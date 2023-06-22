Американская телекомпания: Слова Байдена о Си Цзиньпине «застали врасплох» чиновников Белого дома

Представители органов власти США заявили, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как диктатора всего сутки спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина

Администрация президента США пытается, а может делает вид, сгладить неприятные последствия от очередного конфуза главы Белого дома. Накануне Джо Байден, вспомнив сбитый в феврале в небе над Штатами китайский аэростат, публично назвал председателя КНР диктатором и даже намекнул на неспособность Си Цзиньпина управлять страной.Самое плохое, что свое заявление Байден сделал сразу после возвращения из Пекина главы Госдепа США Энтони Блинкена, в то время как госсекретарь отчитался об очень удачных переговорах с руководством КНР и «стабилизации отношений» между двумя державами. Китайский МИД уже выразил резкий протест по поводу провокационных высказываний американского президента.В результате очередного словесного ляпа президента США высокопоставленные члены администрации оказались в «неловком положении», сообщает американский телеканал NBC News. По данным канала, теперь чиновники Белого дома пытаются в частном порядке донести до китайского руководства, что, мол, слова Байдена отражают лишь его личное мнение, но никак не официальную позицию Вашингтона.— сообщает NBC News.Другой высокопоставленный представитель администрации заявил в среду, что Блинкен привык к тому, что президент делает замечания, которые вызывают ажиотаж, и не расстраивается. Третий член администрации президента в беседе с репортером телеканала преуменьшил значение скандального заявления Байдена, сказав, что он сделал комментарий о диктаторах в целом, не имея в виду именно председателя КНР.Так себе оправдания, которые ставят в неловкое положение уже самого президента США, не единожды отметившегося неадекватным поведением и нелепыми высказываниями на публике. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине проявлением непредсказуемости политики США.