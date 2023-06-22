.Советник Зеленского: Украина рассчитывает получить от России триллион долларов

Советник по вопросам экономики президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что киевский режим рассчитывает в итоге получить от России значительную сумму денег, составляющую примерно триллион долларов.В частности, украинские власти рассчитывают на выделение Киеву половины из российских активов, замороженных на Западе, а также крупные репарации по итогам вооруженного конфликта на Украине.Эту поражающую своей глубиной мысль украинский чиновник высказал в ходе проходившей в Лондоне конференции, на которой обсуждались вопросы, связанные с финансовой поддержкой, направленной на будущее послевоенное восстановление Украины.И Киев не особенно переживает по поводу того, что сам термин "репарации" означает выплаты побеждённой стороной победителю. Или киевский режим уже победил?..Само проведение подобных мероприятий выглядит странно. Украинский кризис далек от своего завершения, так как поставленные правительством России цели спецоперации на Украине в настоящее время еще не достигнуты.А что касается послевоенного восстановления - как показала практика, наиболее вероятно будут восстановлены населенные пункты и объекты инфраструктуры, которые по итогам боевых действий окажутся под контролем России, как в этом уже можно убедиться на примере Мариуполя. Территории же, которые останутся (если останутся) под контролем киевского режима и его западных союзников, ждет только разруха, нищета и голод. Все направленные на их восстановления средства непостижимым образом неизбежно окажутся на офшорных счетах украинских чиновников, а население будет вынуждено выживать опираясь исключительно на собственные силы и средства.