Продолжение следует

Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов дал комментарий по ударам ВСУ по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область России с Крымом. Ранее стало известно, что в ночь на 22 июня ВСУ атаковали ракетами Чонгарский мост.По предварительной информации, удары по мосту наносились ракетами англо-французского производства Storm Shadow. На месте происшествия сотрудники оперативных служб РФ нашли осколки ракет с французской маркировкой.Украинская разведка дала довольно однозначный комментарий. Ее представитель заявил, что пока не будет анализировать происходящие события с военной точки зрения. Но отметил, что «сейчас идет работа», и подобные действия стоит ожидать и в будущем.- заявил Юсов.Однако последовать на такие удары должна и соответствующая реакция со стороны России. Удары по объектам гражданской инфраструктуры, имеющим стратегическое значение для российских регионов, должны встречать достойное противодействие со стороны Российской Федерации.Однозначно то, что удары по украинским объектам должны по своим последствиям превосходить тот ущерб, который был нанесен российской инфраструктуре. Кроме того, следует озадачиться вопросом недопущения подобных ударов в будущем, но это потребует дальнейших активных действий Вооруженных сил РФ на территориях, прилегающих к новым регионам России.