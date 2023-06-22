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МИД РФ: Появление Макрона на саммите БРИКС неуместно

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МИД РФ: Появление Макрона на саммите БРИКС неуместно

В МИД России прокомментировали заявление президента Франции Макрона о том, что он хотел бы посетить саммит БРИКС. Саммит этот должен состояться в августе в Южно-Африканской Республике, которая на данный момент председательствует в указанной группе.


Заместитель главы МИД Сергей Рябков, комментируя «желание» Эммануэля Макрона, отметил, что присутствие французского президента на саммите группы БРИКС, к которой Франция никакого отношения не имеет, неуместно.

Рябков указал на то, что российская позиция по этому вопросу была передана властям ЮАР, которые, как уже было отмечено, и выступают организаторами встречи.

Российские эксперты, в свою очередь комментируя заявления официального Парижа о намерении Макрона посетить встречу в формате БРИКС, представляют точку зрения, согласно которой Макрон засобирался в ЮАР только с одной целью – выведать основную повестку саммита, чтобы потом, как он обычно делает, слить информацию через СМИ. И цель таких действий – фактическая передача сведений о повестке Соединённым Штатам Америки.

В этой связи Эммануэля Макрона вполне можно называть «летающими ушами НАТО». Он обычно делает заявления о том, что Франция – самостоятельна, что она выступает за равное партнёрство, за мир, а потом мгновенно «переобувается» и заявляет о необходимости введения новых санкций, о поставке оружия киевскому режиму и о глубокой дружбе с США. А «уши» - по той причине, что летает в страны, которые в доктрине НАТО обозначены как противники, пытаясь выведать то, о чём говорят и какой повестки придерживаются их лидеры. Это можно было бы называть «челночной дипломатией», если бы у процесса был хоть сколько-нибудь продуктивный результат.
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36 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:18
    +7
    Обломись, Макрошка.... на языке другое слово вертится, сами понимаете..... wassat нельзя..... wink
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 11:25
      +3
      ну не хочет президент Франции заниматься делами Франции.там всё плохо,а вот у БРИКС вроде хорошо .значит надо либо развалить саммит...либо как то примазаться...а может он соскучился по ВВП.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 11:32
        +9
        "До умопомрачения
        Макроша удручен:
        Дефицит общения
        Ощущает он!

        Дефицит общения
        Не купить, не съесть!
        Эта привилегия"
        Не у многих есть
        laughing laughing laughing
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:28
          +5
          Увы, у Макрона НЕ ЗАСЛУЖЕННО хорощий для Франции ИСТОРИЧЕСКМЙ пример имеется! Вот Макрон по нему и действует. А именно.

          6 мая 2023 года МИД России предупредил Францию: 1) что Россия не потерпит никаких русофоских провокаций Франции в ООН и 2) что Россия меет право и обязана поднять вопрос о НЕЛЕГИТИМНОСТИ присутствия Франции в СБ ООН.
          Дело в том, что Франция была включена в ООН и в список ПОСТОЯННЫХ членов Совета Безопасности потому, что была признана одной из стран-победительниц во ВМВ. Однако здесь существует ЮРИДИЧЕСКОЕ противоречие.

          Франция стала членом ООН и Совета Безопасности во время так называемой ТРЕТЬЕЙ Французской республики. В то время она была КОЛОНИАЛЬНОЙ ИМПЕРИЕЙ. Сразу же после войны империя начала разрушаться. Сначала отошли страны Ближнего Востока и Индокитая, затем африканские государства.

          В 1958 году Была создана ПЯТАТЯ Французская Республика, которая существует и по сей день.
          При этом на момент создания ООН юридическая и административная территория французского государства включала всю современную Францию и Алжир. Однако в 1962 году Алжир отделился от Франции. Возник вопрос о том, кто заменит Французскую Республику в Совете Безопасности ООН.

