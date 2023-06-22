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Советник Зеленского: Украина рассчитывает получить от России триллион долларов

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Советник Зеленского: Украина рассчитывает получить от России триллион долларов

Советник по вопросам экономики президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что киевский режим рассчитывает в итоге получить от России значительную сумму денег, составляющую примерно триллион долларов.


В частности, украинские власти рассчитывают на выделение Киеву половины из российских активов, замороженных на Западе, а также крупные репарации по итогам вооруженного конфликта на Украине.

Эту поражающую своей глубиной мысль украинский чиновник высказал в ходе проходившей в Лондоне конференции, на которой обсуждались вопросы, связанные с финансовой поддержкой, направленной на будущее послевоенное восстановление Украины.

И Киев не особенно переживает по поводу того, что сам термин "репарации" означает выплаты побеждённой стороной победителю. Или киевский режим уже победил?..

Само проведение подобных мероприятий выглядит странно. Украинский кризис далек от своего завершения, так как поставленные правительством России цели спецоперации на Украине в настоящее время еще не достигнуты.

А что касается послевоенного восстановления - как показала практика, наиболее вероятно будут восстановлены населенные пункты и объекты инфраструктуры, которые по итогам боевых действий окажутся под контролем России, как в этом уже можно убедиться на примере Мариуполя. Территории же, которые останутся (если останутся) под контролем киевского режима и его западных союзников, ждет только разруха, нищета и голод. Все направленные на их восстановления средства непостижимым образом неизбежно окажутся на офшорных счетах украинских чиновников, а население будет вынуждено выживать опираясь исключительно на собственные силы и средства.
Использованы фотографии:
Pixabay
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60 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:28
    +18
    Или киевский режим уже победил?..
    Нет, не победил, но "репарацию" уже поделил..."
    украинские власти рассчитывают на выделение Киеву половины из российских активов,

    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:33
      +8
      Советник Зеленского: Украина рассчитывает получить от России триллион долларов


      Это ж сколько Зеленский ему отсыпал из своих запасов,что он такую пургу гнать начал? wassat
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 12:47
        +10
        РВСН ВС РФ - доставка репараций по всему миру...пишите, звоните, телеграфируйте laughing
        1. д^Амир
          д^Амир Сегодня, 13:07
          +2
          какой курс обмена??? я предлагаю 1 млрд - 1 Мт
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 13:15
        0
        Отсыпал ему зелёный или не отсыпал, судя по последним событиям возможно всё request
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:32
        0
        Этот "советник" солиста клоунской трупп с Банковой - умишком скорбен...

        Ну кто же, даже "гадом будучи", в наше время, свои мечты о будущем, в "зелень" будет "конвертировать"?..
    2. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 12:34
      +10
      создатели фильма и не подозревали, что их фильм - документальный, и да, встречный вопрос - а что триллион всего один??? что ж так мелочиться то???
      1. Aken
        Aken Сегодня, 13:30
        0
        Я готов заплатить им прямо сейчас. Только бы успокоились.
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 12:35
      +5
      Сергей, спасибо за "свадьбу" Попандополо бесподобный
    4. Маз
      Маз Сегодня, 12:44
      +4
      ВОТ шо получит украина ---...К концу июня будет сформирована резервная армия и в ближайшее время - армейский корпус, они получат более 3700 единиц техники — Шойгу.
    5. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:51
      +2
      Больше смахивает на такой не менее известный эпизод..

    6. Венд
      Венд Сегодня, 12:51
      +1
      Ну пусть попробуют, в России зарубежных активов минимум раз в 10 больше laughing
    7. Tusv
      Tusv Сегодня, 12:51
      +2
      Цитата: svp67
      Нет, не победил, но "репарацию" уже поделил..."

