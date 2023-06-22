Канцлер ФРГ назвал общий объём военной помощи, оказанной его страной Киеву с начала вооружённого конфликта на Украине

Мы занимаем второе место по объёмам поддержки [Украины] после США

Я убеждена, что нам и в дальнейшем следует увязывать восстановление Украины с процессом её присоединения к Евросоюзу. Именно по этой причине наша основная цель – помочь ей в восстановлении страны, что должно проходить в соответствии с нормами ЕС