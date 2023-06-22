Украинские власти высказались о дальнейшей судьбе транзита газа из России

Украинские власти назвали вероятный срок прекращения транзита газа из России через территорию их страны. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, поставки российского «голубого топлива» могут остановиться уже к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта НАК «Нафтогаз» с ПАО «Газпром». Слова чиновника приводит британская газета Financial Times (FT).Как отметил украинский чиновник, на одну из последних веток, по которой энергоносители из РФ поступают в Европу, приходится около 5% импорта этого вида топлива в регион (реверс того же российского газа украинский чиновник, конечно же, не учитывает). Более того, считает глава украинского энергетического ведомства, шансы обеих сторон на продление 5-летнего транзитного контракта довольно малы, даже если политики из ЕС и выступят на этих переговорах в качестве посредников.В то же время, стоит отметить, что транзит российского газа через территорию Украины обеспечивает около половины потребности в этом виде топлива Австрии и до 95% Словакии. Такие выводы следуют из данных энергетической консалтинговой компании Independent Chemical & Energy Market Intelligence (ICIS).Кстати говоря, в этом случае имеется и некая «подушка безопасности» в виде альтернативного маршрута «Турецкий поток», по которому газ до сих пор получают страны Юго-Восточной Европы (порядка 5% импорта).По мнению Галущенко, европейские государства готовы к уменьшению поставок газа из России за счёт не только сокращения спроса на него, но и диверсификации импорта. В качестве примера он привёл сжиженный природный газ (СПГ). Однако слова украинского министра энергетики явно не соответствуют действительности, поскольку аналитики FT считают, что даже небольшая потеря поставок может спровоцировать дальнейший рост цен на «голубое топливо» на континенте. В этом контексте заслуживает внимания и заявление замминистра главы МИД РФ Михаила Галузина о том, что отказ от продления договора на транзит скажется самым негативным образом на экономике Евросоюза. Украина же, в свою очередь, также рубит себе сук, на котором сидит, ведь в этом случае она лишится доходов от прокачки газа.Напомним, что в рамках контрактных обязательств от 2019 года между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» последний согласился поставлять через газопровод не менее 40 млрд м3 в год. При этом в качестве оплаты за транзит Украина получала примерно 7 млрд долларов. Однако уже начиная с этого года объём поставок сократился почти в 3 раза, до 12 млрд кубометров.Самое интересное здесь то, что основной удар от этого придётся на Германию, в связи с чем Берлин будет вынужден снизить свои производственные мощности. Об этом уже предупреждал ещё министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Таким образом, подчеркнул глава немецкого экономического ведомства, стране придётся делиться газом со странами Восточной Европы.Также нужно не забывать и о том, что строящиеся там терминалы по приёму СПГ явно не будут обладать той пропускной способностью с целью обеспечения потребностей потребителей из вышеуказанного региона в полном объёме.