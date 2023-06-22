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Представитель разведки Украины прокомментировал удары ВСУ по Чонгарскому мосту, пообещав продолжать такие действия

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Представитель разведки Украины прокомментировал удары ВСУ по Чонгарскому мосту, пообещав продолжать такие действия

Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов дал комментарий по ударам ВСУ по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область России с Крымом. Ранее стало известно, что в ночь на 22 июня ВСУ атаковали ракетами Чонгарский мост.


По предварительной информации, удары по мосту наносились ракетами англо-французского производства Storm Shadow. На месте происшествия сотрудники оперативных служб РФ нашли осколки ракет с французской маркировкой.

Украинская разведка дала довольно однозначный комментарий. Ее представитель заявил, что пока не будет анализировать происходящие события с военной точки зрения. Но отметил, что «сейчас идет работа», и подобные действия стоит ожидать и в будущем.

Продолжение следует

- заявил Юсов.

Однако последовать на такие удары должна и соответствующая реакция со стороны России. Удары по объектам гражданской инфраструктуры, имеющим стратегическое значение для российских регионов, должны встречать достойное противодействие со стороны Российской Федерации.

Однозначно то, что удары по украинским объектам должны по своим последствиям превосходить тот ущерб, который был нанесен российской инфраструктуре. Кроме того, следует озадачиться вопросом недопущения подобных ударов в будущем, но это потребует дальнейших активных действий Вооруженных сил РФ на территориях, прилегающих к новым регионам России.
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35 комментариев
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  1. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 12:07
    +20
    И правильно делают с военной точки зрения. Если бы наши так делали, другой коленкор СВО был.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 12:29
      +9
      Вот хотелось бы увидеть наш ответ. Правильный с военной точки зрения. Ведь этот Чонгарский мост не просто мост, а некий маркер для гражданских частных перевозчиков. Отправите вы свою фуру этим маршрутом если такие дела творятся? Этот вопрос (прямо сейчас) задают себе логистические компании. Потом, усложнившаяся логистика это ещё один повод поднять и так далеко не сладкие цены в Крыму что крайне неприятно не только гостям но и жителям полуострова. Но и не только в ценах дело, по нам - ба-бам, а мы не бум-бум. Неприятно всё это. В общем нужен ясный, понятный всем ответ. Хотя нет, можно и не отвечать, пусть идёт как идёт и само рассасывается.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 12:54
        +6
        Пока шеф этого ушлёпка ходит под себя, он тоже решил судьбу за член подергать.. laughing
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:54
        0
        По этому транспортному коридору идут грузы очень необходимые для наших военных.Тут дело даже не в проблемах частника,гораздо все серьезнее
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 13:18
          +1
          Для военных поставки идут в основном не через этот мост, это слишком "кривой" путь для обеспечения военных. Хотя раньше, в начале сво - да, он был значительным. Сейчас это больше гражданская артерия, так как через керченский мост грузоперевозки не производятся. hi
          1. Michael67
            Michael67 Сегодня, 13:30
            0
            "Представитель военной разведки"... Какая отвратительная рожа! В 404 какие-то омерзительные хари у всех, кто в амерам задницу вылизывает.
        2. sailor Roman
          sailor Roman Сегодня, 13:27
          0
          Все не так и плохо. Не такая уж это и преграда, каких-то 100 метров. Мостов там два. Сейчас работают дополнительные временные мосты, при необходимости будут возведены еще, для этого есть и силы и понтонный парк, и средства.
  2. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 12:09
    +2
    ну хоть не буданов теперь балаболит, всё приятно
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 12:17
      +5
      Репа такая же - кирпича так и просит. И, думаю, получит в своё время
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:12
    +5
    И этот договорится до залужа/буданов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:55
      +1
      Это как то остановит нанесение ударов?Нет,конечно утырков надо уничтожать.
  4. сайгон
    сайгон Сегодня, 12:15
    +2
    Ну усе хана Киеву , а как иначе наш министер от обороны тог заявлял что как врежем хотя слушать Шойгу простите маветон.
  5. Касатик
    Касатик Сегодня, 12:17
    +6
    Что еще должно случиться, чтобы РФ наконец начала бить по-взрослому? Сколько линий уже нарисовали - со счета сбился. Обидно, что к нам уже из Коморских островов приезжают с вопросом - чем помочь?
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 12:30
      +5
      Цитата: Касатик
      Что еще должно случиться,

