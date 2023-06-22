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Министр обороны России отметил снижение активности ВСУ на многих направлениях в связи с перегруппировкой войск

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Министр обороны России отметил снижение активности ВСУ на многих направлениях в связи с перегруппировкой войск

В настоящее время на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ наблюдается снижение активности со стороны украинских формирований. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая на заседании Совета безопасности России.


По словам главы российского военного ведомства, в течение 16 суток так называемого «контрнаступления» ВСУ, украинские формирования понесли серьезные потери и сейчас были вынуждены снизить свою активность на фронтах.

Вероятно, ВСУ будут перегруппировываться, а в Киеве – решать, что делать дальше в ситуации, когда контрнаступление фактически оказалось провальным.

Шойгу отметил, что на нескольких направлениях у противника еще сохраняются возможности и силы для проведения атак на российские позиции. Кроме того, ВСУ пытаются эвакуировать из «серых зон» уничтоженную военную технику, в том числе танки и бронемашины западного производства.

Отметим, что в результате контрнаступления ВСУ понесли внушительные потери в личном составе и военной техники. Западные военные эксперты связывают их с тем, что Киев недооценил возможности и мотивацию Вооруженных сил Российской Федерации, их высокую готовность к отражению украинских атак. Кроме того, Украина, с подачи Запада, явно переоценила и возможности переданной ВСУ военной техники западного производства, которая точно также уничтожается ударами российского оружия.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:18
    +2
    Бейте нациков, парни. Держим за Вас кулачки!!!
    1. Маз
      Маз Сегодня, 12:19
      +3
      К концу июня будет сформирована резервная армия и в ближайшее время - армейский корпус, они получат более 3700 единиц техники — Шойгу. Слава богу, долго ждали. вот и армия наступления.
      Шойгу: не видим необходимости в новых добровольцах для СВО, на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тыс. человек, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек, есть еще более 50 тыс. добровольцев.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:30
        +3
        Цитата: Маз
        Шойгу: не видим необходимости в новых добровольцах для СВО, на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тыс. человек, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек, есть еще более 50 тыс. добровольцев.

        Путин сказал что если штурмовать Киев, нужна ещё одна мобилизация, в этом случае почему МО не видит необходимости в новых добровольцах?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:42
          +4
          Путин сказал что если штурмовать Киев,

          Остаётся понять - на кой ляд нам Куев? Как любой современный столичный город - он давно превратился в пиявку на теле страны, ни черта полезного не производящий зато сидящий на дележе типа финансовых потоков. И - что мы будем делать с минимум парой миллионов бездельников, привыкших вкусно кормиться со всей остальной страны? Со своими-то не знаем что делать - а тут ещё подсыплют..
      2. Касатик
        Касатик Сегодня, 13:29
        0
        Вы хотя бы примерно представляете, что такое АК? Это минимум две дивизии плюс масса других частей. Чтобы их сформировать, вооружить, обеспечить, построить городки, наладить тыл и боевую подготовку - нужен минимум год. О какой армии может идти речь до конца июня? Где возьмут 3700 единиц техники, если с хранения снимают уже БТР-50 и Т-54. Или этот корпус будет на тачанках? Так и их еще надо делать. И начинать надо с НИОКР, обоснования и финансирования. Дальше продолжать или будете сами чепчиками в воздух бросаться? Кстати, если бюстгальтер разрезать пополам, получится две бейсболки.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:30
      +1
      Любопытные видосы по ссылкам ниже.
      При отражении наступления наши массово уничтожают технику врага FPV дронами-камикадзеКадры ударов БпЛА в районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении

      https://t.me/RVvoenkor/47790

      При отражении наступления немецкий Leopard поражён «Ланцетом» на Запорожском фронте.
      Барражирующий боеприпас влетел в ведущий огонь вражеский танк.
      Противник начал беречь НАТОвскую технику, используя её для поддержки наступающих сил огнём с закрытых позиций, чтобы снизить риск уничтожения.

      https://t.me/RVvoenkor/47788
  2. сайгон
    сайгон Сегодня, 12:19
    +7
    Товарищ министр обороны спасибо что утешили , а как быть что ВСУки по Чонгару вмазали из западных оружьеф и когда полетит по по центрам в Киеве городе ? Словом новость и статья не о чем . Министр в делах воинских не силен однако - генерал простите парадный .
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:04
      +1
      а чем и как мы будем оборонять Запорожскую АЭС при уже высохшем Днепре (???)
      АЭС находится практически на переднем краю
  3. Magellan
    Magellan Сегодня, 12:20
    +3
    "... приступил к перегруппировкам, что являлось верным признаком неудачи" (с) Зайончковский А.М.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:37
      +1
      Ну вы еще и Деникина вспомните .
      Там классика - сил оборонятся не было и по этому с утра дивизия перешла в наступление.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 12:29
    +4
    Пока ВС РФ демонстрируют очень хороший уровень обороны.
    Но тут надо не забывать, что он дается тоже нелегко, враг весьма силён, и оружия у него достаточно. Если в ближайший месяц-полтора наши войск будут держаться на том же уровне, что и сейчас - то тогда вот да , можно сказать, что оборонительное сражение выиграно.
    К тому времени и армия соберется достаточная. и Вагнерам скоро из отпусков выходить - к тому времени можно намечать и существенное наступление.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:41
      +3
      Товарищ майор вы серьезно с ЧВК Вагнер связываете исход боев на 1000 километровом фронте ? Простите конечно я не знаю точной группировки на линии фронта но верить в то что скажем дивизия или две спасут все странно.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:05
        +1
        Почему именно спасут? Они могут обеспечить успех на каком-либо важном, или не очень, участке фронта. Полно мест где идут длительные тяжелые бои без успеха какой-либо из сторон. И, наверняка есть места где прорыв вражеской обороны может привести к существенному успеху.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:41
    +1
    Эвакуаторы всегда вызывали нехорошие впечатления, то принудительно утащат под зонтиком гайцев, то после серьезной поломки или ДТП покатушки. Так что, эвакуаторы плющить к эвакуируемым.
  6. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 13:20
    -1
    Сидя в обороне никакую войну не выиграть, как бы хорошо ты не сидел.
    Или думаем, что нацики, обломав зубы, мира запросят? Думаю нет. Откатятся на исходную и будут по новой вооружаться еще более серьезной Западной военной техникой.
    Хочешь мира - наступай и побеждай, чтоб противник переговоров запросил, а не ты "был открыт для мирных инициатив" в любое время дня и ночи.