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Руководство США обсудит украинский кризис со скептиками поддержки Киева

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Руководство США обсудит украинский кризис со скептиками поддержки Киева

Представители администрации президента США планируют обсудить вооруженный конфликт на Украине с официальными лицами стран, правительства которых скептически относятся к предоставлению поддержки Киеву, такими как Индия, Бразилия, Южная Африка и другие страны "глобального юга".


Как сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве, в настоящее время окончательный список стран еще не утвержден. Помимо перечисленных выше, в обсуждении также могут принять участие представители Китая и Турции.

Также сообщается, что по просьбе украинских властей, приехать на встречу, которая предположительно будет проходить в Копенгагене, согласились советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, а также неназванный высокопоставленный чиновник Евросоюза.

В рамках встречи предполагается в неформальной обстановке обсудить потенциальное расширение коалиции стран, оказывающих поддержку киевскому режиму. Представители Запада намереваются убедить "Глобальный юг" в необходимости поддержать Киев для скорейшего завершения вооруженного конфликта.

Британское издание также подчеркивает, что Индия, Бразилия, Китай и Южная Африка являются членами группы БРИКС, в который входит также и Россия. Руководства этих стран отказались присоединиться к западным антироссийским санкциям и более того, продолжают оказывать России разностороннюю поддержку.
Использованы фотографии:
Pixabay
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11 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:37
    +2
    Пошло начало обоснования слива киевского "проекта" США...не все добегут до шасси самолёта как в Афгане.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:40
      +1
      А рагулям шасси самолёта не надо. Они и самолётов то, не видели. В лучшем случае, на своих мотоблоках драпать будут. Погрузят в прицеп- жЭнку, свЫню и вышиванку и по газам.)
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:42
      -1
      Э,нет.Никакого слива не предвидится.Просто хотят повязать кровью еще с десяток стран
    3. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 11:42
      0
      Если вы сравниваете с Афганом, то там США сидели 20 лет и потратили (распилил) несколько триллионов.
      Сравните с тем, сколько США потратили "на поддержку" Украины. Если они как в Афгане готовы по 100 млрд каждый год закидывать на войну до последнего украинца, то гидру надо уничтожать на корню ... уничтожая пути логистики, в первую очередь уничтожая мосты через Днепр – сначала разобраться с Левобережьем, отрезав пути поставок и снабжения ВСУ на Левобережье. Потом отрезать от моря (поставок через одесские порты).
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:44
      0
      Блинкен и Саливан на дух не переносят друг друга, а старик Байден вообще не ориентируется, да ладно бы только на сцене, он и людей-то и страны путает, так с кем вы собрались разговаривать сомневающиеся страны ? Ну если только поесть попить за счет США на вечеринке, не более.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:37
    0
  3. Комментарий был удален.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:39
    +1
    Попытка номер.... да фиг её знает, который раз. Скорее всего, попытки не прекращаются, никак и никогда, только в публичное поле это не выводят.
    Так бы, они б пошли и на такое "не будут соглашаться, отключим газ"!!! Ещё чего ни будь, намутили... руки коротки, да и прочее, остальное, не ох как впечатляет.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:12
      +1
      Приветствую Виктор hi Обсудить--- значит давить, шантажировать, угрожать собираются.
      Экономических способов при главных ролях США в различных организациях ---- предостаточно. Посмотрим что как произойдёт
      А Нуланд ---- опять с печеньем или с дубинками.. sad
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:26
        +1
        Привет Дмитрий soldier
        Пока обсуждать нечего, надо ждать хоть каких то итогов, решений, действий.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    +1
    предполагается в неформальной обстановке обсудить потенциальное расширение коалиции стран, оказывающих поддержку киевскому режиму.
    Представляю, как в поте лица Салливан, Нуланд и некий неназванный представитель ЕС (наверное Урсула) будут уговаривать представителей Китая, Индии, Бразилии и ЮАР поддержать Киев, присоединиться к санкциям и конечно осудить Россию. А ведь надеются, что что-то может получиться. Особенно с Китаем после заявления Байдена (ирония).
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:48
    +1
    чувствуют что не ладно уже в их королевстве.... ищут поддержки.... кого бы и как бы на свою сторону перетянуть... что сулить будут?