      Так можно такую репарацию нарисовать и торжественно вручить как это делают в америке. Ну там блондинка в купальнике с огромным чеком бродит перед камерами
      1 триллион долларов.
      Принимается во всех психушках мира
      Министр финансов: Попандопуло
    8. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:00
      +2
      я тоже рассчитываю отжать у Илона Маска его компанию и войти в тройку Форбс smile мечта тем и хороша она постоянно на горизонте и к ней идешь и идешь.
      1. д^Амир
        д^Амир Сегодня, 13:10
        +1
        перед собой ставить надо реальные цели - Совет Директоров ГАЗПРОМа!!! fellow
  2. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 12:30
    +2
    Дырку от бублика , дырку от бублика , и не копейкой больше, иж ты чего надумали то, Главно, что бы чиновники Украины не надорвались такой пирог пилить, делить, резать!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:00
      +2
      Пусть на памятник Паниковскому в Киеве посмотрят, и особенно, под ногу заглянут )))
      https://www.44.ua/news/3308235/pojdite-v-kiev-i-sprosite-pamatnik-panikovskomu-na-uglu-kresatika-i-proreznoj-foto
      https://the-city.kiev.ua/ru/article/pamyatnik-panikovskomu-160
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:31
    +6
    В очередь, пшеку уже первыми обозначились. Очень надеюсь, что желающих больше не будет, т.к. у дохлого осла всего два уха. Трибалты в эту тему даже не квакают, понимают, что им достанутся только копыта.
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 12:47
      +1
      исчо как квакают!!! цельные институты понасоздавали для подсчету убытков, суммы то же весьма финансовые озвучиваются, латвия - 300 млрд. нерублей, литва - 800 млрд. нерублей, эстония - не нашел более-менее достоверного источника, жалкие 36 млрд. нерублей всерьез принимать нельзя
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:57
        +2
        И сколько лет они уже "дань" получают?
        1. д^Амир
          д^Амир Сегодня, 13:12
          +1
          да вроде в 1991-м начинали с 1,5 - 2 млрд нерублей, теперь вот до этой финансовой астрономии досчитались
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:09
      +2
      Цитата: Uprun
      В очередь, пшеку уже первыми обозначились.

      Полякам - польский же ответ.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:31
    +7
    Олег Устенко заявил, что киевский режим рассчитывает в итоге получить от России значительную сумму денег, составляющую примерно триллион долларов.
    Вот теперь точно уверен, что в окружении Зеленского нюхают все. А нюхнув появляется огромное желание пообщаться с прессой.
    1. Artillerieunteroffizier
      Artillerieunteroffizier Сегодня, 12:50
      +2
      это именно так. В настоящее время в некоторых странах модно просчитывать в своем воображении, что хотелось бы получить в качестве репараций. Но Киев снова стреляет в птицу. Наркотики, используемые в правительственном дворце в Киеве, очевидно, особенно сильнодействующие.
  5. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 12:31
    +2
    Il est aussi "certain"qu'ils recevront ce bilion qu'il est "certain" que les Ukainiens ...rembourseront les milliards qu'ils reçoivent...:Jamais!
    Sauf bien sûr si une 5em colone prenait le pouvoir en Russie, on n'est jamais totalement à l'abri d' un "Brutus"...
  6. Everevil
    Everevil Сегодня, 12:32
    +4
    О как. Зеленский что, уже и всех своих советников на кокс подсадил? recourse
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:10
      0
      Нет. Вначале конфликта когда пошли санкции, было подсчитано, что ЕС, бизнес, теряет от санкций тот же триллион долларов. Соответственно устами этого клоуна становится понятно, что ждёт РФ если проиграет. Просто это понимать надо, а не ржать как тут подавляющее большинство.
  7. PVV66
    PVV66 Сегодня, 12:33
    +3
    Ну как в анекдоте, "Дайте мне таблеток от жадности , и побольше, побольше!" Скоро чубатых будут ото всюду гнать поганой метлой, как хронических попрошаек.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:34
    +1
    Он вообще- вменяем?…………………………………………
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:34
    +1
    Советник по вопросам экономики президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что киевский режим рассчитывает в итоге получить от России значительную сумму денег, составляющую примерно триллион долларов.

