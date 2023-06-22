Коллективный Запад во главе с США, требуя от других стран неукоснительного соблюдения международных конвенций и права, сам регулярно грубо нарушает данные договоренности. Более того, Вашингтон игнорирует взятые на себя обязательства даже в такой опасной для всего человечества сфере, как оружие массового поражения.
О систематическом нарушении Западом концепции о запрете биологического оружия в ходе Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер отметил важность соблюдения правил, установленных Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), вступившей в силу в 1975 году. Кроме того, Владимир Путин добавил, что наша страна выступает за дальнейшее укрепление международных механизмов, созданных для предотвращения создания и распространения оружия массового поражения. С его слов, это крайне важно для всех, и такое взаимодействие должно идти на равноправной основе.
Между тем президент РФ подчеркнул, что некоторые страны препятствуют внедрению и совершенствованию вышеупомянутых инициатив, так как используют международные проблемы для укрепления собственной безопасности.
Напомним, что еще в начале нашей СВО в распоряжение российской армии попали доказательства разработки биологического оружия в американских лабораториях, расположенных на территории Украины.
Кроме того, начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявлял о том, что в Киеве и в Харькове под патронажем американских ученых проводилась реализация проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться человеку от животных.
Наконец, о продолжении Вашингтоном своей военно-биологической деятельности на совещании глав Минобороны стран-участниц ШОС в апреле заявлял и Сергей Шойгу. При этом российский министр обороны подчеркнул, что США могут безнаказанно заниматься подобной деятельностью в большей мере из-за невнятной реакции других стран на происходящее.