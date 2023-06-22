Задержанные ФСБ диверсанты СБУ признались в совершении покушений на руководителей Запорожской области

Группа диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ) была раскрыта органами Федеральной службы безопасности РФ. Вражеских агентов удалось задержать.Как оказалось, диверсанты планировали и осуществляли покушения на представителей органов власти российской Запорожской области. В результате действий преступников один человек погиб, несколько человек получили ранения. Целью диверсий было устранение представителей российской администрации в регионе и запугивание поддерживающего Россию местного населения.Кроме покушений на чиновников, диверсанты планировали подорвать железнодорожные пути во время прохождения состава с военной техникой. После задержания подозреваемых были заведены уголовные дела о диверсиях и терроризме, а сами участники диверсионной группы были арестованы.Сегодня стало известно, что диверсанты стали давать признательные показания. Судя по опубликованным видеокадрам с допросами задержанных, это – простые «обыватели», завербованные украинской спецслужбой, среди них есть женщины.По словам женщин, они занимались наблюдением за представителями органов власти Запорожской области и за железнодорожными путями с целью последующего совершения диверсий. Будем надеяться, что все диверсанты получат адекватное совершенным преступлениям наказание, но самое важное – выявлять кураторов и руководителей таких диверсионных групп, которые нанимают и организуют действия исполнителей.