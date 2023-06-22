Командование ВСУ признало, что этой ночью выпущенные Россией ракеты «Кинжал» сбить не удалось

В ночь на 22 июня 2023 года объекты инфраструктуры и военного назначения Украины подверглись очередной массированной атаке. Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.
В этот раз ВС РФ использовали для ударов по украинской территории четыре БПЛА, три ракеты Х-22 и три гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По крайней мере, так утверждают представители Воздушных сил ВСУ. Но далее – самое интересное.
Во-первых, в этот раз украинские военные заявили, что сбить удалось лишь три беспилотника. Один беспилотный летательный аппарат попал в некий склад, вероятно – с боеприпасами, но об этом ВСУ не сообщают.
Во-вторых, украинские военные почему-то не стали распространяться о сбитых «Кинжалах». Однако написали, что ракеты якобы не достигли своих целей в Днепропетровской области. Куда они «подевались» в таком случае, не очень понятно, если, конечно, гиперзвуковые ракеты вообще запускались.
Ранее украинские власти регулярно сообщали о том, как «доблестные» средства противовоздушной обороны ВСУ якобы сбивают российские ракеты «Кинжал». Но теперь такие сообщения встречаются все реже, и это можно связать с очевидной их абсурдностью. Дело не только в том, что украинские ПВО не могут сбивать такие ракеты.
Ведь если представить на миг, что украинские ПВО действительно могут сбивать даже «Кинжалы», зачем тогда Западу предоставлять Киеву новые дорогостоящие зенитные ракетные комплексы и истребительную авиацию? Либо Украина «успешно уничтожает» все российские ракеты, либо она – «жертва», нуждающаяся в помощи средствами ПВО. Все предельно ясно, и не исключено, что командование Воздушных сил ВСУ и вышестоящее украинское руководство наконец начало это понимать.