    Это сколько дачек ,домиков и квартирок в ЕС, можно будет купить чиновникам из Украины ..........Ося Бендер слюной бы задавился
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:34
    +5
    .Советник Зеленского: Украина рассчитывает получить от России триллион долларов

    От мертвого осла уши, а не триллион.
  11. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 12:35
    +3
    В одной известной книге Паниковский бегал за Корейко и клянчил: "Дай миллион, ну дай, дай миллион...". Вероятно, баран Зеленский эту книгу просто не читал.
  12. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:35
    +5
    Эту поражающую своей глубиной мысль

    что-то у них глубиной мысль работает только в одном направлении.... где бы урвать, выпросить и стырить....... yes
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:18
      +2
      Цитата: Mouse
      что-то у них глубиной мысль работает только в одном направлении.... где бы урвать, выпросить и стырить.......

      Жизнь на подачку развращает, отучает деньги зарабатывать, приучает к тому, что кто-то придёт и все ништяки просто так, за то, что они такие хорошие, даст.
      Вот и работает мысль не в направлении "заработать", а в направлении "выпросить-урвать".

      Невольно вспомнилось прочитанное ещё в детстве - аналогичный случай
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:35
    +3
    А почему так мало? laughing Пусть рассчитывают получить пять триллионов пока ещё живы.
  14. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:35
    +4
    Триллион, квадриллион, квинтиллион, секстиллион, септиллион, октиллион, нониллион, дециллион и в бесконечность.
  15. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:36
    +3
    да-России будет проще этот укрофашистский гадюшник стереть с лица земли термоядерным оружием..дешевле выйдет...попрошайки гребанные)
  16. HAM
    HAM Сегодня, 12:37
    +3
    Похоже Олежек себе и домик и яхту в Майями присмотрел....Правда таких "Олежеков" там целое недоразумение с названием "страна"......
  17. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:38
    +4
    Эти долбодятлы всё ещё думают, что Запад на их стороне...
  18. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:38
    +3
    Триллион евро, наверное, больше, чем вся стоимость всей Украины, включая накопления, которые у них есть, именно по этим вещам можно понять, насколько сумасшедшие и страдающие манией величия представители украинской власти и их западные кураторы.
  19. vladcub
    vladcub Сегодня, 12:39
    +3
    "примерно, триллион долларов", а что так мало?
    "любить? Так, королеву."
  20. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:40
    +3
    На сегодняшний день только в "кинжалах" и "калибрах" Киевский режим уже получил порядка полутора триллионов долларов, куда же еще?
  21. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 12:42
    +3
    Как говорят в таких случаях наши небратья : "Дурень думкою багатіє" (С)
  22. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:46
    +3
    Советник по вопросам экономики президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что киевский режим рассчитывает в итоге получить от России значительную сумму денег, составляющую примерно триллион долларов.

    what Зрада это, или Перемога?
    Согласно документу, полученному агентством Bloomberg, Европейский союз пришел к выводу, что не может законным путем конфисковать замороженные российские активы, и вместо этого сосредоточился на способах их временного использования.

    ЕС рассматривает два варианта, продолжая изучать, как он мог бы использовать замороженные активы российского центрального банка на сумму более 200 миллиардов евро (219 миллиардов долларов) и направить их на Украину, говорится в докладе. Многие средства находятся в гиганте Euroclear Ltd., и к первому кварталу этого года они принесли почти 750 миллионов евро.

    Рабочая группа ЕС по использованию российских резервов, замороженных в рамках санкций, обсуждает, как собирать информацию и оценивать варианты в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Его члены не видят “надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС”, заключили там. Вместо этого ЕС рассматривает направление прибыли от инвестиций на Украину.

    Европейский центральный банк предупредил, что использование доходов от процентных ставок по активам может побудить держателей официальных резервов отвернуться от евро, говорится в отчете.