      отвечаю - крупномасштабная война на уничтожение
  6. HAM
    HAM Сегодня, 12:21
    +2
    Косвенное подтверждение того что Буданов не дееспособен...уж такой то случай он бы не упустил попиариться.....
  7. fax66
    fax66 Сегодня, 12:24
    +5
    Тут у нас в своё время кричали, что почти невозможно поразить мосты, если они находятся в далеко от ЛБС. Мол, надо кучу дорогостоящих крылатых ракет использовать...
    А это что? Т.е. их ракеты намного точнее или дешевле наших?
    1. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 13:13
      +1
      Муж говорит, что французская электроника, весьма хорошая. Лучше английской
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 13:15
      0
      дороже..И не сразу разрушат много надо(раза в два дороже моста),но напряжёнку создадут
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:26
      0
      Мост не уничтожен, две ракеты потрачены. При большой необходимости, даже в таком виде мостом можно пользоваться - в чём "наши" не правы? fool
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    0
    Андрей американцев... Ю.сов
    Следующий кандидат на "работу с документами" и "выезд на задание". Смех фамилию Ю.сов "автопилот" правит на американцев.
  9. dementor873
    dementor873 Сегодня, 12:30
    +5
    Забавно, имея 1.5 ла и 4 ракеты они разрушают нашу критическую инфраструктуру по логистике. Мы же имеем, судя по докладам, 5-10 кратное увеличение производство ракет и боеприпасов, но не можем делать тоже самое.
  10. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:32
    +5
    Если вы хотите послать серьезное сообщение, вы должны немедленно разбомбить вокзалы, большие и малые мосты и, прежде всего, еще раз разбомбить отделения ГУРа в Киеве, но на этот раз сжечь их дотла раз и навсегда.
  11. Everevil
    Everevil Сегодня, 12:34
    +2
    "Продолжение следует," - заявил Юcoв.

    И теперь мы знаем, кого следующего завалит обломками здания, и кого эвакуируют натовским бортом в Германию для лечения yes
  12. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 12:38
    +5
    украинцы действуют грамотно, уничтожая нашу логистику. Это похоже на дела с антоновским мостом.
    Ну а наши? А что наши?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:02
      0
      RED ICE hi, навеяло а что Титов? И тишина laughing
      Посмотрим что скажет Мин Обороны по этому поводу ну или чем ответят наши В. С.
  13. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:39
    +2
    надо эту сальную рожу..уничтожить Калибром...
  14. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:45
    -1
    Вот господа из МО, учитесь как надо не боятся работать по мостам! Понятно что владельцы мостов не одобрят, но тут или для своих хорошие или ближе к победе!
  15. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:59
    +2
    Да похоже что Буданову совсем того-не того, раньше он и по более мизерному поводу перья распускал и в манере дона Карлеоне давал интервью, а тут с такой новостью и зам.
  16. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 13:07
    +1
    "Должны по своим последствиям превосходить* кое что есть:1) Залужный не весть, где)
    2) склад боеприпасов, в том числе с обеднённым ураном, помните, какой был столб огня?
    3) Буданов, куда-то исчез.
    Вывести, из строя, главкома (весьма, популярный у них человек) это существенно, а взрыв снарядов - более чем заметно
  17. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:13
    0
    Представитель военной разведки Украины Андрей американцев дал комментарий...

