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Командование ВСУ признало, что этой ночью выпущенные Россией ракеты «Кинжал» сбить не удалось

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Командование ВСУ признало, что этой ночью выпущенные Россией ракеты «Кинжал» сбить не удалось

В ночь на 22 июня 2023 года объекты инфраструктуры и военного назначения Украины подверглись очередной массированной атаке. Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.


В этот раз ВС РФ использовали для ударов по украинской территории четыре БПЛА, три ракеты Х-22 и три гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По крайней мере, так утверждают представители Воздушных сил ВСУ. Но далее – самое интересное.

Во-первых, в этот раз украинские военные заявили, что сбить удалось лишь три беспилотника. Один беспилотный летательный аппарат попал в некий склад, вероятно – с боеприпасами, но об этом ВСУ не сообщают.

Во-вторых, украинские военные почему-то не стали распространяться о сбитых «Кинжалах». Однако написали, что ракеты якобы не достигли своих целей в Днепропетровской области. Куда они «подевались» в таком случае, не очень понятно, если, конечно, гиперзвуковые ракеты вообще запускались.

Ранее украинские власти регулярно сообщали о том, как «доблестные» средства противовоздушной обороны ВСУ якобы сбивают российские ракеты «Кинжал». Но теперь такие сообщения встречаются все реже, и это можно связать с очевидной их абсурдностью. Дело не только в том, что украинские ПВО не могут сбивать такие ракеты.

Ведь если представить на миг, что украинские ПВО действительно могут сбивать даже «Кинжалы», зачем тогда Западу предоставлять Киеву новые дорогостоящие зенитные ракетные комплексы и истребительную авиацию? Либо Украина «успешно уничтожает» все российские ракеты, либо она – «жертва», нуждающаяся в помощи средствами ПВО. Все предельно ясно, и не исключено, что командование Воздушных сил ВСУ и вышестоящее украинское руководство наконец начало это понимать.
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31 комментарий
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:03
    +1
    Читал в телеграме на прошлой неделе Столтенберга, тот говорил о поставке 60 комплексов ЗРК патриот, не знаю насколько реально. Сколько вообще это? У нас дивизион С-300/400 8ПУ, полк 2 дивизиона, усиленный полк 3 дивизиона.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 11:05
      +1
      Интересно, наберём ли 60 кинжалов?
      А надо бы.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 11:08
        +1
        Как же ж так хлопцы вы оплашали? До этого по 12 из 10 запущенных сбивали wassat ...у бабки баллоны с огурцами закончились? laughing
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 11:37
      +1
      Сколько вообще это?

      Комплекс Патриот может включать до 8 ПУ, но обычно 4 ПУ. По данным в интернете у матрасов имеется около 1100 ПУ. Если отдадут 60 комплексов по 8 ПУ - это почти половина их наличного количества, если по 4 ПУ - почти четверть. Их выпускают практически 40 лет, налепили по моим грубым прикидкам 2-2,5 тыс. ПУ. Так что быстренько наделать их для окраины не получится. По миру собрать тоже вряд ли удастся: Китай и арабы точно не дадут, у остальных в среднем по 3-4 батареи. У япошек только побольше остальных - около 200 ПУ, но тоже сомневаюсь, что дадут: у них КНДР с Китаем под боком, самим нужны. В общем может быть батарей 6 найдут, но никак не 60. К тому же они не дешёвые и сами себя от кинжалов защитить не могут. Короче: обломайся, Пятачок.
    3. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:40
      0
      видимо не комплексов, а ПУ...установок...в комплексе обычно разнесённых до 10 установок...у США всего 1106 ПУ.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:03
    +4
    Да ну?А раньше разве удавалось?Ну,может Кличко ударом кулака ...С него станется
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:41
      +1
      шут с ними, болтунами...интересно другое - что такое жутко интересное наши завалили, раз запустили аж 3 дорогущих Кинжала? Кинжалами по мелочи наши не кидаются.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:04
    +2
    Сегодня ночью наши фронтовые бомбардировщики, плюс ракетоносцы Ту-22М3 нанесли множественные удары по ближним и дальним тылам противника (Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Полтавская и Сумская области). Применялись планируемые бомбы, и ракеты средней и большой дальности (включая Х-22/32). Судя по количеству попаданий (местами с длительной детонацией боеприпасов), ночь для противника была тяжелой, а количество БК и техники у него к утру поубавилось.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:04
    0
    А предыдущие всё сбивали чтоль?!
    Ну хоть одну то сбили?!
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:04
    +7
    Жириновский 7 лет назад уже говорил что будет войнв между германией совместно и укронацистской армией и Россией. Немецкие танки говорит снова будут гореть на русской земле. ....ВСЕ СМЕЯЛИСЬ и ОБЗЫВАЛИ ДУРАЧКОМ. Ну что...сегодня смешно?
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 11:07
      +4
      Ну давайте скажем прямо, он говорил везде и много и в разных направлениях, что-то выстрелило, но даже не 1%.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:05
    0
    Даже странно, что Кличко не перехватил ни одного "Кинжала" и ракеты С-300 Россия по окраине не запускала... wink
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:15
    +2
    У ВСУ просыпается, совесть?.. Неужели?.. Не верится..) наверное, банки с помидорами, закончились..)
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:43
      +1
      после призраков Залужного и фотокартонки с Будановым всё меньше укроруководителей желающих потрындеть на Россию....потому и помалкивают, а вдруг и им прилетит....
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    0
    Либо Украина «успешно уничтожает» все российские ракеты, либо она – «жертва», нуждающаяся в помощи средствами ПВО
    Поэтому наверное поняли, что с % сбитых, а тем более "Кинжалов" слишком переборщили. А население только поверило и восторженно радовалось каждому взрыву в небе в результате самоликвидации ракеты украинской ПВО и каждому взрыву на земле в результате попадания тех же ракет в жилые дома.
  9. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 11:17
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Да ну?А раньше разве удавалось?Ну,может Кличко ударом кулака ...С него станется
    Еще бы! Вот доказательства: ВСЕ 6 кЫнжалов... И явный след от кулака
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:44
      0
      и ничего, что Кинжал в основании почти метр и из керамики....просто у Кличко плечи 5 метров и он склеил пазл из керамики обратно...6 пазлов! Такой уууумный...смог же!
  10. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:20
    -3
    Кинжалами стреляли на этот раз не по району Киева, который защищен Пэтриотами.
    Другие системы ПРО на вооружение Украины Кинжал сбить не способны.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:34
      +2
      А пэтриот только собой! Уймитесь уже.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:35
      0
      Никто незнает остались ли Пэтриоты у Киева request
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 11:46
        0
        установки ПУ остались чуток, а вот соберут ли их в комплекс - не факт, надо много обеспечивающей ПУ техники завозить опять.
    3. Telur
      Telur Сегодня, 11:39
      0
      Цитата: voyaka uh
      Кинжалами стреляли на этот раз не по району Киева, который защищен Пэтриотами.
      Другие системы ПРО на вооружение Украины Кинжал сбить не способны.

