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Украинские власти высказались о дальнейшей судьбе транзита газа из России

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Украинские власти высказались о дальнейшей судьбе транзита газа из России

Украинские власти назвали вероятный срок прекращения транзита газа из России через территорию их страны. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, поставки российского «голубого топлива» могут остановиться уже к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта НАК «Нафтогаз» с ПАО «Газпром». Слова чиновника приводит британская газета Financial Times (FT).


Как отметил украинский чиновник, на одну из последних веток, по которой энергоносители из РФ поступают в Европу, приходится около 5% импорта этого вида топлива в регион (реверс того же российского газа украинский чиновник, конечно же, не учитывает). Более того, считает глава украинского энергетического ведомства, шансы обеих сторон на продление 5-летнего транзитного контракта довольно малы, даже если политики из ЕС и выступят на этих переговорах в качестве посредников.

В то же время, стоит отметить, что транзит российского газа через территорию Украины обеспечивает около половины потребности в этом виде топлива Австрии и до 95% Словакии. Такие выводы следуют из данных энергетической консалтинговой компании Independent Chemical & Energy Market Intelligence (ICIS).

Кстати говоря, в этом случае имеется и некая «подушка безопасности» в виде альтернативного маршрута «Турецкий поток», по которому газ до сих пор получают страны Юго-Восточной Европы (порядка 5% импорта).

По мнению Галущенко, европейские государства готовы к уменьшению поставок газа из России за счёт не только сокращения спроса на него, но и диверсификации импорта. В качестве примера он привёл сжиженный природный газ (СПГ). Однако слова украинского министра энергетики явно не соответствуют действительности, поскольку аналитики FT считают, что даже небольшая потеря поставок может спровоцировать дальнейший рост цен на «голубое топливо» на континенте. В этом контексте заслуживает внимания и заявление замминистра главы МИД РФ Михаила Галузина о том, что отказ от продления договора на транзит скажется самым негативным образом на экономике Евросоюза. Украина же, в свою очередь, также рубит себе сук, на котором сидит, ведь в этом случае она лишится доходов от прокачки газа.

Напомним, что в рамках контрактных обязательств от 2019 года между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» последний согласился поставлять через газопровод не менее 40 млрд м3 в год. При этом в качестве оплаты за транзит Украина получала примерно 7 млрд долларов. Однако уже начиная с этого года объём поставок сократился почти в 3 раза, до 12 млрд кубометров.

Самое интересное здесь то, что основной удар от этого придётся на Германию, в связи с чем Берлин будет вынужден снизить свои производственные мощности. Об этом уже предупреждал ещё министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Таким образом, подчеркнул глава немецкого экономического ведомства, стране придётся делиться газом со странами Восточной Европы.

Также нужно не забывать и о том, что строящиеся там терминалы по приёму СПГ явно не будут обладать той пропускной способностью с целью обеспечения потребностей потребителей из вышеуказанного региона в полном объёме.
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23 комментария
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  1. Elektric
    Elektric Сегодня, 11:00
    +3
    Поставлять что либо "другу моего врага" это как то нелогично, как минимум.
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 11:09
      -2
      Без этого Газпрому нечего делать будет. А он крупнейший плательщик налоговых поступлений в бюджет.
      1. ettore
        ettore Сегодня, 11:21
        +6
        Цитата: Жнец
        Без этого Газпрому нечего делать будет. А он крупнейший плательщик налоговых поступлений в бюджет.

        Может, всё-таки, пора начать включать мозги и начать заниматься переработкой того, что добывают, и перестать жить по гайдаровско-ельцинским принципам.
        1. Фанат Стопореза
          Фанат Стопореза Сегодня, 12:33
          0
          А куда вы будете продавать, то что переработаете? Да и занимаемся мы переработкой, строятся заводы, почитайте.
          1. ettore
            ettore Сегодня, 12:56
            +1
            Цитата: Фанат Стопореза
            А куда вы будете продавать, то что переработаете? Да и занимаемся мы переработкой, строятся заводы, почитайте.

            Перестанем тратить деньги на закупку того, что они делают из нашего газа и делать это у себя. Появятся рабочие места, представляете себе такое, технологии сами начнём разрабатывать а не выпрашивать жалобно и ждать когда дадут, если дадут. Продавать всегда есть куда, на ЕС свет клином не сошёлся, главное не щёлкать передней частью лица.
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 11:22
        +3
        Без этого Газпрому нечего делать будет. А он крупнейший плательщик налоговых поступлений в бюджет.


