В МИД России прокомментировали заявление президента Франции Макрона о том, что он хотел бы посетить саммит БРИКС. Саммит этот должен состояться в августе в Южно-Африканской Республике, которая на данный момент председательствует в указанной группе.
Заместитель главы МИД Сергей Рябков, комментируя «желание» Эммануэля Макрона, отметил, что присутствие французского президента на саммите группы БРИКС, к которой Франция никакого отношения не имеет, неуместно.
Рябков указал на то, что российская позиция по этому вопросу была передана властям ЮАР, которые, как уже было отмечено, и выступают организаторами встречи.
Российские эксперты, в свою очередь комментируя заявления официального Парижа о намерении Макрона посетить встречу в формате БРИКС, представляют точку зрения, согласно которой Макрон засобирался в ЮАР только с одной целью – выведать основную повестку саммита, чтобы потом, как он обычно делает, слить информацию через СМИ. И цель таких действий – фактическая передача сведений о повестке Соединённым Штатам Америки.
В этой связи Эммануэля Макрона вполне можно называть «летающими ушами НАТО». Он обычно делает заявления о том, что Франция – самостоятельна, что она выступает за равное партнёрство, за мир, а потом мгновенно «переобувается» и заявляет о необходимости введения новых санкций, о поставке оружия киевскому режиму и о глубокой дружбе с США. А «уши» - по той причине, что летает в страны, которые в доктрине НАТО обозначены как противники, пытаясь выведать то, о чём говорят и какой повестки придерживаются их лидеры. Это можно было бы называть «челночной дипломатией», если бы у процесса был хоть сколько-нибудь продуктивный результат.