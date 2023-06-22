Молодые люди улыбаются, работают кафе и рестораны. Всё классно. Люди сидят, как и сидели, живут, как и жили

А я вот привёз труп. А сколько трупов приезжает

На фоне продолжающегося уже почти полтора года конфликта, в украинском обществе по-прежнему наблюдается резкое расслоение: одни «обязаны» воевать, других «это не касается», а третьи - «ждут».Ранее неоднократно в сети можно было встретить кадры, на которых в Одессе и других городах Украины проводится принудительная мобилизация. Некоторых военнообязанных буквально силой заталкивали в машины и везли в военкомат в то время, как их ровесники спокойно устраивали «гулянки» в дорогих кафе и ресторанах.Сегодня ситуация абсолютно не изменилась. Так, в ходе своего недавнего интервью украинский банкир Андрей Онистрат посетовал на абсолютное безразличие жителей столицы к тому, что прямо сейчас происходит на фронте. С его слов, Киев абсолютно не похож на столицу воюющей страны.- подытожил банкир.В то же время Онистрат, который сам состоит в рядах ВСУ, а его сын недавно погиб на фронте, рассказал о переполненных украинских кладбищах, с каждым днем увеличивающихся в размерах.- добавил банкир.Напоследок Онистрат заявил, что среди киевлян есть много так называемых «ждунов». При этом он выразил уверенность, что рано или поздно истина восторжествует. Люди поймут, кто есть кто, и обмануть уже никого не получится.На счёт того, что истина восторжествует, украинский банкир абсолютно прав...