      Сомнительное утверждение... способность Пэтриотов "пулеметными очередями" сбивать кинжалы мы уже видели в киеве, дайте ссылку подтверждающую сбитие хотя бы одного кинжала
      Про другие комплексы ПВО/ПРО можно вообще не упоминать, они даже не пытаются
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 12:37
        0
        У Пэтриота очень подробный и четкий мониторинг, лог, всех стадий работы. До поражения цели (или промаха с самоуничтожением ракеты).
        Пэтриоты на вооружение Израиля иногда попадали, иногда промахивались. Но всегда было ясно, что произошло.
    4. Грица
      Грица Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: voyaka uh
      Другие системы ПРО на вооружение Украины Кинжал сбить не способны.

      А что, на вооружении других стран есть системы ПВО, который способны сбить Кинжал?
  11. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:23
    +1
    На вооружении укровермахта есть новейшие комплексы ПВО - ЗБО (зенитная банка огурцов...в состав которой входит 6-12 зенитных соленых огурцов)
  12. fax66
    fax66 Сегодня, 11:25
    +1
    Ну неужели нельзя хотя бы в общих чертах рассказать людям о том, какие цели поражены?
    Что это? Чрезмерная засекреченность? От кого?
    Или МО не хватает ресурсов, чтобы убедиться самим, какие объекты поражены, а какие нет? Чтобы потом не вышло конфуза?
    Или есть ещё какие-то объективные причины?
    Коллеги, поделитесь знаниями или соображениями....
  13. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 11:33
    0
    Что-то происходит в бандеровских мозгах на фоне событий контрнаступления ВСУ, потому и сообщения стали в СМИ становятся иными - вранье то становится все более очевидным
  14. Седов
    Седов Сегодня, 11:36
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Сегодня ночью наши фронтовые бомбардировщики, плюс ракетоносцы Ту-22М3 нанесли множественные удары по ближним и дальним тылам противника (Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Полтавская и Сумская области). Применялись планируемые бомбы, и ракеты средней и большой дальности (включая Х-22/32). Судя по количеству попаданий (местами с длительной детонацией боеприпасов), ночь для противника была тяжелой, а количество БК и техники у него к утру поубавилось.

    Нельзя такую информацию давать. Это прерогатива Конашенкова. А он обидиться может. Не будет больше нам ничего рассказывать.
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:12
    -1
    Либо банки с огурцами закончились либо дед Панас взял выходной.
  16. uralex
    uralex Сегодня, 12:59
    0
    украинские военные почему-то не стали распространяться о сбитых «Кинжалах»
    Видимо, ранее главным фантазером был Буданов, но ему нынче "нездоровится"...
  17. Грица
    Грица Сегодня, 13:31
    0
    Так своеобразно хох-лы об этом заявили, как будто до этого они такие ракеты сбивали laughing