          Согласно правилам ООН, если страна распадается, ее может заменить государство, которое владеет БОЛЬШЕЙ частью территории своего ПРЕДШЕСТВЕННИКА. Территория Алжира была в 4 раза больше территории СОВРЕМЕННОЙ Франции. Поэтому именно Алжир должен был заменить Францию в Совете Безопасности ООН.
          Однако в действительности место "ПРИЕМНИКА" Французкого государства от 1945 года в 1962 году заняла почему-то именно СОВРЕМЕННАЯ Франция с частью территории бывшего французского государства 1945 года, которая в 4 раза МЕНЬШЕ, чем у Алжира!
          С тех пор присутствие Франции в ООН стало ЮРИДИЧЕСКИ НЕЗАКОННЫМ.

          А уж про тот факт, что французское государство во время ВМВ с 1940 года ОФИЦИАЛЬНО было СОЮЗНИКОМ Гитлера, что является еще одной причиной, по которой быть современной Франции постоянным членом СБ ООН не имеет ЮРИДИЧЕСКОЙ силы, и говорить не приходится!

          Эту историческую юридическую ошибкув отношении современной Франции необходимо исправить!

          См. подробно - Франция - свидетель, а не победитель Второй мировой войны - https://dzen.ru/a/ZFXZv6Tgg1xi7YFp
        2. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 12:50
          +2
          Цитата: Чёрный
          Дефицит общения
          Не купить, не съесть!
          Эта привилегия"
          Не у многих есть

          Ты ж хуже татарина
          Скажем, не тая
          Как не по Сеньке шапка
          Саммит для тебя
      2. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 12:54
        +2
        Цитата: oldzek
        ну не хочет президент Франции заниматься делами Франции

        Вот это как раз тот самый случай, когда президенту Франции следует, вопреки устоявшимся стереотипам, "лохматить бабушку" (свою, законную), а не по саммитам хлебалом торговать.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:32
      +2
      Все эти ушастые гниды типа Макрона сидят на подсосе у фонда Сороса и ничего не решают, пусть подписывается на российские телеграмм каналы и все новости будет узнавать первым, потом старику Байдену расскажет если он спать не будет.
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 11:46
        +3
        Цитата: Silver99
        Все эти ушастые гниды типа Макрона сидят на подсосе у фонда Сороса

