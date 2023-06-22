Запад продолжает поддерживать украинскую экономику наплаву, выделяя очередные пакеты «финансовой поддержки».
Так, Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов, о чем говорится на сайте организации.
Сообщается, что вышеупомянутые средства пойдут на выплаты заработных плат бюджетникам и пенсии, а также здравоохранение и программы соцпомощи. При этом заемными здесь будут только 500 млн долларов под гарантии Великобритании. Остальные средства в размере 1,25 млрд и 15 млн будут предоставлены в качестве грантов от США и Финляндии соответственно.
Очевидно, что данная помощь направлена лишь на поддержание жизнедеятельности государства Украина, которое уже утратило свой суверенитет и полностью зависит от Запада. При этом несмотря на то, что большая часть суммы представлена грантами, украинцам все равно придется за это платить.
В первую очередь, своими жизнями. Собственно говоря, это происходит прямо сейчас. Не секрет, что США и их союзники используют Украину в качестве инструмента для ослабления России. Именно для этого ее экономику поддерживают наплаву и накачивают оружием армию.
Касательно долговых обязательств, их также никто не собирается прощать. После окончания конфликта, если Украина в том или ином виде сохранится на карте, то оплачивать займы на протяжении многих лет будут простые украинцы. Не исключено, что в стране будут проведены «драконовские» экономические реформы, которые загонят ее граждан в западное рабство и глубокую долговую яму.