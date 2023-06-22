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На месте удара по Чонгарскому мосту в Херсонской области нашли осколки снарядов с французской маркировкой

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На месте удара по Чонгарскому мосту в Херсонской области нашли осколки снарядов с французской маркировкой

ВСУ был нанесен удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область с Крымом. На месте происшествия обнаружены осколки снарядов с французской маркировкой, сообщает ТАСС.


Удар по объекту транспортной инфраструктуры был нанесен в ночь на 22 июня 2023 года. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По словам руководителя региона, в результате удара никто не пострадал. Но движение по мосту в настоящее время приостановлено.

Как рассказал ТАСС представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил), на месте удара по мосту уже работают следователи и эксперты. На мосту были обнаружены осколки ракеты с французской маркировкой. По предварительным данным, ВСУ могли использовать для нанесения удара по мосту ракеты англо-французского производства Storm Shadow.

Таким образом, мы видим, что западные боеприпасы продолжают использоваться украинскими формированиями для разрушения гражданской инфраструктуры. Теперь украинские формирования уже наносят удары по тем объектам, которые играют стратегическую роль в обеспечении транспортного сообщения между новыми регионами России. Подобные ракетные удары не должны оставаться без ответа со стороны России.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что в случае нанесения ударов по Крыму будут наноситься удары по «центрам принятия решений» на территории Украины, вероятно, подразумевая органы власти и военного командования ВСУ. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил о рассмотрении возможности создания «санитарной зоны», которая бы позволила снизить риски обстрелов российской территории с украинской стороны.
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25 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:47
    +7
    Они не могли иначе.В 4 утра 22 июня украинские нацисты на немецких «Леопардах» пошли в наступление у Орехова на Запорожском фронте.
    Бои идут много часов.

    Около 4:00 при поддержке артиллерии, немецких танков Leopard и другой бронетехники НАТО враг снова пошёл в наступление.Наши ореховские спартанцы встретили их огнём, сразу уничтожив часть боевой техники, часть подорвалась на минах.Бои шли много часов, было отражено несколько волн атак. Бойцы 291-го и 70-го полков, спецназ, артиллеристы и мобилизованные парни из Москвы и Подмосковья снова удержали все рубежи.

    https://rusvesna.su/news/1687417660

    Сейчас бои стали менее интенсивными, работает артиллерия, озлобленный враг ведёт огонь по фронту и в глубину нашей обороны, российская артиллерия ведет контрбатарейную борьбу.ВСУ подтягивают подкрепления для введения в бой и усиления наступления.

    Пишет мне мой брат по духу — замкомандира десантной бригады: семнадцать дней подряд, как командир взвода, с солдатами то в наступлении, то отбивая атаки противника, — бои жесточайшие... Замкомбрига, в бригаде которого от первоначального состава осталось не слишком много, личным примером увлекал новое пополнение за собой. Он из штаба спустился в окопы, понимая, что только так он сможет укрепить не всегда мотивированных солдат — и они стоят и бьются.

    https://rusvesna.su/news/1687414820

    В целом за 17 суток ВСУ потеряли (убитыми и безвозвратными ранеными) до 20 батальонов, т. е. порядка 16 тыс. военнослужащих, что эквивалентно пяти бригадам. Фактически украинское командование уже потратило 50% всех подготовленных вместе с НАТО резервов, что становится серьезной проблемой для Киева и Запада.

    https://topcor.ru/36445-poteri-vsu-v-lichnom-sostave-i-tehnike-na-juzhnom-fronte-stanovjatsja-problemoj-dlja-kieva.html

    СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Российские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    https://crimea.ria.ru/20230621/putin-rossiyskie-voyska-nakolotili-245-tankov-i-678-bronemashin-vsu-1129536354.html
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:50
      -1
      В 4 утра 22 июня украинские нацисты на немецких «Леопардах» пошли в наступление у Орехова на Запорожском фронте.

