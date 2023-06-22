Военное обозрение
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Канцлер ФРГ назвал общий объём военной помощи, оказанной его страной Киеву с начала вооружённого конфликта на Украине

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Канцлер ФРГ назвал общий объём военной помощи, оказанной его страной Киеву с начала вооружённого конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал общий объём военный и гражданской помощи, которую Киев получил от его страны с начала украинского конфликта. По его словам эта сумма уже почти приблизилась к отметке в 17 млрд евро, составив 16,8 млрд. Об этом глава немецкого кабмина заявил, выступая с речью перед депутатами Бундестага.


Мы занимаем второе место по объёмам поддержки [Украины] после США

– сказал федеральный канцлер Германии.

Отметим, что согласно заявлению, сделанному ранее на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе главой немецкого оборонного ведомства Борисом Писториусом, Германия намерена отправить на Украину 64 дополнительных ракеты для комплексов ПВО Patriot. Как подчеркнул министр, Киев остро нуждается в таких поставках с «целью обеспечения безопасности своего воздушного пространства».

Тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе своего выступления на Конференции по восстановлению Украины, прошедшая накануне в Лондоне, заявила о выделении Берлином в текущем году суммы в размере 381 млн € в качестве гуманитарной помощи. По словам главы немецкой дипломатии, процесс восстановления Украины неразрывно связан с процессом её «стремления» в Европейский Союз, поскольку она видит её частью ЕС.

Я убеждена, что нам и в дальнейшем следует увязывать восстановление Украины с процессом её присоединения к Евросоюзу. Именно по этой причине наша основная цель – помочь ей в восстановлении страны, что должно проходить в соответствии с нормами ЕС

– подчеркнула Бербок.

Кстати говоря, не так давно представитель немецкого Минобороны Митко Мюллер сообщил о запуске в Словакии германо-словацкого центра по ремонту и обслуживанию оружия, поставляемого Киеву странами Запада.
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8 комментариев
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  1. hohohol
    hohohol Сегодня, 12:04
    +1
    Мы занимаем второе место по объёмам поддержки [Украины] после США

    Рожа козлячья, нашёл чем гордиться.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:09
      +3
      hohohol hi, а что может Хозяин по щечке потрепет и ласковое слово скажет, а дойче потерпя, а дойче утрутся, им не привыкать.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:07
    +5
    Ливерной колбасе хоть в глаза ему роса. Что Вашингтон с удовольствием и делает, давно я не видел такого эпичного прогиба от такой казалось бы сильной страны, садист и мазохист нашли друг друга.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:29
    +2
    Мы занимаем второе место по объёмам поддержки [Украины] после США
    Значит и в трибунале сидеть вам сразу за украинскими преступниками. По поводу "восстановления Украины" хоть бы не звиздели раньше времени, а то как бы еще самим восстанавливаться не пришлось. А судя по всему дело идет к этому, т.к. Сша теперь подталкивают Европу на прямой конфликт с Россией.
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:37
    +1
    Иными словами этот лысый крендель поведал немцам про то, что они на 17 млрд.евро стали безнадёжно беднее.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:40
      +2
      В ходе совещания глава оборонного ведомства рассказал о формировании резервных армий в России. По словам Сергея Шойгу, они будут готовы в конце июня. Министр отметил высокие темпы комплектования ВС РФ добровольцами.

      В среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки получаем полк

      – отметил Сергей Шойгу.

      Министр обороны высказался о поставках вооружений киевскому режиму. По его словам, в 2023 году Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard, и 31 – Abrams. Однако Сергей Шойгу уверен, что эти поставки не повлияют на ход специальной военной операции.

      Уже понятно, что то, что поставлено Киеву, и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет

      – заявил министр обороны.

      О потерях ВСУ в ходе контрнаступления рассказал председатель Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца.

      ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley и 13 тысяч украинских военных, задействованных в ходе контрнаступления

      – отметил председатель Совбеза РФ.
    2. Azim77
      Azim77 Сегодня, 12:55
      +1
      Цитата: Ныробский
      Иными словами этот лысый крендель поведал немцам про то, что они на 17 млрд.евро стали безнадёжно беднее.


      Манипулирует общественным мнением, не добавляя одно слово "эквивалент". Выделили технику в эквиваленте почти 17 млрд. Технику из запасов, которые еще при предыдущих канцлерах было сделаны. И вопрос, почему сейчас они становятся финансово все беднее вот и задают к своему канцлеру.

      Вот же они лицемеры. Впихивают в страну свою технику, записывают это как долг, но уже в деньгах и ждут когда же через "репарации" или удержанием "замороженных средств" им деньгами долг вернется.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:10
      0
      Цитата: Ныробский
      лысый крендель поведал немцам про то, что они на 17 млрд.евро стали безнадёжно беднее.

      Это он еще не добавил: "Такие деньги и все впустую!" )))