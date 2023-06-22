Пресса Украины: Ситуация на Лиманском направлении сложнее, чем говорится в официальном заявлении Генштаба

Как известно, в начале июня украинские силы «наконец-то» перешли в контрнаступление, о котором так много говорили и которым так грозили в Киеве, называя его молниеносным, стремительным. Основным его направлением стала Запорожская область.Однако ВСУ не достигли сколько-нибудь значительных успехов на Запорожском направлении и, кроме того, они оказываются в тяжёлой ситуации и на других направлениях. В частности, как сообщает ряд украинских СМИ, на Лиманском направлении на Донбассе положение украинских сил оказалось сложнее, чем об этом говорят в Генштабе страны.Отмечается, что в лесном массиве к западу от города Кременная в ЛНР украинские войска теряют свои позиции. Согласно вчерашним сообщениям украинских СМИ, российские силы вынудили одно из подразделений ВСУ отступить на Лиманском направлении.Сообщается также о российских атаках в районе Серебрянского леса близ луганского посёлка Кузьмино. Согласно данным украинских СМИ, российские войска также усилили свой натиск на Купянском направлении. Пресса Украины сообщает об интенсивной перестрелке в районе села Нововасильевка.Напомним, что из четырёх вошедших осенью прошлого года в состав России новых регионов только территория Луганской Народной Республики практически полностью находится под контролем России.