и арте ..Использовать по максимуму !!!!
      Снарядов и авиабомб достаточно ..Перемалывать живую силу и бронетехнику ,вот главная цель наша . soldier
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 10:14
      0
      Для ВС РФ? Я не хочу сказать, что вы против, бывает что такие наоборот за. Но, вы вообще откуда? Вы извините, но у нас тут наши и не наши - всё как отечественной.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:02
    +3
    Что значит -не достигли особого успеха?А неособый значит достигли?.По направлению на Диброва.Это радует,что движение идет в сторону Славянска
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:17
    0
    Что-то про Угледар и Северск совсем все позабыли и стороной обходят recourse