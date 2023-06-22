Министр обороны России отметил снижение активности ВСУ на многих направлениях в связи с перегруппировкой войск

В настоящее время на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ наблюдается снижение активности со стороны украинских формирований. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая на заседании Совета безопасности России.
По словам главы российского военного ведомства, в течение 16 суток так называемого «контрнаступления» ВСУ, украинские формирования понесли серьезные потери и сейчас были вынуждены снизить свою активность на фронтах.
Вероятно, ВСУ будут перегруппировываться, а в Киеве – решать, что делать дальше в ситуации, когда контрнаступление фактически оказалось провальным.
Шойгу отметил, что на нескольких направлениях у противника еще сохраняются возможности и силы для проведения атак на российские позиции. Кроме того, ВСУ пытаются эвакуировать из «серых зон» уничтоженную военную технику, в том числе танки и бронемашины западного производства.
Отметим, что в результате контрнаступления ВСУ понесли внушительные потери в личном составе и военной техники. Западные военные эксперты связывают их с тем, что Киев недооценил возможности и мотивацию Вооруженных сил Российской Федерации, их высокую готовность к отражению украинских атак. Кроме того, Украина, с подачи Запада, явно переоценила и возможности переданной ВСУ военной техники западного производства, которая точно также уничтожается ударами российского оружия.