      Символично! Но и в наше время закончится так же, как и много лет назад, только значительно быстрее!
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:53
        +2
        Нанесли удар 22 июня - должны закончить так же как и 9 мая 1945
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:52
      +3
      Держитесь ,ребята.Дайте в зубы всукам,что бы забыли как наступать
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:54
      0
      О. Вспомнил как батальон под Пятихатками называют - спартанцами. Если опять память не подвела recourse
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:50
    +1
    Да хоть с берегослоновской кости маркировкой. Что мы выдвинем претензии по этому поводу картавым и после этого сделаем реальные действия чтобы им плохо стало? Таки нет. И к чему тогда эта новость? Ради новости?
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 10:51
    0
    Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что в случае нанесения ударов по Крыму будут наноситься удары по «центрам принятия решений» на территории Украины,

    Ну вот, нанесли уже удар. Мост наполовину херсонской области и наполовину крымский. Или надо чтобы точно по Крыму прилетело чтобы уж наверняка быть уверенным что это по Крыму?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:52
      +2
      А по Крыму разве не прилетает?"""""
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 10:55
        +1
        Вот прямо сейчас не долетают (БПЛА сбивают регулярно). Но это наверное не считается, так я понимаю.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:59
      +1
      Мне вообще не понять какая разница куда прилетает - по Москве, по Донецку... Всё равно по нашей земле. Или в ракетах боевую часть чуть менее мощную ставить будут, если по Донецку прилетит?
      Ответ-то всё равно один будет. Что нибудь вынесут на Украине. Даже без этих обстрелов Крыма - что? , больше ни один калибр киев не посетит чтоли? request
      Чего пристали к - "наш ответ будет жестоким" angry
      Ещё скажите, что воздушная тревога в областях украины не прозвучит ночью
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 11:05
        0
        Я не министр обороны, откуда мне знать? laughing
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:59
    0
    Французкие 155мм снаряды "Мюрат" для Цезаря, мощные и очень дорогие!
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 11:16
      0
      Какой САУ "Цезарь" на расстоянии 100 км?Шадоу это были
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    +2
    На месте происшествия обнаружены осколки снарядов с французской маркировкой
    Перед этим при обстреле Донецка опять же фигурировали снаряды с французской маркировкой. Макрон, как и другие принимает непосредственное участие в убийствах российских граждан, разрушению инфраструктуры, а нашим МИД даже не сделан дипломатический демарш послу Франции в России, ка и послам др. стран участниц. При этом Макрон еще делает какие-то движения, чтобы попасть на саммит БРИКС в ЮАР.
  6. solar
    solar Сегодня, 11:01
    0
    На месте происшествия обнаружены осколки снарядов с французской маркировкой, сообщает ТАСС.

    Откуда там снаряды могли взяться?
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 11:22
      +1
      В оригинале говорится только про осколки от Шадоу,снаряды сам автор выдумал и вставил
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:09
    -1
    Надо это ЕС изнутри разлагать.
    Наркоту на таджикской границе отбирать и на подлодках к берегам Франции, Германии, Англии доставлять и как БАД в еду им подмешивать.
  8. Victor777
    Victor777 Сегодня, 11:18
    +1
    Обстрел - результат "непростого" решения Суровикина по Херсону и плацдарма по левому берегу Днепра. Суровикина надо отдать под суд.
    1. Кармела
      Кармела Сегодня, 11:30
      +2
      Цитата: Victor777
      Обстрел - результат "непростого" решения Суровикина по Херсону и плацдарма по левому берегу Днепра. Суровикина надо отдать под суд.


      Решение об отступлении с правого берега Днепра принимал не Суровикин.
      1. Товарищ_Икс
        Товарищ_Икс Сегодня, 11:39
        +1
        Это так и есть. Суровикина просто назначили "говорящей головой" или медийным лицом "непростого решения". На что он согласился.
  9. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 11:31
    +3
    Как так: важнейший стратегический объект, война, и не прикрыт ПВО? Или эти Тени не перехватываются нашими ракетами?
    И ведь, вот незадача, мосты то оказывается можно разрушить 1-2 ракетами... Или у них "граната не той системы"©...
  10. maxvlm
    maxvlm Сегодня, 11:40
    0
    Пора уже находить осколки снарядов с российской маркировкой под Парижем.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:40
    +3
    Разве это не объект в Крыму, "находящийся вне зоны специальной военной операции, после которого должны последовать незамедлительные удары по центрам принятия решений"? И снова интересно, почему салорейх по мостам лупит, а для нас, по словам экспертов, "все это крайне сложно"?
  12. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 12:03
    +1
    Красная линия 100500.опять словесный понос будет от мо
  13. osp
    osp Сегодня, 13:14
    0
    Скорее всего "Грозовая Тень" прилетела.
    А так подобные ракеты делаются во многих странах Европы - в Швеции, Германии , Великобритании , Франции и ряде других стран они производятся.
    Имеются в большом количестве.