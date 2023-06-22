ВС РФ наиболее активно атакуют позиции украинских формирований в районе Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении

По состоянию на утро 22 июня украинские формирования пытались продолжать контрнаступление в районе Работина, Вербового и Жеребянок, но особого успеха не имели. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.В ответ российские войска продолжают обстрелы из артиллерии позиций ВСУ в Лобковом, Каменском, Пятихатках, Степном, а также в Гуляйполе, Новоандреевке и ряде других населенных пунктов.Не было особых успехов у ВСУ и на Угледарском направлении. Здесь они пытались атаковать российские позиции в районе Ровнополя, Старомайорского и Урожайного, но продвижение тоже не наблюдается.Российские войска тем временем продолжают попытки продвижения к Авдеевке, Новомихайловке, обстреливают украинские позиции в Марьинке, Победе, Георгиевке, Красногоровке, Невельском и других населенных пунктах. Были предприняты контратаки в районе Орехово-Василевки. Но особого продвижения не было и здесь. Наконец, ВС РФ нанесли ряд ударов по украинским военным объектам в Белой Горе, Константиновке, Ивановском (Красном), Часовом Яре, Богдановке, Раздоловке и ряде других населенных пунктов.На Красно-Лиманском направлении позиции ВСУ под обстрелом российской артиллерии. Нашим военным удалось продвинуться в Серебрянском лесном массиве. Бои продолжаются в районе Ямполевки.Представитель генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщает, что в районах северо-западнее Дибровы, у Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки продолжаются очень серьезные бои, российские войска предпринимают здесь масштабное наступление. Командование ВСУ признает и активизацию ВС РФ в Марьинке и под Авдеевкой.