        Как же вам мозги промыли...
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:09
      +7
      Цитата: Elektric
      Поставлять что либо "другу моего врага" это как то нелогично, как минимум.

      Вся нацистская Украина живет на нашем газе. В случае остановки прокачки газа через Украину целые области останутся без газа. Виртуальным реверсом еду на плите не приготовишь.
      Сколько ещё времени мы будем снабжать топливом наших врагов?
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:05
    +5
    Словаков не жалко - поставляют оружие. Немцев тем более. Вопрос с Австрией и Венгрией.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 11:18
      -3
      Цитата: Pavel57
      Словаков не жалко - поставляют оружие. Немцев тем более. Вопрос с Австрией и Венгрией.

      Ну уж, Австровенгрию вообще не жалко. Они то бандеровщину и взрастили заботливо.
      1. Ryaruav
        Ryaruav Сегодня, 11:29
        +5
        Вспомните ещё кто последнего мамонта убил и не пора ли в поход на монголию
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:13
      0
      Пусть к туркам подключаются за свой счет, там недалече и время покуда есть..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    +9
    отказ от продления договора на транзит скажется самым негативным образом на экономике Евросоюза.
    Мы до сих пор беспокоимся об экономике тех кто всеми силами пытается нас "победить на поле боя"? Действительно какой-то сюр.
    1. Фанат Стопореза
      Фанат Стопореза Сегодня, 12:37
      -1
      Это смотря с какой стороны посмотреть, по мне так мы беспокоимся о своей экономике.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:09
    0
    ух бизнес такой вот европа технику гонит на укрр а укры войну ведут с РФ а верней европа руками укроввв а РФ за транзит платит примерно 7 млрд долларов украм и газ в европу поставляет )
  5. Алексей Зезин
    Алексей Зезин Сегодня, 11:15
    +3
    Может всё же самим прекратить поставку газа в Европу уже сегодня. Как то не вяжутся действия России с действиями Европы.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 11:19
      +4
      Не, мы дождёмся, пока клоун на Украине не скажет - хватит, а мы просто утремся, ему то пофиг, бюджет Украины сверстают ЕС и НАТО, они так хотели сесть кому-нибудь на шею и блин, это им удалось! Вот жешь хитрожопые!.
      Получается шмакодявка вытрет ноги о нас.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:18
    +4
    Ой, да ладно!.
    Пока прибыль будет идти в карман, газ будут качать.
  7. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 11:21
    +1
    Комрады , от остановки транспорта газа в европу солярка у ВСУ не прекратит быть...а местные рагули посидят без газа и того гляди в армию пойдут, там еда и горячий душ.России нужны деньги, остыньте вы с " питанием газом наших врагов" . От того что мы перестанем качать газ , газ в европе не исчезнет, будут больше и да, дороже закупать на стороне но не исчезнет. На поставку патронов и танков для ВСУ у них найдутся средства.А вот для диверсификации поставок газа на восток и запад , очень нужный аспект при переговорах с тем же востоком в виде китайцев и индийцев
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 11:38
      -1
      это понятно что не чего не прекратится для РФ они и дальше будут посылать технику оружие и тп и тд ! че они зря мойдын делали 2014 году и 8 лет накачивали оружием !
      ну да газ дает дешевую промышленность и тп и тд а ише металлы РФ не гонит в европу ??????
  8. avia12005
    avia12005 Сегодня, 11:31
    +2
    Предлагаю всем день прекращения прокачки российского газа через территорию Украины отметить как государственный праздник тут на ВО. Хоть бы укры сами поскорее подорвали свои газопроводы.
  9. Седов
    Седов Сегодня, 11:42
    0
    Стоит отметить, что транзит российского газа через территорию Украины обеспечивает около половины потребности в этом виде топлива Австрии и до 95% Словакии
    А словаки в это время, подогреваемые нашим газом, ремонтируют технику ВСУ. Чудесааа.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:53
    0
    Вот ещё одна не хилая " подушка безопасности " в порт назначения движется. bully
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:26
    +1
    У них тиабла в том что такими темпами шумеров не останется и все разбегутся в разные стороны плюс вероятно что последняя станции к нам перейдет, а как тогда контролировать и за что брать транзит? А газпрём договорится напрямую и продолжит отапливать уютный фашисткий евроколхоз в этом нет сомнений.