    Главное, чтобы "хитрые х@хлы" не придумали очередную тактическую перемогу - временно сдаться России, чтобы она их откормила, отстроила, денег дала...
  23. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:50
    +2
    Советник Зеленского: Украина рассчитывает получить от России триллион долларов

    Кто бы сомневался, что жизнь на халяву была в крови у «нерусских»...
  24. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 12:51
    0
    "Крупные репарации по итогам вооружённого конфликта*
    Я, что-то пропустила:за пришедшую ночь, они победили?
    " может, ещё ключи от квартиры, где деньги лежат? "(С)
    Фигу не хо, хо?
  25. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:55
    +1
    Народная мудрость : Не в деньгах счастье ,главное здоровье! заиграла новыми красками.В могилу все деньги не утащишь.
  26. grem
    grem Сегодня, 12:57
    +1
    Украина рассчитывает получить от России триллион долларов

    Да черт с ним этим трилионом ..Тут мужики пойдет волна генцида Русского мира !
    ВСЕ запрещают Русское и что связано с Россией на западе ..
    А если мы откатимся и сдадимся подписав изуитский договор соглашение ..
    Эти разные карательные отряды РДК ,Айдары ,Азовы и т.д. Рванут вслед за натовскими войсками ..Вырезая и выжигая все и всех Начнется месиво кровавое и наши семьи и просто детей начнут методично ...Дальше молчу
    Думайте мужики ,думайте ..Иначе поздно будет !!

    ВСЕ это может к нам прийти ,если дадим слабину. Нужно сопротивляться !
  27. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 13:04
    +1
    Украина рассчитывает получить от России триллион долларов

    Губа не треснет? Нет, ну если только ракетами/бомбами "своим ходом"....
  28. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 13:09
    -1
    Почему не верите? По итогам СВО страна получит громную часть окраины,так что на новые российские территории может прольётся восемьсот триллионов рублей ..Смотря как разрешать пилить...
  29. A. B.
    A. B. Сегодня, 13:11
    +2
    Сколько уже сейчас разговоров и дел на тему того что немцы должны платить за то что наворотил Гитлер. Сколько уже сейчас слов о том что Россия должна платить за советскую "оккупацию". А ведь с германией тоже со слов начиналось. Так что рано или поздно и в этом до дела дойдут. Вот тогда нам уже будет не смешно.
  30. potap6509
    potap6509 Сегодня, 13:13
    +1
    Окоянный отросток на воротник, чтоб шея не потела, репарации им, фигура из трех пальцев am
  31. Влад Сваргин
    Влад Сваргин Сегодня, 13:15
    +1
    Украина рассчитывает получить от России триллион долларов

    Всю Европу обобрали, "и ни в одном глазу"- пузо лопнет – наплевать, под рубашкой не видать angry
  32. alovrov
    alovrov Сегодня, 13:16
    +1
    Ответ должен быть предельно кратким. "Приди и возьми".
  33. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 13:20
    +1
    Ну, они сейчас всю Европу обчистят. Мир отказывается от их доллара и евро, вот они собирают, что могут, пока он совсем не рухнул у них. Вместо печатания новых фантиков - конфискация российских денег как альтернатива.
  34. alystan
    alystan Сегодня, 13:22
    0
    Почему именно в долларах?
    Этим придурками лишь фантики от конфет подойдут...
  35. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 13:24
    0
    Украина рассчитывает получить от России триллион долларов
    Так пойдет:
    https://www.wildberries.ru/catalog/149479694/detail.aspx

    Сенаторы в США разработали законопроект об отжиме активов Центробанка России. Так вот, главное тут в том, что отжатое пойдет - НАБЕРИТЕ ВОЗДУХА В ГРУДЬ - на погашение части долга Украины перед США. Хотя формально написано, что это должно помочь восстановить Украину после войны.

    Источник: voenhronika.ru (Кирилл Федоров)
  36. uralex
    uralex Сегодня, 13:24
    -1
    Украина рассчитывает получить от России триллион долларов
    Готовят основу для очередного мирного договора?
  37. синоби
    синоби Сегодня, 13:34
    0
    украинцы надеются на НАТО.Как в своё время грузины.Но там грузины выхватили сразу и однозначно.
  38. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:37
    0
    Цитата: Советник Зеленского
    Украина рассчитывает получить от России триллион долларов

    все таки у них с поляками много общего, холопы очень часто перенимают привычки хозяев