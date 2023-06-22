Руководство США обсудит украинский кризис со скептиками поддержки Киева

Представители администрации президента США планируют обсудить вооруженный конфликт на Украине с официальными лицами стран, правительства которых скептически относятся к предоставлению поддержки Киеву, такими как Индия, Бразилия, Южная Африка и другие страны "глобального юга".Как сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве, в настоящее время окончательный список стран еще не утвержден. Помимо перечисленных выше, в обсуждении также могут принять участие представители Китая и Турции.Также сообщается, что по просьбе украинских властей, приехать на встречу, которая предположительно будет проходить в Копенгагене, согласились советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, а также неназванный высокопоставленный чиновник Евросоюза.В рамках встречи предполагается в неформальной обстановке обсудить потенциальное расширение коалиции стран, оказывающих поддержку киевскому режиму. Представители Запада намереваются убедить "Глобальный юг" в необходимости поддержать Киев для скорейшего завершения вооруженного конфликта.Британское издание также подчеркивает, что Индия, Бразилия, Китай и Южная Африка являются членами группы БРИКС, в который входит также и Россия. Руководства этих стран отказались присоединиться к западным антироссийским санкциям и более того, продолжают оказывать России разностороннюю поддержку.