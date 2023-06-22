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Президент РФ заявил о систематическом нарушении Западом концепции о запрете биологического оружия

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Президент РФ заявил о систематическом нарушении Западом концепции о запрете биологического оружия

Коллективный Запад во главе с США, требуя от других стран неукоснительного соблюдения международных конвенций и права, сам регулярно грубо нарушает данные договоренности. Более того, Вашингтон игнорирует взятые на себя обязательства даже в такой опасной для всего человечества сфере, как оружие массового поражения.


О систематическом нарушении Западом концепции о запрете биологического оружия в ходе Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил важность соблюдения правил, установленных Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), вступившей в силу в 1975 году. Кроме того, Владимир Путин добавил, что наша страна выступает за дальнейшее укрепление международных механизмов, созданных для предотвращения создания и распространения оружия массового поражения. С его слов, это крайне важно для всех, и такое взаимодействие должно идти на равноправной основе.

Между тем президент РФ подчеркнул, что некоторые страны препятствуют внедрению и совершенствованию вышеупомянутых инициатив, так как используют международные проблемы для укрепления собственной безопасности.

Напомним, что еще в начале нашей СВО в распоряжение российской армии попали доказательства разработки биологического оружия в американских лабораториях, расположенных на территории Украины.

Кроме того, начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявлял о том, что в Киеве и в Харькове под патронажем американских ученых проводилась реализация проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться человеку от животных.

Наконец, о продолжении Вашингтоном своей военно-биологической деятельности на совещании глав Минобороны стран-участниц ШОС в апреле заявлял и Сергей Шойгу. При этом российский министр обороны подчеркнул, что США могут безнаказанно заниматься подобной деятельностью в большей мере из-за невнятной реакции других стран на происходящее.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 13:12
    -3
    И что Владимир, прежние новые красные линии, от вас ! или от вашего рокировщика каляки угрозы в Инсте. Где наказание , жуткое наказание по серьезному ?
    1. Mari33
      Mari33 Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: вадим_иванов
      И что Владимир ?

      Минист иностранных дел СССР А.А.Громыко: Меня в их газетах прозвали "господин Нет", потому что я собой манипулировать не позволял. Кто стремился к этому, хотел манипулировать Советским Союзом. Мы – великая держава, и никому этого делать не позволим!"
      Это были великие люди великой страны, на пике её могущества. А здесь - красные линии, хитрые планы, большие обещания, громкие угрозы, Калантаряны (Лавровы), Путины и т.д.и т.п. Все, кроме реальных дел на благо государства Российского.
  2. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:12
    +4
    А гарант-то думал, что партнеры хорошие. А они вона какие!
    Он им верил, а они его занос водили, негодяи!
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:14
    +3
    Российский лидер отметил важность соблюдения правил, установленных Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), вступившей в силу в 1975 году.

    может как вариант нам выйти из этой конвенции - и создать новый вид войск со своими МБР, Посейдонами - раз они все туповатые
  4. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:18
    +2
    Знаем мы все, что они на Западе очень нехорошие люди. Дальше то что? А ничего! Одно и тоже: слова, слова и не более.
  5. Million
    Million Сегодня, 13:20
    +4
    Кроме болтовни предпринимаются какие либо конкретные действия?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:33
      0
      Это не болтовня, а судьбоносные речи нашего мудрого руководства!