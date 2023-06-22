Врио главы Херсонской области: Ответ за обстрел ВСУ Чонгарского моста будет скорый и очень серьёзный

Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый

Как сообщили главы двух российских регионов, сегодня ночью украинские неонацисты совершили очередной террористический акт, нанеся удары по Чонграскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область. Предположительно, атака по гражданскому объекту была осуществлена с применением британских дальнобойных ракет воздушного базирования Storm Shadow.В настоящее время специалисты обследуют повреждения и изучают осколки боеприпасов на предмет точной идентификации. В результате атаки ВСУ пострадавших нет, движение транспорта организовано по другим переправам. На место уже прибыл врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, о чем он написал в своем телеграм-канале. Ранее, комментируя варварскую акцию киевского режима, врио губернатора Херсонщины пообещал, что со стороны ВС РФ ответ будет скорый и очень серьезный.Сальдо отметил, что режим Зеленского неслучайно выбрал дату и даже время обстрела гражданского объекта на территории России. Точно также ранним утром 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска начали бомбить, обстреливать из артиллерии, а затем и вторглись без объявления войны в Советский Союз. В ознаменование этого трагичного события сегодня в День памяти и скорби в России проводятся траурные мероприятия.— пообещал врио главы Херсонской области.Он подчеркнул, что очередное, бессмысленное с военной точки зрения действие киевского режима, совершено по указке из Лондона. На ход и результаты специальной военной операции данный теракт не окажет никакого влияния. Сальдо напомнил, что российским военным известны все координаты мостов в подконтрольных Киеву регионах Украины, еще раз подчеркнув, что возмездие последует обязательно.Вопрос по восстановлению движения по поврежденному мосту находится на контроле руководства РФ, отметил врио главы региона. Никаких перебоев со снабжением Херсонской области не будет, власти не допустят роста цен на продукты питания и другие товары первой необходимости, пообещал Сальдо.