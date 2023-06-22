На месте удара по Чонгарскому мосту в Херсонской области нашли осколки снарядов с французской маркировкой

ВСУ был нанесен удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область с Крымом. На месте происшествия обнаружены осколки снарядов с французской маркировкой, сообщает ТАСС.
Удар по объекту транспортной инфраструктуры был нанесен в ночь на 22 июня 2023 года. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По словам руководителя региона, в результате удара никто не пострадал. Но движение по мосту в настоящее время приостановлено.
Как рассказал ТАСС представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил), на месте удара по мосту уже работают следователи и эксперты. На мосту были обнаружены осколки ракеты с французской маркировкой. По предварительным данным, ВСУ могли использовать для нанесения удара по мосту ракеты англо-французского производства Storm Shadow.
Таким образом, мы видим, что западные боеприпасы продолжают использоваться украинскими формированиями для разрушения гражданской инфраструктуры. Теперь украинские формирования уже наносят удары по тем объектам, которые играют стратегическую роль в обеспечении транспортного сообщения между новыми регионами России. Подобные ракетные удары не должны оставаться без ответа со стороны России.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что в случае нанесения ударов по Крыму будут наноситься удары по «центрам принятия решений» на территории Украины, вероятно, подразумевая органы власти и военного командования ВСУ. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил о рассмотрении возможности создания «санитарной зоны», которая бы позволила снизить риски обстрелов российской территории с украинской стороны.