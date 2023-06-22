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Украинский банкир: Жители Киева безразличны к происходящему на фронте

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Украинский банкир: Жители Киева безразличны к происходящему на фронте

На фоне продолжающегося уже почти полтора года конфликта, в украинском обществе по-прежнему наблюдается резкое расслоение: одни «обязаны» воевать, других «это не касается», а третьи - «ждут».


Ранее неоднократно в сети можно было встретить кадры, на которых в Одессе и других городах Украины проводится принудительная мобилизация. Некоторых военнообязанных буквально силой заталкивали в машины и везли в военкомат в то время, как их ровесники спокойно устраивали «гулянки» в дорогих кафе и ресторанах.

Сегодня ситуация абсолютно не изменилась. Так, в ходе своего недавнего интервью украинский банкир Андрей Онистрат посетовал на абсолютное безразличие жителей столицы к тому, что прямо сейчас происходит на фронте. С его слов, Киев абсолютно не похож на столицу воюющей страны.

Молодые люди улыбаются, работают кафе и рестораны. Всё классно. Люди сидят, как и сидели, живут, как и жили

- подытожил банкир.

В то же время Онистрат, который сам состоит в рядах ВСУ, а его сын недавно погиб на фронте, рассказал о переполненных украинских кладбищах, с каждым днем увеличивающихся в размерах.

А я вот привёз труп. А сколько трупов приезжает

- добавил банкир.

Напоследок Онистрат заявил, что среди киевлян есть много так называемых «ждунов». При этом он выразил уверенность, что рано или поздно истина восторжествует. Люди поймут, кто есть кто, и обмануть уже никого не получится.

На счёт того, что истина восторжествует, украинский банкир абсолютно прав...
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24 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:56
    +6
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Напоследок Онистрат заявил, что среди киевлян есть много так называемых «ждунов». При этом он выразил уверенность, что рано или поздно истина восторжествует.

    истина конечно восторжествует и Киев , как и раньше станет русским городом и столицей русской культуры . Матерью городов Русских.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:05
      +7
      "Остап Онистрат — сын олигарха хотел к своему дню рождения сжечь русский танк со всем экипажем".....но что то пошло не так и теперь нацист остап постепенно превращается в первоклассный чернозём
    2. Маз
      Маз Сегодня, 12:26
      +2
      В Днепропетровске тоже самое, работают театры- оперы и балета, идут постановки, кинотеатры, кафе, рестораны, цирк работает, развлечения да хоть обьешься. только вот бегают военкоматчики из центров комплектования и гребут подходящих аж гай шумит. телеграмм канал не успевает отмечать места дислокации патрулей в городе и городах спутниках
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:41
        +2
        Цитата: Маз
        В Днепропетровске цирк работает,

        И кто же ходит интересно по циркам сейчас на Украине ? Послушать Зелибобу ,так и цирк не нужен
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 13:07
          0
          Цитата: APASUS
          Послушать Зелибобу ,так и цирк не нужен

          Э нет. В цирке хоть что-то умное и смешное скажут. В отличие от Зелибобика.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:57
    +14
    Закопайся сам,чудак на известную букву..А по сути статьи?Ну,так и в Москве не наблюдается озабоченность жителей войной.Или в том же Краснодаре.Причем,и туда и туда прилетает уже не раз
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:02
      0
      Американцы тоже редко когда беспокоятся о том, что под их бомбами гибнут иракцы или афганцы. Так что нам по статусу положено не беспокоиться о том, что там на ЛБС. Это во если забеспокоимся, значит, что-то делаем не так. А вот те, кто против нас, должны бояться пукнуть лишний раз, чтоб не прилетело чего. И, раз этого нет, значит, опять что-то делаем не так. Увы, последнее условие верно.
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 11:15
      +3
      Это ты зря, в Москве, народы из России постоянно о СВОйне говорят и переживают, новости по радио всё слушают. Это ребятам и Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана пофиг, им то здесь не жить, в случае шухера - чемодан, аэропорт.
  4. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 11:03
    +7
    А чего им в Киеве переживать, свет есть, вода есть, интернет есть, рестораны работают, еда есть, работа есть, зарплата есть, мосты целые, транспорт работает. Все есть!!!!!
  5. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 11:04
    +8
    Ну а чего он хотел, да и можно подумать что в Москве не так что ли. Разве что у нас никого не хватают на улицах.
    Но всё равно вовлеченность гражданского населения столицы в поддержку бойцов могла бы быть большей, особенно в плане финансирования сборов на нужды для фронта.
    1. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 11:15
      +4
      Во время мобилизации хватали. А так никаких отличий от Киева.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:49
        +1
        Да ни одного человека в России незнаю кого бы хватали на улице во время мобилизации. Повестка пришла, явился в военкомат
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 11:53
      +1
      особенно в плане финансирования сборов на нужды для фронта.

      Вчера читал, что какой-то фонд собрал около 1,3 млрд.руб. на помощь участникам СВО, но большая часть идёт на зарплату руководства и сотрудников, а на помощь вроде как только 3%. Вот с таким подходом кто будет участвовать в этих сборах? Кормить охреневших руководителей и чиновников? Малыми группами, где практически все друг друга знают, помощь собирают и возят сами в зону СВО, но масштабы не те.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:51
        -1
        Фондом поди не государство распоряжается. А кто там что унёс и кто туда пожертвовал следствию разбираться
      2. gsev
        gsev Сегодня, 13:35
        0
        Цитата: Тополь
        Вчера читал, что какой-то фонд собрал около 1,3 млрд.руб. на помощь участникам СВО, но большая часть идёт на зарплату руководства и сотрудников,

        Это Стрелков писал, что Путин создал фонд и повелел выделить на его создание 1,3 миллиарда. А его чиновники на профильную деятельность спланировали направить только 3% из переданных в их управление денег из бюджета, а все остальные средства чиновники спланировали потратить на свои зарплаты, а по-русски говоря разворовали. Зайдите для подробности на ресурсы Стрелкова в телеграмме и в контакте.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 11:04
    +6
    Один вопрос---а "ждуны" чего или кого ждут?Или как всегда-"белых" или "красных"? Чья возьмёт того и "любить" будут??
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 11:14
      +4
      Или как всегда-"белых" или "красных"

      Конечно как всегда.
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:07
    +5
    А у нас не так же? У нас только выросло число недовольных что теперь им не купить вожделенную иномарочку, да желательно немецкую. А так все озабочены куда бы в отпуск поехать, сузились рамки, вот и все дела!
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 11:15
      +6
      А у нас не так же?

      Есть маааленькая разница. По заявлениям руководства у нас СВО (и власть делает все что бы сдерживать народ), а у них наоборот война за существование (опять же по заявлениям властей)
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:11
    +1
    Напоследок Онистрат заявил, что среди киевлян есть много так называемых «ждунов».
    . Ждуны... чего ждут, зачем ждут, как ждут?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 12:56
      0
      Не ходят строем, не поют, а чего-то ждут. Это его и расстраивает.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:12
    +2
    А я вот привёз труп. А сколько трупов приезжает
    Возить вам не перевозить. Больше и пожелать нечего. К тому же у вас трупы сами приезжают.
  10. Snay
    Snay Сегодня, 12:01
    0
    У нас точно так-же......................
  11. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 12:49
    +1
    Обычная статистика по Украине - 15% за "незалежность", 15% за "Россию", остальные "за победителя". И так с 17 века.