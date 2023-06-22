Канцлер ФРГ назвал общий объём военной помощи, оказанной его страной Киеву с начала вооружённого конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал общий объём военный и гражданской помощи, которую Киев получил от его страны с начала украинского конфликта. По его словам эта сумма уже почти приблизилась к отметке в 17 млрд евро, составив 16,8 млрд. Об этом глава немецкого кабмина заявил, выступая с речью перед депутатами Бундестага.
Мы занимаем второе место по объёмам поддержки [Украины] после США
– сказал федеральный канцлер Германии.
Отметим, что согласно заявлению, сделанному ранее на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе главой немецкого оборонного ведомства Борисом Писториусом, Германия намерена отправить на Украину 64 дополнительных ракеты для комплексов ПВО Patriot. Как подчеркнул министр, Киев остро нуждается в таких поставках с «целью обеспечения безопасности своего воздушного пространства».
Тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе своего выступления на Конференции по восстановлению Украины, прошедшая накануне в Лондоне, заявила о выделении Берлином в текущем году суммы в размере 381 млн € в качестве гуманитарной помощи. По словам главы немецкой дипломатии, процесс восстановления Украины неразрывно связан с процессом её «стремления» в Европейский Союз, поскольку она видит её частью ЕС.
Я убеждена, что нам и в дальнейшем следует увязывать восстановление Украины с процессом её присоединения к Евросоюзу. Именно по этой причине наша основная цель – помочь ей в восстановлении страны, что должно проходить в соответствии с нормами ЕС
– подчеркнула Бербок.
Кстати говоря, не так давно представитель немецкого Минобороны Митко Мюллер сообщил о запуске в Словакии германо-словацкого центра по ремонту и обслуживанию оружия, поставляемого Киеву странами Запада.