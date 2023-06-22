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Задержанные ФСБ диверсанты СБУ признались в совершении покушений на руководителей Запорожской области

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Задержанные ФСБ диверсанты СБУ признались в совершении покушений на руководителей Запорожской области

Группа диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ) была раскрыта органами Федеральной службы безопасности РФ. Вражеских агентов удалось задержать.


Как оказалось, диверсанты планировали и осуществляли покушения на представителей органов власти российской Запорожской области. В результате действий преступников один человек погиб, несколько человек получили ранения. Целью диверсий было устранение представителей российской администрации в регионе и запугивание поддерживающего Россию местного населения.

Кроме покушений на чиновников, диверсанты планировали подорвать железнодорожные пути во время прохождения состава с военной техникой. После задержания подозреваемых были заведены уголовные дела о диверсиях и терроризме, а сами участники диверсионной группы были арестованы.

Сегодня стало известно, что диверсанты стали давать признательные показания. Судя по опубликованным видеокадрам с допросами задержанных, это – простые «обыватели», завербованные украинской спецслужбой, среди них есть женщины.

По словам женщин, они занимались наблюдением за представителями органов власти Запорожской области и за железнодорожными путями с целью последующего совершения диверсий. Будем надеяться, что все диверсанты получат адекватное совершенным преступлениям наказание, но самое важное – выявлять кураторов и руководителей таких диверсионных групп, которые нанимают и организуют действия исполнителей.
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19 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 11:13
    0
    Интересно. Это приехавшие из других мест или уроженцы региона? recourse
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:19
      +1
      У Вас в Израиле большинство ,, приехавших,, и бомбят, десятки лет. Не судите по себе.
      1. grem
        grem Сегодня, 12:37
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        У Вас в Израиле большинство ,, приехавших,, и бомбят, десятки лет. Не судите по себе.

        Все так Николаевич !! Сидят там ехидничают бегунки 500-е
        Мы арабов больше сдерживать не будем ..!!!!
    2. grem
      grem Сегодня, 11:20
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Интересно. Это приехавшие из других мест или уроженцы региона? recourse

      Ваше ехидсто понятно Арон ...Вы бы лучше в своем Израиле бункера поглубже бы прорыли . Оружие из вашей укрсаксины идет и накапливается у вас на границах .А вы тут все желочью исходите .
      Все очень серьезно и не вариант если , ракеты получат ваши враги ,как и наши на украине от конгресса сша ..Вы в курсе надеюсь что атомс ,поставки одобрил ваш конгресс ? Дождетесь
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:22
        0
        Цитата: grem
        Цитата: Арон Заави
        Интересно. Это приехавшие из других мест или уроженцы региона? recourse

        Ваше ехидсто понятно Арон ...Вы бы лучше в своем Израиле бункера поглубже бы прорыли . Оружие из вашей укрсаксины идет и накапливается у вас на границах .А вы тут все желочью исходите .
        Все очень серьезно и не вариант если , ракеты получат ваши враги ,как и наши на украине от конгресса сша ..Вы в курсе надеюсь что атомс ,поставки одобрил ваш конгресс ? Дождетесь

        1. KCA
          KCA Сегодня, 12:19
          +1
          Подскажите статистику сколько раз иранские самолёты бомбили территорию Израиля и сколько раз израильские самолёты бомбили территорию Ирана? Ну ничего, теперь осторожней будете, СУ-35СМ это не иранские F-4, F-5, Mirage-1, МИГ-29 1990 года и прочее старьё
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 12:46
            0
            Цитата: KCA
            Подскажите статистику сколько раз иранские самолёты бомбили территорию Израиля и сколько раз израильские самолёты бомбили территорию Ирана? Ну ничего, теперь осторожней будете, СУ-35СМ это не иранские F-4, F-5, Mirage-1, МИГ-29 1990 года и прочее старьё

            Ни разу ни те, ни те.
        2. grem
          grem Сегодня, 12:41
          0
          И что это значит Арон ..? hi
          А вы уие нацистской танки "Меркавы" и котрбатарейные системы поставляете
          С огнем играете Израиль !!! Амерсам не до вас и Россия вас прикрывать уже не собирается ..Беги Арон пока не поздно с своей женой ..
          Цитата: KCA
          Подскажите статистику сколько раз иранские самолёты бомбили территорию Израиля и сколько раз израильские самолёты бомбили территорию Ирана?

          А в ответ ТИШИНА !!! А кто убивал иранских ученых и высокопоставленных генералов ?
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      У Вас в Израиле большинство ,, приехавших,, и бомбят, десятки лет. Не судите по себе.

      Так это вы для ассирийцев, сирийцев и палестинцев пришлые, мотались где-то и опа .... теперь все "ваше"
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: Silver99

        Так это вы для ассирийцев, сирийцев и палестинцев пришлые, мотались где-то и опа .... теперь все "ваше"

        100%.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:16
    +1
    Задержанные ФСБ диверсанты СБУ признались в совершении покушений на руководителей Запорожской области
    . Диверсанты будут, даже тогда, когда теперешних хозяев не останется... найдутся и новые, где то там.
    Постепенно их будет становится меньше, по разным причинам и это уже зависит от действий наших хранителей, в первую очередь.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:21
      +2
      И ведь как всегда, будут скулить и просить прощения, кричать,, дайте смыть кровью,, Поведение рагулья- типично и старо. Осудить и на вредные производства.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:31
        0
        Можно по разному смотреть на саму проблему, но это не изменит того, как она должна, будет решатся.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:18
    +1
    но самое важное – выявлять кураторов и руководителей таких диверсионных групп, которые нанимают и организуют действия исполнителей.

    Самое важное уничтожать тех кто их засылает к нам в тыл.
    Удар по зданию ГРУ был достаточно эффективен...неплохо бы повторить это по верхушке СБУ.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26
    0
    это – простые «обыватели», завербованные украинской спецслужбой, среди них есть женщины.
    Может и обыватели, но явно не простые. Сейчас небось в душе радуются, что в расход не пустят, а еще и кормить будут.
    1. grem
      grem Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: rotmistr60
      Может и обыватели, но явно не простые. Сейчас небось в душе радуются, что в расход не пустят, а еще и кормить будут.

      Именно радуются ,что живы остались и их не обменяют ...Там страх жуткий !!!
  5. Седов
    Седов Сегодня, 11:29
    +1
    Для того чтобы выявлять кураторов необходимо восстановить СМЕРШ, с полным его функционалом, наладить агентурную работу.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:17
      -2
      Цитата: Седов
      Для того чтобы выявлять кураторов необходимо восстановить СМЕРШ, с полным его функционалом, наладить агентурную работу.

      Сперва нужно зачистить спецслужбы России ,после 90-х и времен правления Бакатина и Козорева и прочих ..Ну и военные штабы особенно !
      Сталин был прав в основном ,когда проводил зачистку перед войной ..
      И ноят сейчас в основном внучки тех самых .. hi
      P.S. Иначе СМЕРШ могут возглавить бывшие полицаи и власовцы ..
      Тут нужно властная рука и никаких друзей ,знакномых и т.д.
      Россия в опасности !!!
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:37
    +1
    А теперь осудить их по закону военного времени: расстрел.