    А куда буданова дел? То буданов мамой клялся, теперь притих чегой-то, а теперь ещё какой-то организм нарисовался, продолжатель дел буданова, надеюсь с такой же судьбой!
  18. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:18
    -1
    В акте обусловлено, что всякий ущерб, как умышленно, так и неосторожно причиненный телу-носителю, в том числе и по независящим обстоятельствам, будет: 1) возмещен по расценкам, установленным межзвездной конвенцией, и 2) ответно причинен другому телу, согласно lex talionis (10 - Закон талиона _(лат.)).
    – Как, как? – не понял Марвин.
    – Око за око, зуб за зуб, – пояснил мистер Бландерс. – Допустим, вы, находясь в теле марсианина, сломали ногу. В соответствии с межзвездным правом, когда вы вновь перейдете в свое тело, вам тоже сломают ногу максимально научным и безболезненным способом.
    – Даже если это произошло случайно?
    – Особенно если это произошло случайно. Мы установили, что акт об ответном ущербе заметно уменьшил число таких случайностей.
    (Р.Шекли. "Обмен разумами")

    Если бы Россия за каждый взорванный мост отвечала бы в трехкратном размере, то количество попыток атаковать ее объекты сократилось бы до нуля. Но, увы!
  19. cmax
    cmax Сегодня, 13:22
    -2
    По мне, где наше ПВО? Война идёт уже полтора года, там все должно быть прикрыто дивизионами С 400. А иначе, зачем они вообще нужны. Хотя есть дивизион прикрывающий Крымский мост, это же рядом. Ракеты прилетели, наши молчат. В Геническе раздолбали наши склады чуть раньше. Военкоры писали, много погибших. Мост рядом, теперь по нему попали. Такое ощущение, что никто в МО никаких выводов не делает
    Нет системы. Местность равнинная, не горы, радары должны что то видеть. Как наши пускают ракеты, вся Украина в курсе, а как они пускают свои - результат печальный! Так и Крымский мост профукаем опять. Мост конечно восстановить можно, но на долго ли он сможет простоять при такой защите от вражеских ракет. А так конечно, деньги кто то освоит на восстановление
  20. al3x
    al3x Сегодня, 13:28
    -2
    Атакамс пuндосы уже точно одобрили. Значит со дня на день попытаются ими ударить, может даже в ближайшие часы. Нужно быть готовыми. Намного меньшими ракетами изрядно мосты кошмарили, а эта дура может и за один раз значительную часть пролёта моста сложить.
    Очень бы хотелось видеть внятные и не просто жесткие, а жесточайший и даже жестокие ответы с нашей стороны в виде ударов по критической инфраструктуре Украины. Сколько можно кота за коки тянуть. Всë с оглядкой какой-то делаем.
  21. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 13:29
    -1
    А это , наверное,только Россия не хочет,не умеет и не может выводить мосты из эксплуатации.У противника счет разрушенным мостам уже скоро на десятки пойдет, они просто не знают,что мосты не разрушаются.Осталось подождать повторения истории,как с Антоновским мостом и потом сослаться на невозможность логистики.Все правильно,должно же быть обоснование "перегруппировки".А мосты защишать ПВО?Да не смешите.Как можно уничтожать гражданские объекты,это же неправильно,надо со всей отвественностью вдарить очень серьезной фразой какого нибудь там мид,чтобы жути нагнать на супостата ,что нормальные люди мостов не разрушают и точка.Говорят спецы,что можно отремонтировать на раз?Очнитесь,где ремонт,а где бетон.Пока довезут ремонтировать уж нечего будет.Химеры ведь не дадут возможности ремонтировать мосты,а с понтонами опять засада,тонут ,как ни странно.То ли дело мост под Одессой и так его и сяк,видать бетон другой марки ну или прицел ,за счет работы рэб,посылает в молоко.Кое как взрывотехники подорвали на своей территории антоновский мост и какой то второстепенный около белорусской границы- вот и все успехи,негусто однако.А где же "аналоговнету" в уничтожении транспортной инфраструктуры,конечно лучше долбануть по какому нибудь сараю,вдруг там что то прячут.А мосты это пока недостижимая мечта,но обещают к 20...году изготовить нечто такое,что ух и ах!.Ждем...с.
  22. Седов
    Седов Сегодня, 13:31
    0
    Цитата: Чёрный
    Пока шеф этого ушлёпка ходит под себя, он тоже решил судьбу за член подергать.. laughing

    Он прямо просится к Буданову. Тот тоже любил на тему продолжений поразглогольствовать.