        Эмик до своего президентства был служащим Ротшильдов. Думаю, им и остаётся, просто временно на подработке. Это банки Сосьете женераль, у нас в стране - Росбанк, у которого логотип черно-красный, как бандеровский флаг. Так что Сорос не успел взять в работники этого петушка.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 12:00
          0
          Галеон hi, предлагаете банк изгнать а сочитания красно-черного цвета объявить под запретом?
        2. KCA
          KCA Сегодня, 13:01
          +1
          Росбанк уже не Сосьете Женераль, с 2022 года, Потанин выкупил 100% акций
    3. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:35
      +4
      уже и новое название в ходу - "Обмакрониться"...можно даже не размышлять широко что оно означает :)
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 11:40
        +2
        Цитата: Fisherman
        "Обмакрониться"
        обмакрошиться, обмишуриться..... laughing
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:21
    +3
    Надеюсь юаровцы имеют достоинство и независимость и скажут макрону мол нечего тебе на саммите делать ты не член брикс. А то получится против воли все участников пригласят..ладно посмотрим по факту.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:44
      0
      И зелю на ж20 не пригласили wassat
      В сентябре в Индии пройдёт без него
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 11:59
        +1
        igorbrsv hi, вы погодите до сентября а там увидим продавит Вашингтон - Дели или как. А то в режиме видеоконференции включат и будет Зеленский опять клянчить бабло и оружие.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    +6
    присутствие французского президента на саммите группы БРИКС, к которой Франция никакого отношения не имеет, неуместно
    Слишком дипломатично, хотя понятно, что дипломат по другому просто не мог высказаться. А по русски - шел бы ты глухим лесом "петушок Гальский".
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:23
    +2
    Тут ещё вопрос вопросов где саммит будет: может в Китай перенесут.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:23
    +1
    МИД РФ: Появление Макрона на саммите БРИКС неуместно
    . Болтун, пустобрех, редиска, доверия к которому нет вовсе...
  6. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 11:25
    +1
    Лу-нато-м надо гнать в шею, любителя старушек и лягушек, Лу-НАТО-М, красиво и подходит к Эм. Макрону!
  7. serzh71
    serzh71 Сегодня, 11:28
    +4
    Привыкли, что как Зеленский на любой саммит, встречу, конференцию, фестиваль и т.д. лезет. Так и Макрон возомнил себя, что его везде ждут.
  8. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 11:31
    +2
    Это хитропопое существо заразится какой нить фигнёй, возьмёт антидот и приедет заражать всех делегатов. Этого надо бояться. Летающие уши-это сказки.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:47
      +2
      Думаете этот переносчик смотрел фильм "перевозчик" belay
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:32
    +2
    Макрон стал похож на таракана, кроме презрения и гадости к этому насекомому не испытываешь ничего.
  10. Камрад
    Камрад Сегодня, 11:32
    +3
    Что-то давно мы деньжат не подбрасывали желтым жилетам, вот и нечем Макрону заняться.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 11:33
    +3
    Как сказал Никола Питерский в одном известном фильме прямо о Макроне :"Деточка,а вам не кажется,что ваше место у ...............!??"
  12. bk316
    bk316 Сегодня, 11:34
    +1
    ну тут одно из двух
    либо решил попроситься в БРИКС laughing
    либо вспомнив, как незабвенный Березовский ночевал с портфельчиком в приемной Ельцина, решил таки добиться встречи с ВВП, ну хоть в туалете на саммите , если больше нигде не получается... belay
  13. Седов
    Седов Сегодня, 11:46
    +1
    В МИД России прокомментировали заявление президента Франции Макрона о том, что он хотел бы посетить саммит БРИКС
    А чего Макрон сразу в Кремль то свой офис перенести не хочет?
  14. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 11:52
    +2
    C'est clair, le fourbe et traître maqueron n'a rien à faire dans le BRICS, sinon espionner pour le compte de ses maîtres u.s !
    1. belovvladimir
      belovvladimir Сегодня, 12:20
      +1
      C'est clair, le fourbe et traître maqueron n'a rien à faire dans le BRICS, sinon espionner pour le compte de ses maîtres u.s !

      Понятно что он лживый, и делать ему там не чего от слова совсем, и он не коварный, он марионетка США!
  15. STUG III
    STUG III Сегодня, 11:55
    +2
    Это все равно что, собрались мы с друзьями-корешами в баню сходить, пива попить, поболтать о том о сем, повспоминать веселые моменты. И тут звонок: "Слышал вы в баню собрались, можно я с вами?". Ватса фак? ТЫ КТО?! "А я с тобой вместе в детский сад ходил, Ванька. Помнишь?" НЕТ! На@ ты нам Ванька не нужен! Пошёл ты....!
  16. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 11:59
    +1
    Макрон засобирался в ЮАР только с одной целью – выведать основную повестку саммита, чтобы потом, как он обычно делает, слить информацию через СМИ.

    Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная, обмануть хотел. ©

    https://youtu.be/_cxEm2TT1SE
  17. амба_2
    амба_2 Сегодня, 12:01
    +1
    Совсем обнаглел "лягушатник", буду не УДИВЛЁН, если он попросится на заседание ГД РОССИИ,или в Совет Федерации?! Только ему одно место, заседать в Президиуме "ЛГБТ-сообществ"!!!
  18. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:16
    +2
    Ой, повестку и в сми сами раструбят, не говоря об шпионах на месте. А вот с какой нибудь провакационной речью типа франция вам поможет только рф санкции включите. Это макарон может отчебучить, да и колониальные отношения франции спасать надо.
  19. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:55
    0
    "Засланный казачок", где-то это уже было? Нет?
  20. Million
    Million Сегодня, 13:11
    0
    Отчего же не пустить,пусть приезжает.
    Но тогда надо будет пригласить некоторых эстражных певцов,Киркорова,например,Лазарева и прочих.
    Очаруют Макрона,увлекут,ему не до саммита будет.Да и Франция потом из Нато выйдет...
  21. uralex
    uralex Сегодня, 13:33
    0
    Этот французский корнишон своей активностью смешон....