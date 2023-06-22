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Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов

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Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов

Запад продолжает поддерживать украинскую экономику наплаву, выделяя очередные пакеты «финансовой поддержки».


Так, Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов, о чем говорится на сайте организации.

Сообщается, что вышеупомянутые средства пойдут на выплаты заработных плат бюджетникам и пенсии, а также здравоохранение и программы соцпомощи. При этом заемными здесь будут только 500 млн долларов под гарантии Великобритании. Остальные средства в размере 1,25 млрд и 15 млн будут предоставлены в качестве грантов от США и Финляндии соответственно.

Очевидно, что данная помощь направлена лишь на поддержание жизнедеятельности государства Украина, которое уже утратило свой суверенитет и полностью зависит от Запада. При этом несмотря на то, что большая часть суммы представлена грантами, украинцам все равно придется за это платить.

В первую очередь, своими жизнями. Собственно говоря, это происходит прямо сейчас. Не секрет, что США и их союзники используют Украину в качестве инструмента для ослабления России. Именно для этого ее экономику поддерживают наплаву и накачивают оружием армию.

Касательно долговых обязательств, их также никто не собирается прощать. После окончания конфликта, если Украина в том или ином виде сохранится на карте, то оплачивать займы на протяжении многих лет будут простые украинцы. Не исключено, что в стране будут проведены «драконовские» экономические реформы, которые загонят ее граждан в западное рабство и глубокую долговую яму.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:04
    0
    Не кисло отсыпают, ох не кисло, только все эти бабки на крови наших бойцов. Интересно а воздастся ли этим(цензура) по делам их?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:15
      -1
      Не кисло отсыпают,
      ..как всегда вряд ли до адресата дойдут..разве что какой нибудь рухлядью
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:07
    -1
    А потом будут крокодильи слезы лить, вай вай какая инфляция у нас в европах,
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:45
      +2
      evgen1221 hi, не будут покрайней мере в ближайшей перспективе, с газом всё отлично с экономикой всё пристойно, народ успокоился(привет желтым желетем и дойче), корпорации ушедшие из России не обанкротились, военные фирмы цветут и пахнут, людишки их не гибнут так что чего им печалиться?
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:13
    -1
    Да чтоб у них печатный станок треснул ! am
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:29
    0
    Финансовый рейтинг Украины находится на уровне "СС",в стране идет война ,а ей выделяют средства .
    Политика - грязное дело