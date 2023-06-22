В конгрессе США одобрили резолюцию о передаче украинской армии ракетных комплексов ATACMS

Один из профильных комитетов Палаты представителей конгресса США поддержал вынесенную ранее обеими партиями резолюцию с призывом к администрации президента Байдена о немедленном предоставлении украинской армии ракет ATACMS.Председатель комитета, республиканец Майкл Маккол, заявил, что предоставление ВСУ ракет ATAСMS является критически важным шагом, направленным на достижение успеха в наступлении украинской армии.После двухпартийного утверждения в комитете резолюция может быть вынесена на голосование в нижней палате американского конгресса. Кроме того, резолюцию необходимо согласовать в Сенате.Авторами инициативы является группа американских конгрессменов от обеих партий. В резолюции содержатся призывы к главе государства Джо Байдену о немедленном предоставлении Киеву ракетных систем ATACMS в "достаточном для победы Украины количестве". Кроме того, конгрессмены призвали союзников США по НАТО также передать украинской армии имеющиеся у них аналогичные системы.По мнению американских законодателей, задержка в предоставлении украинской армии критически важными системами вооружений "может привести к затягиванию войны".Теперь резолюция должна быть вынесена на голосование в Палате представителей американского конгресса. Согласно американскому законодательству, резолюции, принимаемые отдельно в каждой палате конгресса, не имеют юридической силы и носят исключительно рекомендательный характер.